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В&nbsp;Таиланде местных жителей терроризируют обезьяны

В Таиланде местных жителей терроризируют обезьяны (7 фото)

Автор:
15 января 2022 09:18
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   люди   обезъяны   природа   фото   
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Дикие приматы в поисках еды громят витрины, нападают на людей, буквально захватывают дома.

Полчища разбушевавшихся диких обезьян терроризируют тайский город в 150 км к северу от Бангкока.

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Лопбури давно известен в стране своей огромной популяцией макак, которая привлекает туристов со всего мира. Местные жители даже проводят ежегодный фестиваль в честь приматов.


Обычно обезьян обильно кормили туристы, но в пандемию местные жители тоже стали бросать им еду.

С начала коронавирусного карантина 6 тысяч макак Лопбури стали агрессивнее: теперь они проникают в жилища и крадут всё, что плохо лежит.

Один заброшенный кинотеатр даже стал их "базой": местные жители говорят, что любой, кто пытался войти, подвергался нападению.

Кроме того, ожесточенные столкновения между соперничающими стаями обезьян порой блокируют дороги.

Жители предполагают, что в город животных привела вырубка близлежащего леса.

Городские службы заманивают приматов фруктами в клетки и увозят на стерилизацию, но они просто не поспевают за ростом числа обезьян.

При этом не все в городе хотят избавиться от макак. Некоторые жители Лопбури говорят, что будут скучать по обезьянам, даже если те уйдут.

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Метки: в мире   животные   люди   обезъяны   природа   фото   
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14k
куджо 2 часа назад
Нас тоже...
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27k
СпящийКрасавец 49 минут назад
На хохлов похожи.
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Говорят хуже цыган
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938
Борис 2 часа назад
Москва 2021 в цветных фотографиях.
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