«Батя»: как снимали ностальгическую комедию о детстве 90-х

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Полнометражный дебют режиссёра Дмитрия Ефимовича стал ещё одним примером успешного российского кино. Ностальгическая комедия о методах воспитания сурового бати и детстве 90-х, которое, несмотря ни на что, было счастливым, собрала в прокате более 532 миллионов рублей. Чего сами создатели фильма не ожидали…
Сначала «Батя» задумывался как 80-серийный сериал из коротких видеозарисовок про детство 90-х, которые были рассчитаны на то, чтобы ими обменивались в соцсетях и мессенджерах. Главных героев было два — Батя и сын, а сюжеты для скечтей авторы сценария, продюсеры и режиссёр брали из своей жизни. Никто из них не замахивался на большое кино, но по мере съёмок стало понятно, что всё выстраивается в логичный полнометражный фильм. Сценарий дописали, сделали финал, который вначале даже не предполагался, и выпустили «Батю» сразу в двух вариантах — фильма и сериала из четырех серий, куда вошли сцены, не попавшие в прокатную версию.
Создатели намерено отошли от всех криминальных тем и бандитских разборок, которым обычно посвящены проекты, затрагивающие то время. Главным героем они сделали обычного работягу Владимира, который лишился стабильной работы на заводе, а заодно и стабильной семейной жизни. Теперь он вынужден крутиться ради маленького сына — что-то перевозит, что-то перепродает, устаёт, выпивает, смотрит вечерами хоккей… К воспитанию он подходил своеобразно, и по этому поводу у выросшего Макса накопилось к бате немало претензий.
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Главного героя сыграл Владимир Вдовиченков, который воспринял эту роль как возможность посмотреть на то время со стороны родителей. Он признавался, что далёк от персонажа, сам он более открытый и позитивный, тем более с детьми, однако такие «бати» ему хорошо знакомы. «На батю нельзя обижаться за то, что он иногда бывает странным придурком, потому что он сам по себе такой. Он, по большому счету, внутри еще ребёнок. Но есть другие ситуации, когда ребёнок приболел — и отец не спит сутками, помогает, переживает, успокаивает. Рядом сидит».
В эпизодической роли жены Бати появилась жена актёра Елена Лядова, а сына в детстве играл десятилетний Андрей Андреев — у мальчика это была вторая работа в кино после главной роли в военной драме «Солдатик». Выросшего сына играл комик Стас Старовойтов, у которого это была дебютная и чём-то личная роль: «В то время, мне кажется, были два типа детей — те, которые выросли вот с таким батей, и те, у которых вообще бати не было. Я как раз ко второму типу отношусь. Но у меня были дяди, дед, и мой личный опыт, конечно, перекликается с той картинкой, что получилась в фильме…» .
Для продюсера Гавриила Гордеева это тоже была личная история. Он говорил, что как раз хотел бы такого батю, как герой Владимира Вдовиченкова. Своего отца он никогда не видел, знает только то, что тот живёт в Польше. Продюсер надеялся, что отец посмотрит презентацию фильма или репортаж с Варшавского кинофестиваля, узнает своего сына и выйдет на связь… От себя Гавриил вписал в сценарий эпизод с курицей, только в жизни вместо отца был дед, а вместо курицы — свинья.
Найти в Москве места, где можно было бы снять 90-е, оказалось сложно — везде в кадр попадали кондиционеры, пластиковые окна, пластиковые горки во дворах и другие приметы времени. Даже с чебуречной возникли проблемы, так как в подходящих местах ремонт был сделан с использованием современных материалов. В результате уличные сцены и кафе снимали в Твери, а квартиру Бати вместе с подъездом построили на студии. Декораторы и художники буквально ночевали в «квартире», чтобы воссоздать атмосферу времени, когда среди атрибутов советского быта вдруг начал появляться импорт. Даже костюмы для главного героя собирали из разных эпох — он носил старые советские брюки и модный турецкий свитер в ромбик.
Режиссёр Дмитрий Ефимович добавил в декорации послание землякам — постеры 90-х годов бердского производственного объединения «Вега». Режиссёр родился в Бердске, учился в Новосибирске и говорил, что это реклама у них тогда была везде.
Режиссёр Дмитрий Ефимович добавил в декорации послание землякам — постеры 90-х годов бердского производственного объединения «Вега». Режиссёр родился в Бердске, учился в Новосибирске и говорил, что это реклама у них тогда была везде.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мой батя работал сутки через трое(оператором насосных установок), в свободные от работы трое суток он был либо на рыбалке (сетями), либо на охоте(утка, кабан, косуля), в деревне у бабушки (12 км до города) держал 14 ульев, и плюс шабашил во время отпуска(сварщик 6 разряда), а летом строил дом (с 1990 по 1995гг). Никогда не видел чтобы батя сидел возле телевизора и уж тем более с пивом или водкой. В 90-е у нас всегда было мясо и овощи. А вот из сладкого только мёд. Шоколадки твикс (одну палочку делишь с мамой, вторую с батей и брат также) мама покупала нам с братом по 1 шоколадке каждому за окончание четверти без троек.
П.с. такие бати как у меня 1 на миллион!
Что Вдовиченков, что Старовойтов хорошо сыграли... +)