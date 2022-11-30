Семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок

Бытовуха — главная угроза семейному счастью. К сожалению, с ней сталкиваются все пары без исключения. И с этим ничего не поделать. Ну, почти ничего. Рецепт счастливой семейной жизни существует, и он заключается в крайне простых вещах. Главное ко всему относиться с юмором и некоторой долей самоиронии. Тогда все проблемы (даже самые неприятные) будут казаться незначительными и вполне преодолимыми.

Я случайно уменьшила кофту моего мужа. Муж для сравнения