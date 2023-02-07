Убойные кадры в стиле "Показалось", из-за которых у мозга случается сбой

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Случайные кадры получаются самыми мозговзрывательными и удачными. Они играют с нашим воображением настолько виртуозно, что мы перестаём верить собственным глазам. Давайте попробуем разобраться в кадрах в стиле "Показалось" и выяснить, что же на них на самом деле изображено.
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