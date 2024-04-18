Сколько же здесь китайцев: тест на знание автомобильных брендов

Пост, в котором мало смысла, но слишком много спойлеров

BMW — не марка авто, а диагноз

Голь на выдумку богата: автохитрости, до которых не всякий додумается

По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!

18 случаев, когда детям их идеи казались гениальными, а вот жизнь показала обратное