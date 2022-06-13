В Балашихе на ребёнка напала дикая крыса из унитаза

9-летний паренёк решил ночью сходить в туалет, но внезапно выяснилось, что туалетный монстр – это суровая реальность.
Огромная крыса в этот момент пыталась выбраться из унитаза и не очень обрадовалась, увидев перед собой пятую точку пацана. От неожиданности или в целях самообороны грызун укусил ребёнка, перепугав до смерти. На отчаянные вопли прибежал отец, он и утопил хищника.
Мальчик более-менее успокоился только после приезда скорой, но к унитазу приближаться до сих пор опасается.
То, что крысы могут передвигаться по канализационным трубам, в общем-то не тайна. Там достаточно много пустот. И если в доме действительно много крыс, то в поисках пищи, они могут забираться в совершенно неожиданные места.
Представитель управляющая компания долго думал, что его разыгрывают, но был вынужден признать проблему, после того как увидел всё воочию. Сейчас семья пытается привлечь УК к ответственности, так как их квартира находится на первом этаже и грызун пробрался, явно из подвала.
Может, это Мастер Сплинтер пытался себе учеников найти…
Источник:
АНТИФИШКИ
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