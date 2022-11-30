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Семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок

Семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок

Автор:
30 ноября 2022 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   люди   муж и жена   семейная жизнь   фото   
864
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Предлагаю вам взглянуть на фото, которые были сделаны жёнами и мужьями в момент забавных происшествий. Возможно, в каких-то продемонстрированных ситуациях вы узнаете себя и своего спутника.

Бытовуха — главная угроза семейному счастью. К сожалению, с ней сталкиваются все пары без исключения. И с этим ничего не поделать. Ну, почти ничего. Рецепт счастливой семейной жизни существует, и он заключается в крайне простых вещах. Главное ко всему относиться с юмором и некоторой долей самоиронии. Тогда все проблемы (даже самые неприятные) будут казаться незначительными и вполне преодолимыми.

Я случайно уменьшила кофту моего мужа. Муж для сравнения

×
×

Попросил жену настряпать пельменей

Удобно! Один съел и наелся!


Поручила мужу сделать уборку на кухне. Вот как он «моет» плиту


Попросила мужа разрезать авокадо

Вот она, силушка богатырская!


Проснулся и обнаружил, что жена передвинула вешалку


Беременная жена подслушивает, с кем её муж разговаривает по телефону


Мило и смешно


Жена имеет привычку держать меня за руку, когда спит. Я повернулся к другому концу кровати, чтобы посмотреть аниме на телефоне и не разбудить её, и вот что получилось.


Моя жена попыталась немного расслабиться в ванной, но у неё ничего не получилось


Жена согласилась помочь мне определить, какой из этих перцев чили острее. Кажется, она больше на это не пойдёт


Ночь кино с мамой и папой


Мы с женой прикалываемся друг над другом, пряча реалистичную кукольную голову в неожиданных местах


Тортик с ценой


Попросил жену сделать тортик. Она у меня кондитер и делает торты на заказ. Приготовила сразу с ценником.


Стрижка от жены


Попросил жену купить маску Чаки, чтобы попугать детишек. Я даже злиться на неё за это не могу

Комичность ситуации заключается в том, что муж попросил купить маску куклы-злодея, которая встречается в известном фильме ужасов.


Неловко получилось


Девушка попросила заточить ей помаду-карандаш. Уже в разгаре процесса я решил уточнить, нет ли для этого специальной точилки. Оказалось, что есть.


Жена подарила машину мужу. В честь этого он решил устроить эротическую фотосессию


Жена установила сетку с дверцей для кота


Папа купил жене и дочке новую зимнюю одежду

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   люди   муж и жена   семейная жизнь   фото   
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38k
Александр 45 минут назад
Это в какой стране люди так живут?
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2k
kirka72 Полчаса назад
Комментарий к фото
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Terracotka

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