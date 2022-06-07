«Золотая роль»: любимые картины известных актёров

Все мы знаем, что есть фильмы, о съемках в которых актеры очень жалеют. Как, например, Роберт Паттинсон ненавидит себя за участие в саге «Сумерки», ведь после нее он долго не мог снять с себя образ вампира Эдварда. Но есть и такие проекты, которые актеры считают своими любимыми.