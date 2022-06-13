В Балашихе на ребёнка напала дикая крыса из унитаза

То, что крысы могут передвигаться по канализационным трубам, в общем-то не тайна. Там достаточно много пустот. И если в доме действительно много крыс, то в поисках пищи, они могут забираться в совершенно неожиданные места.

Представитель управляющая компания долго думал, что его разыгрывают, но был вынужден признать проблему, после того как увидел всё воочию. Сейчас семья пытается привлечь УК к ответственности, так как их квартира находится на первом этаже и грызун пробрался, явно из подвала.

Может, это Мастер Сплинтер пытался себе учеников найти…