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Что Софи Лорен на самом деле увидела в декольте Джейн Мэнсфилд

Что Софи Лорен на самом деле увидела в декольте Джейн Мэнсфилд

Автор:
14 июня 2022 09:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Софи Лорен   грудь   декольте   джейн мэнсфилд   история   факты   фото   
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Фотографию эту называют идеальным воплощением женской зависти. Итальянская кинозвезда Софи Лорен с каким-то странным чувством смотрит на глубокое декольте американской актрисы Джейн Мэнсфилд.

Но на самом деле не все так просто. Рассказываю историю знаменитого фотоснимка.

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Итак, фото относится к 1957-м году, когда молодая Софи Лорен решила покорить Голливуд. И лично прибыла в Америку, дабы рассмотреть все текущие предложения, принять участие в кинопробах.

Здесь киностудия 20th Century Fox устроила в честь культовой итальянки шикарный прием в одном из лучших ресторанов Лос-Анджелеса той поры - Romanoff.

А все так прилично начиналось...

На вечеринку 12 апреля 1957-го года явились почти все голливудские звезды 1950-х. Включая обольстительную Джейн Мэнсфилд!

Джейн Мэнсфилд рассматривали как главную соперницу (или имитацию) Мэрилин Монро

На тот момент Джейн рассматривалась как одна из главных бомб Голливуда - возможная преемница самой Мерилин Монро.

Мэнсфилд блистала и на Бродвее, и на страницах журнала Playboy. И активно привлекала к себе внимание фотожурналистов. Например, как-то будто нарочно потеряв на вечеринке в бассейне верх купальника...

...Джейн здорово опоздала на званый ужин. Зато явилась крайне эффектно - в облегающем атласном розовом платье с тем самым огромным декольте. Тут же направилась к Софи Лорен, смело заняв место рядом.

Джейн Мэнсфилд - голливудская Барби с трагичной судьбой

Но на самом деле, причина тут вовсе не в зависти. Софи сама бюстом не обделена. Тут другое, как говорится. Предоставим слово самой синьоре Лорен.

  • Я боялась что ее грудь сейчас из платья выскочит, упадет ко мне в тарелку, и начнется скандал, - вспоминала уже в 2015-м году итальянка в одной из интервью. - Боялась, что все ее платье сейчас бум - и разорвется-разлетится... Я б такое откровенное платье никогда б не надела.

Две прекраснейшие женщины своей эпохи...

Это фото стало классикой. И быстро разлетелось по всем американским бульварным таблоидам той эпохи. А вот в более консервативной Европе, особенно в Италии, фотографии Джейн без ретуши просто не выпустили...

***

После знаменитого снимка с Софи Лорен Джейн Мэнсфилд прожила еще десять лет. Хотя кинокарьера ее быстро пошла на спад - мода на роскошных блондинок в Голливуде с началом 1960-х стала постепенно проходить.

Джейн успела сняться в двадцати фильмах. В том числе, в ленте 1963-го года «Обещания! Обещания!» - первой в истории голливудской ленте, где главная героиня появляется в кадре совершенно без ничего.

Наша героиня погибла в автокатастрофе в 1967-м году, в возрасте 37-и лет. Случайно - из-за превышения скорости в туман. Оставив после себя пятерых детей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Софи Лорен   грудь   декольте   джейн мэнсфилд   история   факты   фото   
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7  комментариев
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20k
sanchesS80 59 минут назад
Никогда не понимал при чем тут зависть. У самой Лорен там всё отлично было на мой взгляд

Никогда не понимал при чем тут зависть. У самой Лорен там всё отлично было на мой взглядПосмотреть
Никогда не понимал при чем тут зависть. У самой Лорен там всё отлично было на мой взгляд
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35k
Mamin Sibiriak 17 минут назад
<<< погибла в возрасте 37-и лет >>>

Вера Джейн Мэнсфилд, 19 апреля 1933 29 июня 1967.
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1k
Linusya Полчаса назад
на мой взгляд у Софи Лорен фигура и грудь не хуже, она почти идеальна, мне б такую

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7k
Mowgley 54 минуты назад
"Что Софи Лорен на самом деле увидела в декольте Джейн Мэнсфилд"
-----
На самом деле она там увидела сиськи
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1k
Leonid 56 минут назад
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4k
Andy 2 часа назад
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