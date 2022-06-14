"Что Софи Лорен на самом деле увидела в декольте Джейн Мэнсфилд"

Итак, фото относится к 1957-м году, когда молодая Софи Лорен решила покорить Голливуд. И лично прибыла в Америку, дабы рассмотреть все текущие предложения, принять участие в кинопробах.

Здесь киностудия 20th Century Fox устроила в честь культовой итальянки шикарный прием в одном из лучших ресторанов Лос-Анджелеса той поры - Romanoff.