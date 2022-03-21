На грани ошибки: актеры, чуть не отказавшиеся от культовых для себя и зрителей ролей

Популярность актеров не всегда зависит от их таланта. Порой для этого нужна и воля случая, ведь кто-то получал славу, сыграв мелкую роль за копейки, а кто-то отказывался от крупных предложений и после этого оставался в тени. Однако есть те, кто был на грани последнего, но вовремя одумался, став суперзвездой.
Именно о них и пойдет речь.
Аль Пачино прекрасно воспринял предложение сыграть в фильме «Крестный отец», однако сам себя он видел в роли вспыльчивого Сонни Корлеоне, брата главного героя. Правда, позже он согласился с мнением режиссера, подарив зрителю культового Майкла.
На момент съемок «Крепкого орешка» Алан Рикман был актером без опыта, не имеющим заметных ролей. Поэтому неудивительно, что прочитав сценарий, он вопросил «что это вообще такое?» и планировал дать отказ. Однако после повторного изучения ему понравилась его динамичность. Кроме того, он предложил некоторые сюжетные ходы, которые вошли в фильм, запустивший карьеру актера, наполненную ролями харизматичных злодеев.
Джим Керри практически сразу дал согласие сняться в картине про Гринча, однако позже посчитал съемочные условия тяжелыми и хотел покинуть проект. Из-за долгого нанесения большого количества грима ему казалось, будто его хоронят заживо. Решение для этой проблемы нашлось, благодаря специально приглашенному инструктору из ЦРУ, обучавшему агентов переносить пытки.
Сегодня «Терминатор» ассоциируется с Арнольдом Шварценеггером, однако актер изначально не хотел играть робота из-за того, роль была практически немой. Ему казалось, что зритель подумает, будто режиссер вырезал все реплики, посчитав его работу неудовлетворительной. Да и сам образ злодея в первой части его не впечатлял, правда, Кэмерону удалось убедить Арни, что Терминатор больше нейтральный персонаж. В итоге эта роль только пошла на пользу голливудской звезде.
Ричард Гир был категорически настроен против участия в фильме «Красотка», поскольку считал пустым как сюжет, так и своего героя. Причём отказывал он несколько раз. Но режиссер Гарри Маршал пошёл на хитрость, сделав ставку на Джулию Робертс. Когда актриса осталась наедине с Гиром, она дала ему записку с просьбой ответить да. После этого уже, видимо, было сложно отказать, и он сдался.
Говоря о Ди Каприо, многим сразу придем на ум его роль в одном из самых кассовых фильмов. Разумеется, речь идет о «Титанике», от которого молодой актер отворачивался, желая играть исключительно серьезные драматические роли, но не в мелодрамах. Тем не менее, Джеймс Кэмерон включил дар убеждения и в этом случае, раскрыв амбиции и потенциал юноши на полную.
Перейдем к более новым фильмам.
Крис Эванс, без сомнения, одна из главных звезд «Мстителей», однако он хотел уйти от роли Капитана Америки, боясь слишком большого внимания. В итоге актер сдался, благодаря своей маме, убедившей его в том, что это отличный шанс совместить любимое дело и возможность оплачивать аренду дома.
Ещё в детстве Эмма Уотсон оказалась весьма удачливой, ведь ей досталась роль Гермионы в «Гарри Поттере». Однако к 4-ой части молодая актриса хотела покинуть успешный фильм и заняться учебой. К счастью, она этого не сделала, доиграв до конца и получив после ещё не одну кассовую роль. К слову, доучиться у неё тоже вышло.
Ну и закончим актрисой из «Ла-Ла Ленда» Эммой Стоун, которая была занята в «Кабаре» на Бродвее и боялась, что не потянет ещё и съемки фильма. Режиссер не успокоился после отказа и решил заманить актрису демонстрацией демо саундтреков из фильма. И ему это удалось, а Стоун стала обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль.
А без кого, по вашему мнению, фильм бы многое потерял?
Источник:
АНТИФИШКИ
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