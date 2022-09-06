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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6685 постов • 751 подписчик подписаться
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Казаки из Краснодарского края пообещали устроить бунт, если певица Манижа все-таки выступит на фестивале

Казаки из Краснодарского края пообещали устроить бунт, если певица Манижа все-таки выступит на фестивале

Автор:
06 сентября 2022 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Александровская крепость   Дерипаска   Манижа   выступление   казаки   песни   фестиваль   шоу бизнес   
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Певица Манижа неоднократно заявляла о своей политической позиции, что не мешало ей надеяться продолжать концертную деятельность в России. Вот и на фестиваль "Александровская крепость" артистка должна была приехать для выступления. Однако краснодарские казаки взбунтовались против Манижи и заявили, что на одну сцену с ней не выйдут.

Несмотря на заверения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева об отмене выступления Манижи, официально тому подтверждения пока так и нет. И этот факт чрезвычайно беспокоит других участников фестиваля "Александровская крепость". Казаки требуют от властей края запретить появляться Маниже на сцене.


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Между тем, ситуация с этой певицей довольно щекотливая, т.к. спонсором ежегодного фестиваля казачьей культуры, помимо местного Минкульта, является фонд "Вольное дело", принадлежащий Олегу Дерипаске. По инициативе последнего "лицом" конкурса стала таджикская певица Манижа . При этом, у девушки вполне определенная позиция по СВО, да и в продвижении ЛГБТ-ценностей ее замечали неоднократно. Суммируя этот "послужной список", казаки потребовали изгнания певицы с фестиваля. И губернатор края попал в неприятную ситуацию, когда, с одной стороны, приходится прислушиваться к мнению населения, с другой - угождать спонсорам.


Но вроде бы ситуация разрешилась, и Маниже указали на дверь. Как при этом будет обстоять дело со спонсорством Дерипаски, не сообщается.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Александровская крепость   Дерипаска   Манижа   выступление   казаки   песни   фестиваль   шоу бизнес   
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17  комментариев
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3k
Григорий Час назад
кто проталкивает эту [мат]?! казнить нах@й!
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9k
Maddy8 11 минут назад
Посмотреть как скачут ряженные казаки)
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6k
Administrator 19 минут назад
Никто из Краснодарского края пообещали устроить бунт, если никто все-таки выступит на фестивале
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SandMANn Полчаса назад
Ничего личного – обычный шоу проект таджикского происхождения. Немного "настырный", но бизнес есть бизнес.
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2k
vasilykopkov Полчаса назад
А кто это?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
9k
Juli Полчаса назад
даже не представляю, как Дерипаска переживёт это...
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705
Lexx 40 минут назад
Надеюсь её и дальше будут чморить.
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9k
Игорь Час назад
может пора повнимательнее посмотреть на эту Дерипаску?
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29
Sata33 Час назад
Приключения казаков и олигархов )
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5k
GROMOZEKA Час назад
«По инициативе последнего "лицом" конкурса стала таджикская певица Манижа»

Неужели нельзя было получше лицо конкурса найти?
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1k
Шурман Час назад
Слушайте а ведь она против Русских орала и кто ее пропихивает не знаю , смотрел тогда Евровидение и футбол и м не было стыдно за Россию хотя сам ни когда там не жил
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2k
pinbalist Час назад
Война была равна - сражались два ...
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Забросайте меня камнями, но чем одни ряженые клоуны отличаются от другой певички ртом?
Политику я оставляю за скобками.
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Старичок Час назад
так дерипаске фиолетово от слова совсем. его фондом какое то лгбтшное мурло управляет, вот оно и пытается продвинуть манишку.
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