Казаки из Краснодарского края пообещали устроить бунт, если певица Манижа все-таки выступит на фестивале

Певица Манижа неоднократно заявляла о своей политической позиции, что не мешало ей надеяться продолжать концертную деятельность в России. Вот и на фестиваль "Александровская крепость" артистка должна была приехать для выступления. Однако краснодарские казаки взбунтовались против Манижи и заявили, что на одну сцену с ней не выйдут.
Несмотря на заверения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева об отмене выступления Манижи, официально тому подтверждения пока так и нет. И этот факт чрезвычайно беспокоит других участников фестиваля "Александровская крепость". Казаки требуют от властей края запретить появляться Маниже на сцене.
Между тем, ситуация с этой певицей довольно щекотливая, т.к. спонсором ежегодного фестиваля казачьей культуры, помимо местного Минкульта, является фонд "Вольное дело", принадлежащий Олегу Дерипаске. По инициативе последнего "лицом" конкурса стала таджикская певица Манижа . При этом, у девушки вполне определенная позиция по СВО, да и в продвижении ЛГБТ-ценностей ее замечали неоднократно. Суммируя этот "послужной список", казаки потребовали изгнания певицы с фестиваля. И губернатор края попал в неприятную ситуацию, когда, с одной стороны, приходится прислушиваться к мнению населения, с другой - угождать спонсорам.
Но вроде бы ситуация разрешилась, и Маниже указали на дверь. Как при этом будет обстоять дело со спонсорством Дерипаски, не сообщается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Неужели нельзя было получше лицо конкурса найти?
Политику я оставляю за скобками.