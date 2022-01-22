Нетипичные или забавные роли актеров, вышедшие за рамки их привычных амплуа

Майкл Китон не просто так был приглашен на главную роль в «Бердмэна», ведь судьба забытого героя известного по роли супергероя-птицы ему близка. Правда, в реальной жизни он играл «человека – летучую мышь» в двух фильмах про «Бэтмена», а после исчез с радаров. К счастью, «Бердмэн» помог ему вернуться на большие экраны.