Одной из самых таинственных посмертных масок в истории можно назвать маску великого физика и странного человека Николы Тесла. За день до ухода в мир иной ученый повесил на двери номера (а он порой годами проживал в отелях) табличку «Не беспокоить!». А потом дополнительно уведомил портье.

Спустя двое суток забеспокоившаяся горничная открыла номер и обнаружила бездыханное тело. Хотя маску изготовили на третий день после смерти, что парадоксально, на лице покойного не было никаких характерных признаков деформации.