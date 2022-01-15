Лопбури давно известен в стране своей огромной популяцией макак, которая привлекает туристов со всего мира. Местные жители даже проводят ежегодный фестиваль в честь приматов.

Обычно обезьян обильно кормили туристы, но в пандемию местные жители тоже стали бросать им еду.