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Сообщество Без кота и жизнь не та 1031 пост • 402 подписчика подписаться
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Умная кошка ходит «по своим делам» на унитаз

Умная кошка ходит «по своим делам» на унитаз (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2021 09:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   кошка   туалет   умная кошка   унитаз   фото   
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В интересном видео ниже умная кошка показывает своим хозяевам, что может пользоваться туалетом как человек, с единственным только отличием — она не смывает воду (правда некоторые прямоходящие, скажем прямо, довольно часто тоже этим злоупотребляют).

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Метки: видео   кошка   туалет   умная кошка   унитаз   фото   
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8  комментариев
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13k
Паша Эмильевич 3 часа назад
Моя кошка ходит в лоток, который стоит в туалете.
Фишка в том, что она любит это делать за компанию.
Будет стоять рядом с туалетом, орать, приглашать кого нибудь сходить с ней. И гордо залазит на лоток, когда ты садишься на унитаз)))
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4k
Алекс Крайчек 54 минуты назад
Помню такую историю, в одной семье очень интеллигентный кот ходил ссать на унитаз. Пока однажды на него не шлепнулась крышка.... Кот очень испугался, но своим культурным привычкам не изменил. Он как и прежде садился на обод унитаза. Но теперь - мордой к крышке..........
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4k
Михаил Час назад
у друга кот есть такой... правда смывать не умеет
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187
Шурман 2 часа назад
Еще в Казахстане у знакомых собака так в туалет ходила , а все потому что хозяин любил поспать .
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21k
Matrosskin 2 часа назад
Пост, который мы заслужили. Кошка срёт, вау !
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2k
Андрей Ы. 2 часа назад
А я своим братьям-акробатьям отверстие в крышке унитаза прорезал, для их удобства: у котов афедрон меньше человеческого. Приучить кота к унитазу несложно, они зверюги умные.
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