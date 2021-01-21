FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9570 постов • 1176 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
30 доказательств того, какие чудеса творит собачий груминг

30 доказательств того, какие чудеса творит собачий груминг (31 фото)

Автор:
21 января 2021 21:14
Сообщество : Животные
Метки: груминг   до и после   животные   питомцы   собака   собаки   стрижка собак   фото   
1024
31
Иногда собачья стрижка способна изменить вашего питомца до неузнаваемости - как и случилось с пушистыми героями этой подборки. Когда хозяева забирали этих красавцев от грумера, они переспросили - а точно ли это их собака? Некоторые, например, узнали, что у их питомцев есть глаза.. Оцените эти трансформации сами!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: груминг   до и после   животные   питомцы   собака   собаки   стрижка собак   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
282
Умница-красавица Час назад
Да что там собаки, это вы еще меня после стрижки не видели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
582
Uggla 4 минуты назад
Сома, как побреюся то чешется сначала, а потом неееее
:up
:

Сома, как побреюся то чешется сначала, а потом неееее :up :
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
744
QQ 20 минут назад
Зачем брать длинношерстную собаку и стричь... Берите сразу короткошёрстную.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Наталья Куваева Полчаса назад
Некоторым нравятся лохматые собаки, они по-своему прикольные. Зачем тогда их стригут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 38 минут назад
У кого есть мани, те делают груминг своему догу. Дорогой модный стилист подстригает его сиссорами и пшикает парфюмом. Ну или возят дога бизнес-джетом в Швейцарию, делать ему еврогруминг.
А нищеброды сами стригут своего блохастого ножницами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
prostoVetal22 46 минут назад
Ипать мои нервы,СТРИЖКА!Млять,грумминг-тримминг-барбершоперы!ПАРИКМАХЕРЫ-брадобреи.
Вы еще пиз.ду после тримминга с грумингом заселфите,лайки хайпанете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? Час назад
Эрдельку видел здесь, фокса - нет. А жалко. Мой любил тримминг. Он настолько преображался, что его невозможно было без доброго слова мимо себя пропустить. И потому он терпел тримминг, ибо знал, что это к лучшему :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
kamanch Час назад
Изуродовали собак.
Все у них нормально было.
Еще бы джинсы им надели и покатили штанины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
На чем зарабатывает Навальный (8 фото) На чем зарабатывает Навальный (8 фото) Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много Померанский шпиц ходит по горам и занимается каякингом вместе с хозяйкой Померанский шпиц ходит по горам и занимается каякингом вместе с хозяйкой Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его Пес решил спародировать хозяина в гипсе, и перепугал его У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

321748



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
2
55
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки
16
84
Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Слова, которые русские употребляют чаще всего
0
13
Слова, которые русские употребляют чаще всего
Автовсячина
1
4
Автовсячина
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
13
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#прикол#шоу бизнес#собака#приколы#авария дня#картинки#Москва
#интересно#история#познавательно#Россия#автомир#аварии#актеры#автомобили#навальный#рыба
#факты#животные#люди#кино#Разное#дтп#абсурд#знаменитости#подборка#маразм

На что жалуетесь?

Вернуться