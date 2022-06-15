Благотворительная организация на Бали спасла и вылечила собаку с дырой в голове

«День, когда Мичи встретила свою будущую маму Шафран, был очень трогательным, — рассказал один из участников организации. — Прибыла ее идеальная пара, и мы все расплакались! Мичи теперь живет на Бали с Шафран и другой ее спасенной собакой, Гарсконом, и они втроем составляют очень особенную маленькую семью. Когда Шафран проехала 1,5 часа, чтобы встретиться с Мичи, их связь была мгновенной. Мы сидели в клинике, где Мичи все еще лечилась от парвовируса, и их связь была крепкой с самого начала. Мы все плакали, и я просто знала, что это подходящий дом для Мичи».