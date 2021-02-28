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Чудесная история спасения бездомного пса по кличке Добби

Чудесная история спасения бездомного пса по кличке Добби (6 фото)

Автор:
28 февраля 2021 12:18
Сообщество : Животные
Метки: бродячая собака   до и после   животные   собаки   спасение животных   спасение собаки   хорошая история   
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Каждый раз такие фотографии трогают до глубины души. Посмотрите, как может измениться собака всего за полгода! Шесть месяцев назад в Техасе волонтеры собачьего приюта подобрали совершенно лысого доходягу с чесоткой. Сегодня Добби - так пса окрестили из-за внешнего сходства с ушастым эльфом из "Гарри Поттера" - здоровое и счастливое животное, у которого есть любящая хозяйка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бродячая собака   до и после   животные   собаки   спасение животных   спасение собаки   хорошая история   
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