Звёзды «в самом соку»: актёры, получившие известность далеко не сразу

Согласитесь, киноиндустрия до 80-х годов была не так массова, каковой она является сейчас. Мало кто из молодежи смотрел старые фильмы даже с самыми знаменитыми актерами и актрисами, например, Мэрилин Монро. Что уж говорить о менее известных. Многие актеры в возрасте стали знамениты уже в 2000-х годах, хотя нельзя сказать, что до этого они нигде не играли.