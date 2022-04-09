«Батя»: как снимали ностальгическую комедию о детстве 90-х

Найти в Москве места, где можно было бы снять 90-е, оказалось сложно — везде в кадр попадали кондиционеры, пластиковые окна, пластиковые горки во дворах и другие приметы времени. Даже с чебуречной возникли проблемы, так как в подходящих местах ремонт был сделан с использованием современных материалов. В результате уличные сцены и кафе снимали в Твери, а квартиру Бати вместе с подъездом построили на студии. Декораторы и художники буквально ночевали в «квартире», чтобы воссоздать атмосферу времени, когда среди атрибутов советского быта вдруг начал появляться импорт. Даже костюмы для главного героя собирали из разных эпох — он носил старые советские брюки и модный турецкий свитер в ромбик.

Режиссёр Дмитрий Ефимович добавил в декорации послание землякам — постеры 90-х годов бердского производственного объединения «Вега». Режиссёр родился в Бердске, учился в Новосибирске и говорил, что это реклама у них тогда была везде.