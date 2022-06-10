История в цвете: 35 фотографий из прошлого и истории, которые за ними стоят

Сейчас уже сложно представить, что когда-то нельзя было просто достать смартфон и моментально сделать и обработать снимок так, как только душе угодно. А когда-то все фотографии и вовсе были только черно-белыми. И хотя у таких снимков есть свое очарование, есть что-то особенное в возможности увидеть прошлое в цвете. К счастью, благодаря современным технологиям художники во всем мире работают над тем, чтобы вдохнуть жизнь в старые снимки.
1. Кондуктор трамвая не пускает пассажиров без маски во время пандемии испанского гриппа. Сиэтл, штат Вашингтон, США, 1918 год
2. Мужчина навахо, сфотографированный в 1904 году, одетый как Найенезгани, мифический герой из мифологии навахо, который вместе со своим братом Тобадзини избавил мир от Анайе (монстров из мифологии навахо)
4. Луи Армстронг играет на трубе для своей жены Люсиль перед Большим сфинксом Гизы, Египет, 1961 год
5. Робин Уильямс до того, как стал знаменитым, выступает как мим в Центральном парке, Нью-Йорк, 1974 год
«Дэниел Сорин сфотографировал двух мимов, выступающих в Центральном парке Нью-Йорка. В 2013 году Дэниел просматривал свои негативы и фотографии и понял, что одним из мимов был оскароносный актер Робин Уильямс».
6. Истопник Королевского флота с 21-летним стажем по прозвищу «Попай» на борту корабля HMS Rodney в сентябре 1940 года
7. Две фотографии советского солдата Евгения Кобытева, сделанные с разницей в 4 года. Фото слева было в июне 1941 года, когда он ушел на войну в возрасте 30 лет. Фото справа было сделано, когда он вернулся с войны в 1945 году.
8. Актеры «Звездных войн», 1977 год. Слева направо: Харрисон Форд (Хан Соло), Дэвид Проуз (Дарт Вейдер), Питер Мейхью (Чубакка), Кэрри Фишер (принцесса Лея), Кенни Бейкер (R2-D2) и Марк Хэмилл (Люк Скайуокер)
9. Мартин Лютер Кинг-младший и Ральф Абернати едут в первом десегрегированном автобусе в Монтгомери, штат Алабама, в декабре 1956 года
10. Будущая королева Великобритании 19-летняя Елизавета II в 1945 году, когда она служила водителем скорой помощи во Вспомогательной территориальной службе во время Второй мировой войны
11. Коренные американцы племени апсароке верхом на лошадях у типи в заснеженном лесу в Монтане, 1908 год
12. Маленький итальянец дарит цветы американскому солдату, чей танк остановился на окраине Рима, июнь 1944 года
14. Гавайский серфер, Чарльз Кауха, несет алайю, доску для серфинга, которую использовали на Гавайях до 20-го века, на пляже Вайкики в 1898 году
15. Знаменитый снимок времен Гражданской войны в Испании, сделанный Хуаном Гусманом. 17-летняя Марина Хинеста с винтовкой Маузер M1916 с видом на Барселону 21 июля 1936 года во время военного восстания в Барселоне
16. Вождь Джон Смит, он же Белый Волк, считается старейшим коренным американцем в истории. По одной из версий, на момент смерти ему было 137 лет. Фото примерно 1920 года.
17. Поезд «Меркурий», 1936 год. Пассажирские поезда «Меркурии» курсировали между городами Среднего Запада. Поезд был создан в 1936 году и просуществовал до 1959 года
19. Еврейские семьи в Амстердаме, вынужденные покинуть свои дома в мае/июне 1943 года для депортации в концентрационные лагеря
20. Голландские борцы Сопротивления празднуют освобождение города Бреда, Нидерланды, 1-й польской бронетанковой дивизией 29 октября 1944 года
21. Шарлотта и Марджори Колльер, пережившие крушение «Титаника» в апреле 1912 года. В катастрофе погиб муж Шарлотты и отец Марджори, Харви Колльер. Июнь 1912 года
23. Британская светская дама и суфражистка леди Норман на своем автопеде в 1916 году. Этот мотороллер производила компания Autoped на Лонг-Айленде, с 1915 по 1922 год
26. Женщины доставляют лед из грузовика 16 сентября 1918 года. Раньше эту работу выполняли только мужчины, но из-за войны ее поручили женщинам
27. Мальчик сидит среди развалин после бомбардировки Лондона во время Второй мировой войны. Фотография сделана в январе 1945 года
28. Катастрофа дирижабля «Гинденбург», 6 мая 1937 года. Дирижабль загорелся при попытке совершить посадку на авиабазе Лейкхерст и сгорел дотла
29. Знаменитая фотография «Мать-переселенка» Доротеи Ланж, на которой изображена 32-летняя Флоренс Оуэнс Томпсон в лагере сборщиков гороха, где посевы погибли из-за мороза. Нипомо, Калифорния
30. Французский мальчик бежит по улице с багетом. Снимок французского фотографа Вилли Рониса, 1952 год
31. Интерьер коммерческого самолета в 1936 году. Самолет принадлежал Imperial Airways, первой британской коммерческой авиакомпании
32. Норвежский художник Вильгельм Отто Петерс работает над картиной «В поисках червей» в Нессеби, Финнмарк, 1884 год
33. 16-й президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн в возрасте 56 лет 5 февраля 1865 года, за месяц до его второй инаугурации и за 2 месяца до его убийства
34. Женщина кладет письмо в почтовый ящик среди разрушенных бомбардировками зданий во время Второй мировой войны. Лондон, Великобритания, 1940 год
35. Крушение поезда на вокзале Монпарнас в Париже, Франция, 22 октября 1895 года. Поезд выбил путевой упор, пробил стену здания и рухнул с высоты на улицу. Как ни странно, погиб только один человек — продавщица газет, на киоск которой упали обломки стены
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Типично для нас, людей, мужики идут на смерть ради баб. Поскольку один мужик может осеменить 20 баб и род продолжит жить, а наоборот это не работает. Феменистки должны это учитывать, но что с этих дур возьмешь? Они просто дуры.