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Благотворительная организация на Бали спасла и вылечила собаку с дырой в голове

Благотворительная организация на Бали спасла и вылечила собаку с дырой в голове

Автор:
15 июня 2022 22:09
Сообщество : Животные
Метки: до и после   добрые истории   животные   преображение   собаки   спасение собаки   
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Это сейчас Мичи похожа на симпатичного плюшевого мишку, но, когда благотворительная организация Mission Paws'ible подобрала ее с улиц Бали, бедняжка была грязной, больной, а в голове у нее буквально зияла дыра.

Когда волонтеры нашли Мичи, они сразу поняли, что ее нужно немедленно показать ветеринару, но испуганная собака забилась в канализацию, и волонтерам пришлось три часа прождать прибытия спасателей. Когда Мичи, наконец, доставили к ветеринару, оказалось, что дыра в ее голове была полна личинок. Возможно, рану ей нанес человек или другая собака. Ветеринарам пришлось полностью сбрить ее шерсть, потому что она была покрыта кровью, грязью и кишела насекомыми.

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Вскоре Мичи перевели в дом одного из волонтеров на передержку. Увы, после этого у нее обнаружили парвовирусный энтерит. Этот вирус очень заразен и распространяется при прямом или непрямом контакте с зараженной собакой. Возможно, что Мичи заразилась им до того, как попала в клинику, и вакцинация выявила его, или же она заразилась в клинике. К счастью, возраст и хорошая иммунная система позволили Мичи успешно побороть вирус, и она выжила. И совсем скоро она стала прекрасной помесью мальтийской болонки, которой всегда и была.

«День, когда Мичи встретила свою будущую маму Шафран, был очень трогательным, — рассказал один из участников организации. — Прибыла ее идеальная пара, и мы все расплакались! Мичи теперь живет на Бали с Шафран и другой ее спасенной собакой, Гарсконом, и они втроем составляют очень особенную маленькую семью. Когда Шафран проехала 1,5 часа, чтобы встретиться с Мичи, их связь была мгновенной. Мы сидели в клинике, где Мичи все еще лечилась от парвовируса, и их связь была крепкой с самого начала. Мы все плакали, и я просто знала, что это подходящий дом для Мичи».

Теперь Мичи наслаждается своей новой жизнью и новой компанией, и все это — благодаря группе любителей собак из разных стран, объединившихся ради благого дела.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   добрые истории   животные   преображение   собаки   спасение собаки   
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