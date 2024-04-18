Сколько же здесь китайцев: тест на знание автомобильных брендов

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Насколько хорошо вы разбираетесь в автомобилях? Хорошо?! А сможете угадать название марки автомобиля по её логотипу?
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https://naavtotrasse.ru/mahindrahttps://naavtotrasse.ru/mahindra
Внедорожник Landwind X8 Рамный внедорожник «Х8», внешне напоминающий Mitsubishi Outlander XL, дебютировал в 2009 году на автосалоне в Шанхае. Автомобиль предлагается с широкой гаммой силовых агрегатов и доступен с передним или полным приводом.
Источник: https://auto.ironhorse.ru/category/china/landwindhttps://auto.ironhorse.ru/category/china/landwind © IronHor
китайские копии чего-то.)))