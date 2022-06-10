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История в цвете: 35 фотографий из прошлого и истории, которые за ними стоят

История в цвете: 35 фотографий из прошлого и истории, которые за ними стоят

Автор:
10 июня 2022 19:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересное   исторические снимки   история   раскрашенные фото   старые фотографии   
835
36

Сейчас уже сложно представить, что когда-то нельзя было просто достать смартфон и моментально сделать и обработать снимок так, как только душе угодно. А когда-то все фотографии и вовсе были только черно-белыми. И хотя у таких снимков есть свое очарование, есть что-то особенное в возможности увидеть прошлое в цвете. К счастью, благодаря современным технологиям художники во всем мире работают над тем, чтобы вдохнуть жизнь в старые снимки.

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2. Мужчина навахо, сфотографированный в 1904 году, одетый как Найенезгани, мифический герой из мифологии навахо, который вместе со своим братом Тобадзини избавил мир от Анайе (монстров из мифологии навахо)

«Дэниел Сорин сфотографировал двух мимов, выступающих в Центральном парке Нью-Йорка. В 2013 году Дэниел просматривал свои негативы и фотографии и понял, что одним из мимов был оскароносный актер Робин Уильямс».

7. Две фотографии советского солдата Евгения Кобытева, сделанные с разницей в 4 года. Фото слева было в июне 1941 года, когда он ушел на войну в возрасте 30 лет. Фото справа было сделано, когда он вернулся с войны в 1945 году.

8. Актеры «Звездных войн», 1977 год. Слева направо: Харрисон Форд (Хан Соло), Дэвид Проуз (Дарт Вейдер), Питер Мейхью (Чубакка), Кэрри Фишер (принцесса Лея), Кенни Бейкер (R2-D2) и Марк Хэмилл (Люк Скайуокер)

10. Будущая королева Великобритании 19-летняя Елизавета II в 1945 году, когда она служила водителем скорой помощи во Вспомогательной территориальной службе во время Второй мировой войны

15. Знаменитый снимок времен Гражданской войны в Испании, сделанный Хуаном Гусманом. 17-летняя Марина Хинеста с винтовкой Маузер M1916 с видом на Барселону 21 июля 1936 года во время военного восстания в Барселоне

29. Знаменитая фотография «Мать-переселенка» Доротеи Ланж, на которой изображена 32-летняя Флоренс Оуэнс Томпсон в лагере сборщиков гороха, где посевы погибли из-за мороза. Нипомо, Калифорния

35. Крушение поезда на вокзале Монпарнас в Париже, Франция, 22 октября 1895 года. Поезд выбил путевой упор, пробил стену здания и рухнул с высоты на улицу. Как ни странно, погиб только один человек — продавщица газет, на киоск которой упали обломки стены

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   интересное   исторические снимки   история   раскрашенные фото   старые фотографии   
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8  комментариев
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Alex Djeff 52 минуты назад
Неправдоподобно. Сколько себя в детстве не помню, никогда целым батон домой не приносил...
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28k
Григорий 4 минуты назад
Шарлотта и Марджори Колльер, пережившие крушение «Титаника». В катастрофе погиб их муж и отец.
Типично для нас, людей, мужики идут на смерть ради баб. Поскольку один мужик может осеменить 20 баб и род продолжит жить, а наоборот это не работает. Феменистки должны это учитывать, но что с этих дур возьмешь? Они просто дуры.
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166
Миха Час назад
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2k
Трям 2 часа назад
Пацан! Дай посрать спокойно!
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Porky Pig

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