Казаки из Краснодарского края пообещали устроить бунт, если певица Манижа все-таки выступит на фестивале

Между тем, ситуация с этой певицей довольно щекотливая, т.к. спонсором ежегодного фестиваля казачьей культуры, помимо местного Минкульта, является фонд "Вольное дело", принадлежащий Олегу Дерипаске. По инициативе последнего "лицом" конкурса стала таджикская певица Манижа . При этом, у девушки вполне определенная позиция по СВО, да и в продвижении ЛГБТ-ценностей ее замечали неоднократно. Суммируя этот "послужной список", казаки потребовали изгнания певицы с фестиваля. И губернатор края попал в неприятную ситуацию, когда, с одной стороны, приходится прислушиваться к мнению населения, с другой - угождать спонсорам.



