30 доказательств того, какие чудеса творит собачий груминг

Иногда собачья стрижка способна изменить вашего питомца до неузнаваемости - как и случилось с пушистыми героями этой подборки. Когда хозяева забирали этих красавцев от грумера, они переспросили - а точно ли это их собака? Некоторые, например, узнали, что у их питомцев есть глаза.. Оцените эти трансформации сами!
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"Первая стрижка после карантина. Наша вторая собака начала лаять на него, потому что не узнала"
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А нищеброды сами стригут своего блохастого ножницами.
Вы еще пиз.ду после тримминга с грумингом заселфите,лайки хайпанете.
Все у них нормально было.
Еще бы джинсы им надели и покатили штанины.