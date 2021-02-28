Чудесная история спасения бездомного пса по кличке Добби

307
6
Каждый раз такие фотографии трогают до глубины души. Посмотрите, как может измениться собака всего за полгода! Шесть месяцев назад в Техасе волонтеры собачьего приюта подобрали совершенно лысого доходягу с чесоткой. Сегодня Добби - так пса окрестили из-за внешнего сходства с ушастым эльфом из "Гарри Поттера" - здоровое и счастливое животное, у которого есть любящая хозяйка.
Добби - помесь чихуахуа и таксы. Его нашли на улице в Кэрролтоне, штат Техас, поместили в приют для животных Cane Rosso Rescue, и буквально спасли.
У собаки был запущенный случай демодекозной чесотки, полностью выпала шерсть, а уши были покрыты корками. Лечение постепенно помогло, и Добби начал приходить в норму.
×
А потом его забрала к себе домой Брайли - и после этого вообще началась не жизнь, а сказка.
Теперь это совершенно очаровательный и веселый пес, который обожает свою хозяйку и свой новый дом. Брайли показала прогресс Добби в слайд-шоу в Tiktok и получила массу восторгов и одобрительных комментариев.
Видео было опубликовано с подписью: "Я так рада, что Добби появился в моей жизни! Большое спасибо @canerossorescueofficial за его спасение".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами
- "А это точно моя собака?": 30 доказательств того, какие чудеса творит груминг
- Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много
- Как быстро они растут: 30 фото с собаками в стиле "тогда и сейчас"
- Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...