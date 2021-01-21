30 доказательств того, какие чудеса творит собачий груминг

Иногда собачья стрижка способна изменить вашего питомца до неузнаваемости - как и случилось с пушистыми героями этой подборки. Когда хозяева забирали этих красавцев от грумера, они переспросили - а точно ли это их собака? Некоторые, например, узнали, что у их питомцев есть глаза.. Оцените эти трансформации сами!

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"Моя подруга подобрала эту красавицу на улице. Вот как она преобразилась" 0 Источник:

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"Просто два разных песика" 0 Источник:

"Моей девочке 15 лет, но когда ей делают стрижку, ее принимают за щенка" 0 Источник:

"Наша первая стрижка!" 0 Источник:

"Новая стрижка, та же улыбка" 0 Источник:

"Мы спасли мальтезе с собачьей фермы, и вот она через три часа чуткого ухода" 0 Источник:

"Трансформация в счастливого щенка" 0 Источник:

"Мы два раза спросили, точно ли это наша собака" 0 Источник:

"Первая стрижка после карантина. Наша вторая собака начала лаять на него, потому что не узнала" 0 Источник:

"На улице потеплело, и нашему мальчику понадобилась стрижка" 0 Источник:

"Это точно наш пес?" 0 Источник:

Новая стрижка - минус несколько лет! 0 Источник:

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"Отнес к грумеру ши-тцу, а забрал маленькую ламу" 0 Источник:

"Взяли этих пожилых ребят из приюта. Вот как стрижка изменила их" 0 Источник:

"Кажется, наш грумер решил посмеяться над моим псом" 0 Источник:

"Теперь он выглядит как белка из "Ледникового периода"" 0 Источник:

Вот такие трансформации: 0 Источник:

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"Ого, у него есть глаза!" 0 Источник:

"Стрижка и вправду может творить чудеса!" 0 Источник:

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"Из пушистого комочка в нормальную собаку" 0 Источник:

"Мы решили впервые постричь его, и не пожалели" 0 Источник:

"Для фотки на паспорт" 0 Источник:

"Теперь мы сами не узнаём его" 0 Источник: