На грани ошибки: актеры, чуть не отказавшиеся от культовых для себя и зрителей ролей



Ричард Гир был категорически настроен против участия в фильме «Красотка», поскольку считал пустым как сюжет, так и своего героя. Причём отказывал он несколько раз. Но режиссер Гарри Маршал пошёл на хитрость, сделав ставку на Джулию Робертс. Когда актриса осталась наедине с Гиром, она дала ему записку с просьбой ответить да. После этого уже, видимо, было сложно отказать, и он сдался.