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В Балашихе на ребёнка напала дикая крыса из унитаза

В Балашихе на ребёнка напала дикая крыса из унитаза

Автор:
13 июня 2022 10:18
Сообщество : Жить в России
Метки: uk   балашиха   видео   крыса   ребенок   унитаз   
967
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9-летний паренёк решил ночью сходить в туалет, но внезапно выяснилось, что туалетный монстр – это суровая реальность.

Огромная крыса в этот момент пыталась выбраться из унитаза и не очень обрадовалась, увидев перед собой пятую точку пацана. От неожиданности или в целях самообороны грызун укусил ребёнка, перепугав до смерти. На отчаянные вопли прибежал отец, он и утопил хищника.

Мальчик более-менее успокоился только после приезда скорой, но к унитазу приближаться до сих пор опасается.


То, что крысы могут передвигаться по канализационным трубам, в общем-то не тайна. Там достаточно много пустот. И если в доме действительно много крыс, то в поисках пищи, они могут забираться в совершенно неожиданные места.


Представитель управляющая компания долго думал, что его разыгрывают, но был вынужден признать проблему, после того как увидел всё воочию. Сейчас семья пытается привлечь УК к ответственности, так как их квартира находится на первом этаже и грызун пробрался, явно из подвала.  

Может, это Мастер Сплинтер пытался себе учеников найти…

Источник:

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Метки: uk   балашиха   видео   крыса   ребенок   унитаз   
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10  комментариев
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Эх Сплинтер, какая нелепая смерть...
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70k
Viktor Секунду назад
Я когда жил в многоэтажке на втором этаже тоже повстречался. Жена говорит, забилась мойка на кухне, ну это обычное дело, забилась, так забилась - взял вантуз, тросик и пошёл пробивать. Мудохался полчаса - без результата, пришлось разбирать. Вот тут и нашёл её красавицу, правда дохлую. Шла по канализационной трубе и решила зайти ко мне в гости и застряла.
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2k
Закрытый файл 2 минуты назад
Свет включаю, зачем-то... Потому, что всё равно, акт мочеиспускания проходит с закрытыми глазами, чтобы "не разбуркиваться". Если "у них" питоны выползают из универсального таза, то почему крыса не может.
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4k
A 17 минут назад
Ну вот и ещё одна фобия в копилку
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3k
Владимир Час назад
странно...садился на унитаз и не видел,куда садился?скорее всего-притопили крысу-и решили бабок срубить по-легкому
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19k
Дмитрий К. Час назад
Крысы есть везде и хрен ты чем от них избавишься, максимум немного снизишь популяцию.
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