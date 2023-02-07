Убойные кадры в стиле "Показалось", из-за которых у мозга случается сбой

Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год

Фотографии, которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды

10 фотографий с подвохом, который не так просто заметить

Комиксы о жизненных ситуациях, которые хоть раз случались с каждым из нас

Находчивые люди, чья смекалка граничит с безумством

14 фото, глядя на которые так и хочется спросить: "Что я сейчас, блин, такое увидел?"