FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Тайны и загадки 321 пост • 233 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Тайны и загадки 
Правдоподобная история о воспоминаниях из прошлой жизни

Правдоподобная история о воспоминаниях из прошлой жизни

Автор:
14 июня 2022 10:46
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Джеймс Лейнингер   Джеймс Хьюстон   душа   история   лётчик   переселение   реинкарнация   
2598
7

Джеймс Лейнингер – обычный парень, родившийся в 1998 году. И так бы и был он обычным, если бы в двухлетнем возрасте с малышом не стали происходить странные вещи, которым сложно найти рациональное объяснение.

Мальчишка с пеленок был не равнодушен к самолетикам, обожал их и просил родителей покупать именно маленькие крылатые машины. Жемчужиной игровой коллекции Джеймса был игрушечный самолет с педалями, в котором можно было ездить, представляя взлет.


×
×

Однажды мама обратила его внимание на «бомбочки», висящие на самолете. Но малыш поправил ее, уточнив, что это топливные баки. Откуда такой маленький ребенок мог знать про топливные баки?

Семья планировала переезд, перед которым отец повел Джеймса в музей авиации. Малыш пришел в такой неописуемый восторг, что выводить его пришлось практически со скандалом.

Ребенок требовал ежедневно включать диск с авиашоу, который для него купили в музее, и наслаждался зрелищем. Узнававшие о таком увлечении ребенка люди были уверены, что в семье есть военные. И мальчику передалась эта страсть по наследству. Но таковых не имелось.


В возрасте 4-5 лет у Джеймса начались выматывающие ночные кошмары. Он будил криками родителей. А когда они прибегали в комнату сына, то неизменно заставали его в одной и той же позе: он лежал на спине, пытаясь ногами оттолкнуть от себя что-то невидимое.

На вопрос, что ему снилось, Джеймс неизменно отвечал одно и то же: «Летел на самолёте. Упал. Горел. Не могу выбраться». Бабушка малышка – человек религиозный заговорила о реинкарнации, подчеркнув, что в возрасте с 2 до 5 лет дети очень восприимчивы. Поскольку уже не «там», но еще и не полностью «здесь».

Отец скептически отнесся к этой идее. Но решил поговорить с Джеймсом о самолетах. И был поражен информированностью, а также тем, что мальчик твердил, что его самолет сбили японцы. Откуда он мог знать такие подробности о войне в столь юном возрасте? Более того, он назвал имена членов своего экипажа и, играя с солдатиками, называл тех Джеком и Уолтером. Мальчик вспомнил и то, как назывался самолет – «Корсар». И то, что у него нередко сдувались шины. Как ребенок вообще мог выдумывать такие подробности?


Бабушка продолжала  настаивать на реинкарнации. А отец – Брюс продолжал отметать эту версию как невероятную. Он вел долгие беседы с сыном, скрупулезно проверяя каждый ответ. В итоге все технические подробности, озвученные мальчиком, оказались верны. Начиная с технических элементов полетов и прозвищ боевых самолетов до места последней битвы в 1945 году, которое мальчик узнал по фотографии.

Свои рисунки мальчик снабжал подписью – Я 3 Джеймс. Почему третий? О возможности реинкарнации к тому моменту стала задумываться и мать, Андреа, считая, что душа погибшего летчика  выбрала именно ее сына, чтобы возродиться заново.

Отец продолжал проверки. И нашел человека по имени Джек Ларсен – друга таинственного летчика. Ветеран был жив и подтвердил Брюсу все озвученные ребенком детали. Он рассказал, что Джеймс Хьюстон младший (второй) был единственным, кто погиб в той миссии. Скептицизм Брюса практически истаял, когда нашли сестру погибшего летчика, Энни. Мальчик поговорил с женщиной по телефону и выдал некоторые вещи, которые могли знать только члены семьи. Пожилая дама поверила в возможность переселения душ, и в то, что в малыше возродилась душа  ее брата.


История получила освещение в СМИ. Одни в нее категорически не поверили, утверждая, что отправной точкой стало посещение музея авиации. После чего родители уже искусственно культивировали историю с целью привлечения внимания. Другие, в частности, психотерапевт Кэрол Баумэн, подтверждали возможность переселения души. А яркие воспоминания объясняли тем, что они проявляются после тяжелой насильственной смерти: душу настолько пропитывает травма, что она не в состоянии  забыть о ней даже в новом воплощении.


Сейчас Джеймс уже не мальчик, а молодой мужчина. Который несколько тяготится славой, обрушившейся после публикации книги о нем, что написали родители, а также фильма, фрагменты которого можно встретить в Сети. Кошмары его перестали мучить после того, как он съездил на место гибели летчика, прочел молитву и спустил на воду венок и цветы.


А как вы считаете, была ли история Джеймса случаем переселения души на самом деле, или это тщательно продуманная родителями мистификация?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: Джеймс Лейнингер   Джеймс Хьюстон   душа   история   лётчик   переселение   реинкарнация   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
А.Берестенко 2 часа назад
Более того, он назвал имена членов своего экипажа и, играя с солдатиками, называл тех Джеком и Уолтером.

Мальчик вспомнил и то, как назывался самолет – «Корсар».
Чанс-Воут F4U «Корсар» (англ. Chance Vought F4U Corsair) одноместный палубный истребитель времён Второй мировой войны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
26k
Юрьевич Час назад
Таких историй великое множество... Несомненно, что-то в этом есть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Витаминка Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Notan Blaine Час назад
Этот бред уже раз сто разбирали в США и у нас.
А вообще про переселение душ хорошо сказал Джордж Карлин, видео найти не могу, но смысл там такой, что все кто верит в реинкарнацию, в прошлой жизни были принцессами, королями и прочими знатными особами, но ни кто не был пьяницей, что помер в сточной канаве захлебнувшись нечистотами, а таких было в тысячи раз больше лиц благородных кровей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 2 часа назад
Если душа бессмертна, то вполне логично, что она не один раз приходит в земную жизнь. Из буддийских источников находим, что реальных душ всего 5 тысяч. 5 тысяч душ обслуживают 8 миллиардов человек! Да тут фактически плюнуть не в кого, всё в себя попадёшь. Это полтора миллиона инкарнаций, в один и тот же период времени, на каждую душу. Если проанализировать свои ощущения, то даже в момент максимального отдыха, к примеру на пляже в Тайланде - всё равно остаётся ощущение усталости. И оно понятно - попрыгай миллион раз из состояния облака в материальный мир стеснённый гравитацией и острыми углами. Отсюда и поощрение войн - для прореживания населения и про золотой миллиард становится понятно. А унижения всякие моральные и физические мы тоже сами себе наносим, потому как у других душ своих проблем хватает и устраивать потасовку в духовном мире не принято.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
GRuslan 2 часа назад
Хочется верить что смерть это не все, что будет ещё что то впереди, но здравый смысл отказывается согласиться с этим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
ACU900 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
evenSeven 2 часа назад
"Хорошую религию придумали индусы:
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем."

(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
285
Александр Зотов 2 часа назад
чё-то быстро реикарнировался то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Мне тоже в школьные годы несколько раз снился странный сон.
Лето, мне лет 20, я сажусь в красный двухэтажный автобус, он трогается, а я стою и жду, когда по лесенке, которая за кабиной водителя, спустится какая-то женщина, чтобы подняться на 2-й этаж. Сон очень реальный, звуки, запахи, движение ветра, солнечный свет, светлое платье чуть ниже колен…
Это были 70-е года, о существовании двухэтажных автобусов я не подозревала, узнала о них гораздо позже.
Что это было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
5k
livaneth 2 часа назад
Переселение душ - индуизм
Молитву мальчик наверняка прочитал христианскую
Абсолютно намеренная мистификация, адресованная людям, не принадлежащим ни к той ни к другой религии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39801



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Спи спокойно, Брат»: как живёт семья погибшего Сергея Бодрова
«Спи спокойно, Брат»: как живёт семья погибшего Сергея Бодрова
Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги
Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги
События на Украине 13- 14 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 13- 14 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Какой была Ялта в прошлом и какой стала сейчас?
Какой была Ялта в прошлом и какой стала сейчас?
Ford Transit Connect «Lil Tripper» — практичный компактный кемпер
Ford Transit Connect «Lil Tripper» — практичный компактный кемпер
10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день
10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Последний злодей самый сложный

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#животные#фотографии#актеры#Приколы
#люди#интересно#СССР#забавно#подборка#страна#сарказм
#Юмор#факты#прикол#картинки#фильм#кошки#в мире
"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью "Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью Кругосветка вместо уроков: мама забрала сына из школы, чтобы он учился в путешествиях Кругосветка вместо уроков: мама забрала сына из школы, чтобы он учился в путешествиях История в цвете: 35 фотографий из прошлого и истории, которые за ними стоят История в цвете: 35 фотографий из прошлого и истории, которые за ними стоят Интересные посмертные маски с историей Интересные посмертные маски с историей Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой Насколько далеко вы готовы зайти, отстаивая свои права? Насколько далеко вы готовы зайти, отстаивая свои права?

На что жалуетесь?

Вернуться