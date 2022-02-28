16 жутковатых фото деревьев, способных поглотить буквально все на своем пути

Он способен пробиться к лучам солнца сквозь толстый слой почвы и даже асфальта. Подросшие деревья и вовсе способны на невозможное — они легко поглощают предметы, стоящие у них на пути, и навсегда оставляют их в своей власти. Мы покажем жутковатые кадры, когда дети природы захватывали личные вещи человека, надолго оставленные без присмотра.

Местечко для отдыха

Временный упор скамейки стал постоянным.