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На грани ошибки: актеры, чуть не отказавшиеся от культовых для себя и зрителей ролей

На грани ошибки: актеры, чуть не отказавшиеся от культовых для себя и зрителей ролей (10 фото)

Автор:
21 марта 2022 23:18
Сообщество : Кино
Метки: актеры кино   знаменитые актёры   кино   культовые роли   лучшие роли   первые роли в кино   
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Популярность актеров не всегда зависит от их таланта. Порой для этого нужна и воля случая, ведь кто-то получал славу, сыграв мелкую роль за копейки, а кто-то отказывался от крупных предложений и после этого оставался в тени. Однако есть те, кто был на грани последнего, но вовремя одумался, став суперзвездой.

Именно о них и пойдет речь.


Аль Пачино прекрасно воспринял предложение сыграть в фильме «Крестный отец», однако сам себя он видел в роли вспыльчивого Сонни Корлеоне, брата главного героя. Правда, позже он согласился с мнением режиссера, подарив зрителю культового Майкла.

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На момент съемок «Крепкого орешка» Алан Рикман был актером без опыта, не имеющим заметных ролей. Поэтому неудивительно, что прочитав сценарий, он вопросил «что это вообще такое?» и планировал дать отказ. Однако после повторного изучения ему понравилась его динамичность. Кроме того, он предложил некоторые сюжетные ходы, которые вошли в фильм, запустивший карьеру актера, наполненную ролями харизматичных злодеев.

Джим Керри практически сразу дал согласие сняться в картине про Гринча, однако позже посчитал съемочные условия тяжелыми и хотел покинуть проект. Из-за долгого нанесения большого количества грима ему казалось, будто его хоронят заживо. Решение для этой проблемы нашлось, благодаря специально приглашенному инструктору из ЦРУ, обучавшему агентов переносить пытки.

Сегодня «Терминатор» ассоциируется с Арнольдом Шварценеггером, однако актер изначально не хотел играть робота из-за того, роль была практически немой. Ему казалось, что зритель подумает, будто режиссер вырезал все реплики, посчитав его работу неудовлетворительной. Да и сам образ злодея в первой части его не впечатлял, правда, Кэмерону удалось убедить Арни, что Терминатор больше нейтральный персонаж. В итоге эта роль только пошла на пользу голливудской звезде.


Ричард Гир был категорически настроен против участия в фильме «Красотка», поскольку считал пустым как сюжет, так и своего героя. Причём отказывал он несколько раз. Но режиссер Гарри Маршал пошёл на хитрость, сделав ставку на Джулию Робертс. Когда актриса осталась наедине с Гиром, она дала ему записку с просьбой ответить да. После этого уже, видимо, было сложно отказать, и он сдался.

Говоря о Ди Каприо, многим сразу придем на ум его роль в одном из самых кассовых фильмов. Разумеется, речь идет о «Титанике», от которого молодой актер отворачивался, желая играть исключительно серьезные драматические роли, но не в мелодрамах. Тем не менее, Джеймс Кэмерон включил дар убеждения и в этом случае, раскрыв амбиции и потенциал юноши на полную.
Перейдем к более новым фильмам.

Крис Эванс, без сомнения, одна из главных звезд «Мстителей», однако он хотел уйти от роли Капитана Америки, боясь слишком большого внимания. В итоге актер сдался, благодаря своей маме, убедившей его в том, что это отличный шанс совместить любимое дело и возможность оплачивать аренду дома.


Ещё в детстве Эмма Уотсон оказалась весьма удачливой, ведь ей досталась роль Гермионы в «Гарри Поттере». Однако к 4-ой части молодая актриса хотела покинуть успешный фильм и заняться учебой. К счастью, она этого не сделала, доиграв до конца и получив после ещё не одну кассовую роль. К слову, доучиться у неё тоже вышло.

Ну и закончим актрисой из «Ла-Ла Ленда» Эммой Стоун, которая была занята в «Кабаре» на Бродвее и боялась, что не потянет ещё и съемки фильма. Режиссер не успокоился после отказа и решил заманить актрису демонстрацией демо саундтреков из фильма. И ему это удалось, а Стоун стала обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль.

А без кого, по вашему мнению, фильм бы многое потерял?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры кино   знаменитые актёры   кино   культовые роли   лучшие роли   первые роли в кино   
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Сергей Миненко 2 часа назад
Потерял мой Таганрог)))
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Waws 15 минут назад
На грани ошибки: актеры, чуть не отказавшиеся от культовых для себя и зрителей ролейПосмотреть
На грани ошибки: актеры, чуть не отказавшиеся от культовых для себя и зрителей ролей
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