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Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках

Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках

Автор:
14 июня 2022 17:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бедность   подборка   прикол   студия   экономия   
1532
17
Даже бедные люди могут позволить себе квартиру, поход в магазин и отдых с доской на пляже. Но есть небольшию нюансы.
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Источник:

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Метки: Юмор   бедность   подборка   прикол   студия   экономия   
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3  комментария
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20k
BiZ 20 минут назад
потому что с этой не помещаются
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2k
Старичок 12 минут назад
Комментарий к фото
если с этой повесить, стена падает
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44k
Максим Т. 19 минут назад
Вот "Жизнь")
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