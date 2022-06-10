История в цвете: 35 фотографий из прошлого и истории, которые за ними стоят

Сейчас уже сложно представить, что когда-то нельзя было просто достать смартфон и моментально сделать и обработать снимок так, как только душе угодно. А когда-то все фотографии и вовсе были только черно-белыми. И хотя у таких снимков есть свое очарование, есть что-то особенное в возможности увидеть прошлое в цвете. К счастью, благодаря современным технологиям художники во всем мире работают над тем, чтобы вдохнуть жизнь в старые снимки.