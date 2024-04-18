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Сколько же здесь китайцев: тест на знание автомобильных брендов

Сколько же здесь китайцев: тест на знание автомобильных брендов

Автор:
18 апреля 2024 16:08
Сообщество : Автомир
Метки: Прикол   Тесты   Юмор   автомобили   логотипы   марки   подборка   тест   
3200
1
Насколько хорошо вы разбираетесь в автомобилях? Хорошо?! А сможете угадать название марки автомобиля по её логотипу?

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Метки: Прикол   Тесты   Юмор   автомобили   логотипы   марки   подборка   тест   
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17  комментариев
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Трям 2 часа назад
Слишком просто. 10/10 хотя в сортах говна не разбираюсь.
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39k
Dobry vojak Svejk 15 минут назад
что, б.лядь за Махиндра и Лендвинд??? другие хоть на слуху и примелькались уже
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203
r3mba4 Dobry vojak Svejk 10 минут назад
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Источник: https://auto.ironhorse.ru/category/china/landwindhttps://auto.ironhorse.ru/category/china/landwind © IronHor
китайские копии чего-то.)))
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194
Евгений Бобр 20 минут назад
Тут просто=)
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11k
kaboza Полчаса назад
Вот без гугла, по быстрому кто ответит?
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11k
BarOb 53 минуты назад
С лохудрой ошибся
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1k
Михаил 56 минут назад
Чот тест легкий больно )))
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1k
САР Час назад
10. Настоящий профи!Хотя знаю не все.
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1k
Uganda 2 часа назад
Ссылка vk.com
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1k
Glassy 2 часа назад
"Из 10 вопросов ответили верно на 9. Вы настоящий знаток автомобильных брендов. " С Фотоном ошибся.
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468
DuckTales 2 часа назад
9, китайцев чисто угадал )))
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 697 постов (692 в горячем)

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