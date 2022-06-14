Правдоподобная история о воспоминаниях из прошлой жизни

Джеймс Лейнингер – обычный парень, родившийся в 1998 году. И так бы и был он обычным, если бы в двухлетнем возрасте с малышом не стали происходить странные вещи, которым сложно найти рациональное объяснение.
Мальчишка с пеленок был не равнодушен к самолетикам, обожал их и просил родителей покупать именно маленькие крылатые машины. Жемчужиной игровой коллекции Джеймса был игрушечный самолет с педалями, в котором можно было ездить, представляя взлет.
Однажды мама обратила его внимание на «бомбочки», висящие на самолете. Но малыш поправил ее, уточнив, что это топливные баки. Откуда такой маленький ребенок мог знать про топливные баки?
Семья планировала переезд, перед которым отец повел Джеймса в музей авиации. Малыш пришел в такой неописуемый восторг, что выводить его пришлось практически со скандалом.
Ребенок требовал ежедневно включать диск с авиашоу, который для него купили в музее, и наслаждался зрелищем. Узнававшие о таком увлечении ребенка люди были уверены, что в семье есть военные. И мальчику передалась эта страсть по наследству. Но таковых не имелось.
В возрасте 4-5 лет у Джеймса начались выматывающие ночные кошмары. Он будил криками родителей. А когда они прибегали в комнату сына, то неизменно заставали его в одной и той же позе: он лежал на спине, пытаясь ногами оттолкнуть от себя что-то невидимое.
На вопрос, что ему снилось, Джеймс неизменно отвечал одно и то же: «Летел на самолёте. Упал. Горел. Не могу выбраться». Бабушка малышка – человек религиозный заговорила о реинкарнации, подчеркнув, что в возрасте с 2 до 5 лет дети очень восприимчивы. Поскольку уже не «там», но еще и не полностью «здесь».
Отец скептически отнесся к этой идее. Но решил поговорить с Джеймсом о самолетах. И был поражен информированностью, а также тем, что мальчик твердил, что его самолет сбили японцы. Откуда он мог знать такие подробности о войне в столь юном возрасте? Более того, он назвал имена членов своего экипажа и, играя с солдатиками, называл тех Джеком и Уолтером. Мальчик вспомнил и то, как назывался самолет – «Корсар». И то, что у него нередко сдувались шины. Как ребенок вообще мог выдумывать такие подробности?
Бабушка продолжала настаивать на реинкарнации. А отец – Брюс продолжал отметать эту версию как невероятную. Он вел долгие беседы с сыном, скрупулезно проверяя каждый ответ. В итоге все технические подробности, озвученные мальчиком, оказались верны. Начиная с технических элементов полетов и прозвищ боевых самолетов до места последней битвы в 1945 году, которое мальчик узнал по фотографии.
Свои рисунки мальчик снабжал подписью – Я 3 Джеймс. Почему третий? О возможности реинкарнации к тому моменту стала задумываться и мать, Андреа, считая, что душа погибшего летчика выбрала именно ее сына, чтобы возродиться заново.
Отец продолжал проверки. И нашел человека по имени Джек Ларсен – друга таинственного летчика. Ветеран был жив и подтвердил Брюсу все озвученные ребенком детали. Он рассказал, что Джеймс Хьюстон младший (второй) был единственным, кто погиб в той миссии. Скептицизм Брюса практически истаял, когда нашли сестру погибшего летчика, Энни. Мальчик поговорил с женщиной по телефону и выдал некоторые вещи, которые могли знать только члены семьи. Пожилая дама поверила в возможность переселения душ, и в то, что в малыше возродилась душа ее брата.
История получила освещение в СМИ. Одни в нее категорически не поверили, утверждая, что отправной точкой стало посещение музея авиации. После чего родители уже искусственно культивировали историю с целью привлечения внимания. Другие, в частности, психотерапевт Кэрол Баумэн, подтверждали возможность переселения души. А яркие воспоминания объясняли тем, что они проявляются после тяжелой насильственной смерти: душу настолько пропитывает травма, что она не в состоянии забыть о ней даже в новом воплощении.
Сейчас Джеймс уже не мальчик, а молодой мужчина. Который несколько тяготится славой, обрушившейся после публикации книги о нем, что написали родители, а также фильма, фрагменты которого можно встретить в Сети. Кошмары его перестали мучить после того, как он съездил на место гибели летчика, прочел молитву и спустил на воду венок и цветы.
А как вы считаете, была ли история Джеймса случаем переселения души на самом деле, или это тщательно продуманная родителями мистификация?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мальчик вспомнил и то, как назывался самолет – «Корсар».
Чанс-Воут F4U «Корсар» (англ. Chance Vought F4U Corsair) одноместный палубный истребитель времён Второй мировой войны.
А вообще про переселение душ хорошо сказал Джордж Карлин, видео найти не могу, но смысл там такой, что все кто верит в реинкарнацию, в прошлой жизни были принцессами, королями и прочими знатными особами, но ни кто не был пьяницей, что помер в сточной канаве захлебнувшись нечистотами, а таких было в тысячи раз больше лиц благородных кровей.
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем."
(с)
Лето, мне лет 20, я сажусь в красный двухэтажный автобус, он трогается, а я стою и жду, когда по лесенке, которая за кабиной водителя, спустится какая-то женщина, чтобы подняться на 2-й этаж. Сон очень реальный, звуки, запахи, движение ветра, солнечный свет, светлое платье чуть ниже колен…
Это были 70-е года, о существовании двухэтажных автобусов я не подозревала, узнала о них гораздо позже.
Что это было?
Спускаться со второго этажа - дауншифтинг - опуститься на уровень ниже в своём пути. Автобус- карьера и жизнь. Сон повторяющийся - скоро выйдешь на пенсию в 12,5 рублей.
Помогло?
"Легендарная информационно-аналитическая программа ЦТ СССР. Первый известный эфир состоялся 1 марта 1969 года.
Программа выходила в эфир по воскресеньям. Слоган: "События недели: хроника, факты, комментарии". https://staroetv.su/programs/1740https://staroetv.su/programs/1740
По лестнице спускалась женщина, а я поднималась.
На пенсии я уже 10 лет.
Всё мимо кассы!
Молитву мальчик наверняка прочитал христианскую
Абсолютно намеренная мистификация, адресованная людям, не принадлежащим ни к той ни к другой религии