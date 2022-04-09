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«Батя»: как снимали ностальгическую комедию о детстве 90-х

«Батя»: как снимали ностальгическую комедию о детстве 90-х (6 фото)

Автор:
09 апреля 2022 10:11
Сообщество : Кино
Метки: Батя   актеры   кино   комедия   съемка   факты   фильм   фото   
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Полнометражный дебют режиссёра Дмитрия Ефимовича стал ещё одним примером успешного российского кино. Ностальгическая комедия о методах воспитания сурового бати и детстве 90-х, которое, несмотря ни на что, было счастливым, собрала в прокате более 532 миллионов рублей. Чего сами создатели фильма не ожидали…
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Источник:

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Метки: Батя   актеры   кино   комедия   съемка   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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5k
Ыукп 50 минут назад
Неожиданно не для одноразового просмотра. Для меня.
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4k
Нескучный сад 7 минут назад
Фильм хороший, рекомендую. Но вот роль взрослого Макса исполняет какая-то деревяшка, а не актер. В остальном фильм хорош
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409
Георгий Павлович 9 минут назад
Не все бати такие!
Мой батя работал сутки через трое(оператором насосных установок), в свободные от работы трое суток он был либо на рыбалке (сетями), либо на охоте(утка, кабан, косуля), в деревне у бабушки (12 км до города) держал 14 ульев, и плюс шабашил во время отпуска(сварщик 6 разряда), а летом строил дом (с 1990 по 1995гг). Никогда не видел чтобы батя сидел возле телевизора и уж тем более с пивом или водкой. В 90-е у нас всегда было мясо и овощи. А вот из сладкого только мёд. Шоколадки твикс (одну палочку делишь с мамой, вторую с батей и брат также) мама покупала нам с братом по 1 шоколадке каждому за окончание четверти без троек.
П.с. такие бати как у меня 1 на миллион!
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1k
c3nsor3d 23 минуты назад
Мне понравился фильм. Ностальгически получилось... Мой батя тоже особо не участвовал в воспитании, но всегда был рядом и помогал во всём... и учил самостоятельности.
Что Вдовиченков, что Старовойтов хорошо сыграли... +)
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