10 фотографий с подвохом, который не так просто заметить

Интересные детали снимков, которые не получится рассмотреть с первого раза.
Почти на любой фотографии можно найти интересную деталь, которая незаметна с первого взгляда. Когда такая деталь все-таки обнаруживается, развидеть ее уже не получается, и она начинает бросаться в глаза. Предлагаем вашему вниманию 10 фотографий с подвохом, который получится заметить не с первого раза.
Необычный студент
Приглядитесь получше: среди обычных учеников замаскировался черный пес, который пришел получать знания.
Лучшая рука второго плана
Девушки решили сделать совместную фотографию и встали в одинаковую позу. Купающийся в море турист поддержал челлендж и тоже помахал в камеру рукой.
Чужой среди своих
Презентация от компании Microsoft транслируется с ноутбука от компании Apple, и это выглядит очень забавно.
Мастер маскировки
Как вы думаете, сколько людей на этом снимке? Трое? Если приглядеться получше, то на заднем плане можно рассмотреть четвертого.
Семейное фото
Все большие семьи сталкиваются с одной и той же проблемой: очень сложно уместить всех на одном фото. А получится ли у вас найти седьмого члена семьи?
Крик о помощи
На первый взгляд кажется, что все идет по плану, но надпись на туфлях жениха говорит об обратном.
Невидимый жираф
Чтобы рассмотреть на этом фото жирафа, придется напрячь глаза. Подсказка: он в правой части фотографии.
Одинокий танцор
Одному парню не досталось пары для медленного танца, и он решил потанцевать сам с собой.
Креативный аксессуар
У каждого в жизни наступает момент, когда хочется засунуть монетку в ухо, чтобы изолироваться от окружающего мира.
Задумчивая поза
Если не думать о том, что девушка подпирает голову не рукой, а ногой, то фото кажется вполне обычным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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