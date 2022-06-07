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«Золотая роль»: любимые картины известных актёров

«Золотая роль»: любимые картины известных актёров

Автор:
07 июня 2022 22:26
Сообщество : Кино
Метки: голливудские актеры   знаменитые актёры   кино   кинозвезды   любимые роли   популярные фильмы   
1987
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Все мы знаем, что есть фильмы, о съемках в которых актеры очень жалеют. Как, например, Роберт Паттинсон ненавидит себя за участие в саге «Сумерки», ведь после нее он долго не мог снять с себя образ вампира Эдварда. Но есть и такие проекты, которые актеры считают своими любимыми.

Для Киану Ривза «Матрица» стала визитной карточкой, однако для самого актера любимым фильмом является «Константин». Возможно, это связано с его любовью к комиксам.

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Леонардо Ди Каприо сыграл во множестве фильмов, которые для многих стали любимыми, а для кинематографа – культовыми. Но он искренне гордиться своей ролью в фильме «Авиатор». Как рассказывает актер, в детстве у него, как и у его героя фильма, было обсессивно-компульсивное расстройство. Это же состояние актеру удалось вернуть на момент съемок в фильме.

Джим Керри, на удивление, считает своей лучшей работой не «Вечное сияние чистого разума» или «Брюс всемогущий», а фильм «Кабельщик» 1996 года. Тогда Керри получил за съемки 20 тыс. долларов, но сама кинокартина в прокате провалилась.

Шарлиз Терон любит фильм «Монстр», за который получила Оскар. Она его даже пересматривает, хотя обычно не смотрит в принципе фильмы со своим участием.

Дженнифер Лоуренс нам известна по таким фильмам, как «Люди Х», «Голодные игры», но своей лучшей ролью считает Розалин Розенфельд в «Афере по-американски».

Рэйчел из «Друзей» - Дженнифер Энистон гордиться своей ролью в фильме «Торт», где ее героиня страдает от хронических болей. Для роли Энистон постоянно носила сдавливающий корсет, чтобы сыграть убедительнее.

Удивительно, но Джон Траволта гордиться участие в фильме, за которую получил «Золотую малину» за худшую мужскую роль. И это фильм 2019 года «Фанат».

А вот Риз Уизерспун и ее любимая роль совпадает с мнением многих фанатов. Это «Блондинка в законе».

Также, как и Джефф Бриджес любит своего героя из фильма «Большой Лебовски».

Кстати, полюбившаяся нам Черная вдова Скарлетт Йоханссон тоже обожает именно эту свою роль, хотя в ее карьере много интересных героинь.

А вот Бред Питт, как и многие другие, в восторге именно от роли в фильме, который провалился в прокате. И хотя картины с Питтом всегда имеют коммерческий успех, именно «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» стал исключением.

Успех и известность Району Рейнольдсу принес «Дедпул», но любимой его работой стал «Главный герой». Персонаж Рейнольдса вдруг узнает, что он находится в видеоигре, которая должна закрыться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: голливудские актеры   знаменитые актёры   кино   кинозвезды   любимые роли   популярные фильмы   
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9  комментариев
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11k
Cornho Час назад
Автор - школьник? Он хоть раз написал правильно слово "гордиТСЯ"?
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11k
El Niño 20 минут назад
Автор гордиться своей безграмотностью. Делаеться это с почётом к самому себе. И пост пишеться и выкладываеться с радостью. Еле дочитал до конца. Тьфу, позорище.
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2k
outtime Полчаса назад
tsya.ru
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12k
Majul 47 минут назад
"он искренне гордиться своей ролью в фильме «Авиатор»"
"Дженнифер Энистон гордиться своей ролью в фильме «Торт»"
"Джон Траволта гордиться участие в фильме"

ТСЯ и ТЬСЯ изучают в 4 классе! Позорище делать подобные ошибки.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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