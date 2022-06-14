Правдоподобная история о воспоминаниях из прошлой жизни

Однажды мама обратила его внимание на «бомбочки», висящие на самолете. Но малыш поправил ее, уточнив, что это топливные баки. Откуда такой маленький ребенок мог знать про топливные баки?

Семья планировала переезд, перед которым отец повел Джеймса в музей авиации. Малыш пришел в такой неописуемый восторг, что выводить его пришлось практически со скандалом.

Ребенок требовал ежедневно включать диск с авиашоу, который для него купили в музее, и наслаждался зрелищем. Узнававшие о таком увлечении ребенка люди были уверены, что в семье есть военные. И мальчику передалась эта страсть по наследству. Но таковых не имелось.