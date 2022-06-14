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Звёзды «в самом соку»: актёры, получившие известность далеко не сразу

Звёзды «в самом соку»: актёры, получившие известность далеко не сразу

Автор:
14 июня 2022 23:06
Сообщество : Кино
Метки: актёры в молодости   знаменитые актеры   известные фильмы   кино   киноиндустрия   популярные актеры   
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Согласитесь, киноиндустрия до 80-х годов была не так массова, каковой она является сейчас. Мало кто из молодежи смотрел старые фильмы даже с самыми знаменитыми актерами и актрисами, например, Мэрилин Монро. Что уж говорить о менее известных. Многие актеры в возрасте стали знамениты уже в 2000-х годах, хотя нельзя сказать, что до этого они нигде не играли.

Возьмем, например, всемирно известного и любимого Хью Лори, сыгравшего циничного доктора Хауса в одноименном сериале. В начале 80-х актер снялся в британском сериале «Черная гадюка», тогда о нем узнали британские зрители. Роль Хауса ему досталось, когда Лори было за 40, и только тогда о нем заговорил весь мир.

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Героиня фильма «Моя ужасная няня» или пророчица Сивилла Трелони из «Гарри Поттера» Эмма Томпсон известна мировому зрителю не как молодая девушка, а как женщина лет 40. До этих ролей она в большей степени играла в театре и участвовала в телешоу.

Ральф Файнс дебютировал на экране в 1992 году, сыграв в «Грозовом перевале». А стал известным благодаря фильму «Список Шиндлера», когда актеру было 30 лет. Ну а самая его запоминающаяся роль – это роль Волдеморта из «Гарри Поттера».

Хелен Миррен многие знают как исполнительницу ролей королевских особ. Так, актриса сыграла 2-х Елизавет и Екатерину II. Как она выглядела в молодости, мало кто помнит, хотя играть в кино Миррен начала в 20 лет.

Харрисон Форд в юношестве начал пробовать себя в роли актера, но хороших ролей ему не давали и в целом говорили, что он плохой актер. Он разочаровался в профессии и ушел работать плотником, пока в 35 лет жизнь не свела его с Джорджем Лукасом, который дал ему роль Хана Соло, полюбившегося многим зрителям.

Анжелика Хьюстон предпочла актерскому мастерству модельный бизнес, однако к 40 годам вернулась на экран в качестве Мартиши Аддамс, по роли которой актриса и запомнилась многим зрителям.

Шон Коннери подрабатывал подсобным рабочим в Королевском театре и актером массовки. Свою венценосную роль агента Джеймса Бонда Коннери получил уже тогда, когда ему было больше 30 лет.

Джессика Чейстон в молодости играла в театре и в небольших сериалах, а настоящий прорыв в своей карьере актриса совершила в 2011 году в возрасте 34 лет, когда в один год снялась сразу в 6 картинах – «Древо жизни», «Укрытие», «Поля», «Печать зла», «Прислуга» и «Кориолан». Дальше ее карьера пошла в гору.

А вот Брайан Крэнстон стал популярен, когда ему было за 50, сыграв главную роль в сериале «Во все тяжкие». После этого он стал более популярен для киноделов и его чаще начали звать на съемки фильмов.

Алан Рикман с 80-х годов был локально известен в Великобритании как актер театра и кино, особенно воспевали его голос, который исследователи назвали одним из лучших. Рикман играл в мировых театральных постановках, в том числе неоднократно выступал на Бродвее.

В кино стал мелькать уже далеко не в молодом возрасте, так, в 42 года он снялся в «Крепком орешке», а потом в «Робине Гуде», после чего киноделы поняли, насколько хорошо Рикман играет злодеев. Он сыграл в «Парфюмере», а затем у Тима Бертона в мюзикле «Суинни Тодд», где ему тоже была уготована роль злодея.

Самой известной его ролью стал Северус Снейп, профессор зельеварения из Гарри Поттера и самый неоднозначный персонаж саги. После смерти актера в 2016 году его фанаты по всему миру устроили флешмоб, в котором подняли волшебные палочки, как бы отправляя актера в последний путь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актёры в молодости   знаменитые актеры   известные фильмы   кино   киноиндустрия   популярные актеры   
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