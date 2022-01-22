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Нетипичные или забавные роли актеров, вышедшие за рамки их привычных амплуа

Нетипичные или забавные роли актеров, вышедшие за рамки их привычных амплуа (29 фото)

Автор:
22 января 2022 14:15
Сообщество : Кино
Метки: амплуа   знаменитые актеры   кино   нетипичные роли   роли актёров   фильмы   
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У многих известных актеров есть свои амплуа. Однако иногда они выходят за рамки привычных образов по собственному желанию или же желанию режиссера. Правда, в последнем случае некоторые кастинги выглядят иронично, поскольку противоречат тем ролям, в которых актеры запомнились зрителю.

Но начнём по порядку. Например, Хью Грант был постоянным героем романтических фильмов. Но с годами ему, видимо, захотелось попробовать себя в другом жанре, раз он оказался в «Джентльменах» Гая Ричи. К слову, не прогадал: образ циничного детектива ему подошёл.

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Брюс Уиллис считался одним из «крутых героев боевиков». Правда, впервые этот шаблон пошатнулся, когда актер сыграл незадачливого пластического хирурга в фильме «Смерть ей к лицу».

Зато Адам Сэндлер его полная противоположность. Многим он известен по зашкаливающему числу второсортных комедий. Но роль застрявшего в долгах лудомана из «Неограненных драгоценностей» вернули его утерянную в мусорных фильмах репутацию.

Райн Рейнольдс чаще всего играет самого себя: такого же забавного и разговорчивого парня. Именно поэтому ему достаются комичные герои с пушками, готовые противостоять плохим парням. Однако фильм «Пленница», где он исполнил роль отца пропавшей дочери, раскрывает его с другой стороны.

Обворожительная Кира Найтли чаще всего появляется на экранах в красивых костюмах, поскольку многие фильмы с её участием относятся к жанру исторических мелодрам. Правда, в фильме «Домино» она выпала из привычного образа, сыграв охотницу за головами.

Майкл Сера в большинстве фильмов исполнял роли неуверенных и неудачливых комедийных персонажей, например. Однако «Большая игра» представила его влиятельным богачом,  неплохо играющим в покер в подпольном казино.

Стоит упомянуть и Джеки Чана, предстающим во многих проектах веселым и энергичным парнем. Однако драматический триллер «Иностранец» выбивается из его привычного амплуа. Да и нет здесь больше привычных забавных сцен со съемок во время титров.

А теперь перейдем к режиссерскому касту. Довольно непривычно было увидеть Дэниела Рэдклиффа в качестве борца с магией в «Иллюзии обмана 2» после его долгого участия в «Гарри Поттере».

Шон Бин стал настоящим человеком мемом, ведь во всех фильмах его герои умирают. Поэтому иронично, что ему досталась роль бессмертного Зевса в фильме о «Перси Джексоне».

Зрители прекрасно помнят, как Сигурни Уивер успешно боролась с инопланетной жизнью в «Чужом». Похвастаться тем же в киноленте «В поисках Галактики», где она сыграла бестолковую блондинку, она явно не может.

Кристоф Вальц без сомнения талантливый актер, добавивший шарм в проекты Тарантино. В 2009 году он сыграл штандартенфюрера-расиста Ганса Ланду в «Бесславных ублюдках», а уже через три года исполнил роль анти-расиста доктора Кинга Шульца в «Джанго освобожденном».

Майкл Китон не просто так был приглашен на главную роль в «Бердмэна», ведь судьба забытого героя известного по роли супергероя-птицы ему близка. Правда, в реальной жизни он играл «человека – летучую мышь» в двух фильмах про «Бэтмена», а после исчез с радаров. К счастью, «Бердмэн» помог ему вернуться на большие экраны.

Ну и закончим странным подбором актеров по росту. Довольно странно, что роль гнома Гимли выпала Джону Рису-Дэвису, ведь с его 185-сантиметровым ростом он был выше всех актеров, представлявших Братство Кольца.

Не менее странно и то, что 135-сантиметровый Питер Динклэйдж оказался в финале «Мстителей» в роли великана Эйтри.

А какие нетипичные или ироничные роли знаменитых актеров известных вам? Поделитесь в комментариях.

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Метки: амплуа   знаменитые актеры   кино   нетипичные роли   роли актёров   фильмы   
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6  комментариев
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13k
Паша Эмильевич 55 минут назад
Кристофер Вальц красава.
В Джанго я его заново для себя открыл.
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16
PC Master Минуту назад
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54
Арт Явор 18 минут назад
Брюс начинал в Лунном свете, а это не совсем не боевик
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12k
Александр Час назад
У Сигурни есть сиськи оказывается
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11k
Кыся 2 часа назад
Блин, лысый Леголас! Теперь я видел все!
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52k
alertol 2 часа назад
Мне как-то Шон Бин приснился, и он не умер... Наверное слишком рано я проснулся...
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