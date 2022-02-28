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16 жутковатых фото деревьев, способных поглотить буквально все на своем пути

16 жутковатых фото деревьев, способных поглотить буквально все на своем пути (17 фото)

Автор:
28 февраля 2022 10:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жуткие фото   в мире   дерево   забавно   природа   фото   
444
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Упорству прорастающего ростка можно только позавидовать.

Он способен пробиться к лучам солнца сквозь толстый слой почвы и даже асфальта. Подросшие деревья и вовсе способны на невозможное — они легко поглощают предметы, стоящие у них на пути, и навсегда оставляют их в своей власти. Мы покажем жутковатые кадры, когда дети природы захватывали личные вещи человека, надолго оставленные без присмотра.


Местечко для отдыха

Временный упор скамейки стал постоянным.

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Нашлась пропажа

Правда, спустя целых 10 лет, и кажется, дерево теперь ее обратно не отдаст. Пистолет сына теперь по праву его.

Еще одна игрушка нашлась

За 17 лет дерево сумело поглотить детский самолетик.

Необычный держатель для раковины

Раковина так долго пролежала на земле, что стала частью растущего возле нее дерева.

Корни деревьев не видят никаких препятствий для своего роста

Прошло всего 10 месяцев

За это время кора дерева практически полностью проглотила ключ.

Забор из проволоки и не только

Вот так выглядит проволока, когда рядом выросло дерево.

Даже металлические знаки могут стать частью природы

При этом деревьям для захвата вещи не требуется долгое время

Они легко справятся со своей задачей даже за пару лет.

Прожорливое дерево не пощадило милую белочку

Еще один забор, вставший на пути у растущего исполина

Дерево, которому и самому пришлось стать колесом

Вторжение на кладбище

Оригинальная плитка

Корни дерева разрослись ровно по швам тротуарной плитки и украсили дорожное покрытие. Теперь оно не только имеет идеальную квадратную форму, но еще и состоит из натуральных материалов.

Столь пугающее зрелище не оставит равнодушным прохожих

Автомобиль, ставший частью леса

Человек часто повреждает деревья, случайно врезаясь в них на авто. Но природа тоже в долгу не остается. Теперь этот транспорт точно уже никуда не уедет. А вам попадались примеры феноменальной способности деревьев расти, несмотря на любые преграды?

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Метки: Жуткие фото   в мире   дерево   забавно   природа   фото   
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