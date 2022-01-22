Нетипичные или забавные роли актеров, вышедшие за рамки их привычных амплуа

У многих известных актеров есть свои амплуа. Однако иногда они выходят за рамки привычных образов по собственному желанию или же желанию режиссера. Правда, в последнем случае некоторые кастинги выглядят иронично, поскольку противоречат тем ролям, в которых актеры запомнились зрителю.
Но начнём по порядку. Например, Хью Грант был постоянным героем романтических фильмов. Но с годами ему, видимо, захотелось попробовать себя в другом жанре, раз он оказался в «Джентльменах» Гая Ричи. К слову, не прогадал: образ циничного детектива ему подошёл.
Брюс Уиллис считался одним из «крутых героев боевиков». Правда, впервые этот шаблон пошатнулся, когда актер сыграл незадачливого пластического хирурга в фильме «Смерть ей к лицу».
Зато Адам Сэндлер его полная противоположность. Многим он известен по зашкаливающему числу второсортных комедий. Но роль застрявшего в долгах лудомана из «Неограненных драгоценностей» вернули его утерянную в мусорных фильмах репутацию.
Райн Рейнольдс чаще всего играет самого себя: такого же забавного и разговорчивого парня. Именно поэтому ему достаются комичные герои с пушками, готовые противостоять плохим парням. Однако фильм «Пленница», где он исполнил роль отца пропавшей дочери, раскрывает его с другой стороны.
Обворожительная Кира Найтли чаще всего появляется на экранах в красивых костюмах, поскольку многие фильмы с её участием относятся к жанру исторических мелодрам. Правда, в фильме «Домино» она выпала из привычного образа, сыграв охотницу за головами.
Майкл Сера в большинстве фильмов исполнял роли неуверенных и неудачливых комедийных персонажей, например. Однако «Большая игра» представила его влиятельным богачом, неплохо играющим в покер в подпольном казино.
Стоит упомянуть и Джеки Чана, предстающим во многих проектах веселым и энергичным парнем. Однако драматический триллер «Иностранец» выбивается из его привычного амплуа. Да и нет здесь больше привычных забавных сцен со съемок во время титров.
А теперь перейдем к режиссерскому касту. Довольно непривычно было увидеть Дэниела Рэдклиффа в качестве борца с магией в «Иллюзии обмана 2» после его долгого участия в «Гарри Поттере».
Шон Бин стал настоящим человеком мемом, ведь во всех фильмах его герои умирают. Поэтому иронично, что ему досталась роль бессмертного Зевса в фильме о «Перси Джексоне».
Зрители прекрасно помнят, как Сигурни Уивер успешно боролась с инопланетной жизнью в «Чужом». Похвастаться тем же в киноленте «В поисках Галактики», где она сыграла бестолковую блондинку, она явно не может.
Кристоф Вальц без сомнения талантливый актер, добавивший шарм в проекты Тарантино. В 2009 году он сыграл штандартенфюрера-расиста Ганса Ланду в «Бесславных ублюдках», а уже через три года исполнил роль анти-расиста доктора Кинга Шульца в «Джанго освобожденном».
Майкл Китон не просто так был приглашен на главную роль в «Бердмэна», ведь судьба забытого героя известного по роли супергероя-птицы ему близка. Правда, в реальной жизни он играл «человека – летучую мышь» в двух фильмах про «Бэтмена», а после исчез с радаров. К счастью, «Бердмэн» помог ему вернуться на большие экраны.
Ну и закончим странным подбором актеров по росту. Довольно странно, что роль гнома Гимли выпала Джону Рису-Дэвису, ведь с его 185-сантиметровым ростом он был выше всех актеров, представлявших Братство Кольца.
Не менее странно и то, что 135-сантиметровый Питер Динклэйдж оказался в финале «Мстителей» в роли великана Эйтри.
А какие нетипичные или ироничные роли знаменитых актеров известных вам? Поделитесь в комментариях.
Источник:
- 30 актёров, которые кардинально изменились ради роли
- Топ-35 голливудских фильмов, которые должен посмотреть каждый
- Хитрости кино или режиссерская смелость: как снимают постельные сцены
- Другой Демьяненко: какие фильмы озвучивал знаменитый Шурик
- Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино
Понравилось43
В Джанго я его заново для себя открыл.