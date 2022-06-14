"Что Софи Лорен на самом деле увидела в декольте Джейн Мэнсфилд"

Фотографию эту называют идеальным воплощением женской зависти. Итальянская кинозвезда Софи Лорен с каким-то странным чувством смотрит на глубокое декольте американской актрисы Джейн Мэнсфилд.
Но на самом деле не все так просто. Рассказываю историю знаменитого фотоснимка.
Итак, фото относится к 1957-м году, когда молодая Софи Лорен решила покорить Голливуд. И лично прибыла в Америку, дабы рассмотреть все текущие предложения, принять участие в кинопробах.
Здесь киностудия 20th Century Fox устроила в честь культовой итальянки шикарный прием в одном из лучших ресторанов Лос-Анджелеса той поры - Romanoff.
А все так прилично начиналось...
На вечеринку 12 апреля 1957-го года явились почти все голливудские звезды 1950-х. Включая обольстительную Джейн Мэнсфилд!
Джейн Мэнсфилд рассматривали как главную соперницу (или имитацию) Мэрилин Монро
На тот момент Джейн рассматривалась как одна из главных бомб Голливуда - возможная преемница самой Мерилин Монро.
Мэнсфилд блистала и на Бродвее, и на страницах журнала Playboy. И активно привлекала к себе внимание фотожурналистов. Например, как-то будто нарочно потеряв на вечеринке в бассейне верх купальника...
...Джейн здорово опоздала на званый ужин. Зато явилась крайне эффектно - в облегающем атласном розовом платье с тем самым огромным декольте. Тут же направилась к Софи Лорен, смело заняв место рядом.
Джейн Мэнсфилд - голливудская Барби с трагичной судьбой
Но на самом деле, причина тут вовсе не в зависти. Софи сама бюстом не обделена. Тут другое, как говорится. Предоставим слово самой синьоре Лорен.
- Я боялась что ее грудь сейчас из платья выскочит, упадет ко мне в тарелку, и начнется скандал, - вспоминала уже в 2015-м году итальянка в одной из интервью. - Боялась, что все ее платье сейчас бум - и разорвется-разлетится... Я б такое откровенное платье никогда б не надела.
Две прекраснейшие женщины своей эпохи...
Это фото стало классикой. И быстро разлетелось по всем американским бульварным таблоидам той эпохи. А вот в более консервативной Европе, особенно в Италии, фотографии Джейн без ретуши просто не выпустили...
***
После знаменитого снимка с Софи Лорен Джейн Мэнсфилд прожила еще десять лет. Хотя кинокарьера ее быстро пошла на спад - мода на роскошных блондинок в Голливуде с началом 1960-х стала постепенно проходить.
Джейн успела сняться в двадцати фильмах. В том числе, в ленте 1963-го года «Обещания! Обещания!» - первой в истории голливудской ленте, где главная героиня появляется в кадре совершенно без ничего.
Наша героиня погибла в автокатастрофе в 1967-м году, в возрасте 37-и лет. Случайно - из-за превышения скорости в туман. Оставив после себя пятерых детей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вера Джейн Мэнсфилд, 19 апреля 1933 29 июня 1967.
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На самом деле она там увидела сиськи