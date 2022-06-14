Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках

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Даже бедные люди могут позволить себе квартиру, поход в магазин и отдых с доской на пляже. Но есть небольшию нюансы.
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10.
Решил сходить в магазин, но это единственная корзина, которую можно полностью заполнить
Источник:
АНТИФИШКИ
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