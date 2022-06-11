Посмертная маска представляет собой гипсовый или слепок из другого материала, сделанный с лица ушедшего из жизни человека.
Эта традиция существовала в разных культурах. И нередко в силу неразвитости технологии посмертные маски имели мало что схожего с чертами лица живого человека. Некоторые причисляют к этой категории по ошибке, поскольку они были сняты с лица живого. Как, к примеру, в случае с Гёте: её сделали при жизни писателя, когда ему было 58 лет. А мастер слова прожил после этого еще почти четверть века. Очень плодотворную в плане творчества.
Эту маску сделал скульптор Карл Вайсер, изготовивший впоследствии бюст поэта – самое реалистичное и соответствующее действительности изображение Иоганна Вольфганга.
Многие видные деятели культуры, науки и искусства делали прижизненные гипсовые маски. Процесс был не из легких: в ноздри вставляли трубочки, чтобы можно было дышать. А иначе гипс закупорил бы нос. Усы и борода мешали работе. И в случае с их обладателями процесс приходилось повторять порой по несколько раз, чтобы добиться достоверности.
Одной из самых таинственных посмертных масок в истории можно назвать маску великого физика и странного человека Николы Тесла. За день до ухода в мир иной ученый повесил на двери номера (а он порой годами проживал в отелях) табличку «Не беспокоить!». А потом дополнительно уведомил портье.
Спустя двое суток забеспокоившаяся горничная открыла номер и обнаружила бездыханное тело. Хотя маску изготовили на третий день после смерти, что парадоксально, на лице покойного не было никаких характерных признаков деформации.
Сергей Меркулов – советский скульптор за свою карьеру сделал великое множество посмертных слепков. В его послужном списке Маяковский, Горький, Булгаков, Дзержинский и не только.
Но истинное признание и слава пришли к Меркулову после создания посмертной маски Ленина. Когда он начал накладывать состав, то ощутил пульсацию крови в области висков. Сергей Дмитриевич перепугался и начал кричать, не слишком ли рано его вызвали. Но виновата оказалась его впечатлительность и благоговение перед объектом работы: кровь в подушечках скульптора от волнения начала пульсировать, и он посчитал, что Ленин еще не умер.
Делал Меркулов и маску Льва Николаевича Толстого. В соответствии с воспоминаниями скульптора, выглядел классик очень строго и даже грозно: один глаз остался приоткрытым, а бровь застыла в поднятом состоянии.
А кто это? Да это же всем хорошо известный мультперсонаж Шрек!
Да. Точнее, не совсем: это посмертная маска французского ангела – рестлера Мориса Тийе, которого и использовали как прототип для создания зеленого огра с болот.
Акромегалия обезобразила лицо и изменила тело юноши, который отличался красотой и мечтал о карьере юриста. Тийе ушел из жизни довольно молодым, в 50 лет. Что логично при этом редком заболевании. Соответственно, это маска вполне еще молодого и полного сил человека.
А эта размытая мордаха с нашлепкой на макушке знакомо выглядит? Она долгое время использовалась как логотип телекомпании ВИД. И представляет собой не абстрактную бабулю с дулькой на голове и даже не Ельцина, как многие считали. Это посмертная маска древнекитайского святого Го Сяна. А нечто на голове – трехлапая жаба. Которая символизирует собой богатство. В оригинале маска улыбается, что выглядит несколько пугающе, если учесть, что это посмертный слепок. Поэтому над изображением поработали, сделав улыбку более легкой и загадочной. То есть россияне много лет лицезрели эту маску на экранах своих телевизоров и даже спорили о природе ее происхождения, не подозревая, что она посмертная.
А вам доводилось видеть посмертную маску кого-то из великих?
Источник:
АНТИФИШКИ
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