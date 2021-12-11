Умная кошка ходит «по своим делам» на унитаз

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В интересном видео ниже умная кошка показывает своим хозяевам, что может пользоваться туалетом как человек, с единственным только отличием — она не смывает воду (правда некоторые прямоходящие, скажем прямо, довольно часто тоже этим злоупотребляют).
В ролике, опубликованном в Facebook Али Коллисон (Ali Collison) из Ноттингема, Великобритания, видно, как женщина открывает для своего питомца Лолы (Lola) дверь в ванную, спрашивая животное, не хочет ли оно сделать «пи-пи».
Затем кошка входит в небольшую ванную комнату, садится на унитаз и начинает писать.
В процессе кошка пристально смотрит в сторону слива, как будто подумывая о том, чтобы воспользоваться им, но в итоге его игнорирует и спрыгивает на пол.
«Она умная девочка», — говорит женщина до того, как кошка спрыгнула с унитаза.
Свой ролик Коллисон подписала такими словами:
«Когда ты понимаешь, что ошибочно обвиняла мальчиков в том, что они не сливают. Умный котёнок.»
Также британка рассказала, что Лола сама научилась пользоваться туалетом и теперь мяукает каждый раз, когда дверь в ванную закрыта или крышка унитаза опущена. Помимо этого оа сообщила, что туалетные привычки кошки на этом не ограничиваются, поскольку она также писает ещё и в раковину.
В процессе кошка пристально смотрит в сторону слива, как будто подумывая о том, чтобы воспользоваться им, но в итоге его игнорирует и спрыгивает на пол.
«Она умная девочка», — говорит женщина до того, как кошка спрыгнула с унитаза.
Свой ролик Коллисон подписала такими словами:
«Когда ты понимаешь, что ошибочно обвиняла мальчиков в том, что они не сливают. Умный котёнок.»
Также британка рассказала, что Лола сама научилась пользоваться туалетом и теперь мяукает каждый раз, когда дверь в ванную закрыта или крышка унитаза опущена. Помимо этого оа сообщила, что туалетные привычки кошки на этом не ограничиваются, поскольку она также писает ещё и в раковину.
Комментаторы на Facebook сочли данный ролик достаточно весёлым.
«Это потрясающе. Интересно, может ли подобное сделать моя собака?», — написал один из них.
«Я заметил, что Лола не закрыла крышку и не помыла лапы», — сказал другой.
«Это потрясающе. Интересно, может ли подобное сделать моя собака?», — написал один из них.
«Я заметил, что Лола не закрыла крышку и не помыла лапы», — сказал другой.
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Фишка в том, что она любит это делать за компанию.
Будет стоять рядом с туалетом, орать, приглашать кого нибудь сходить с ней. И гордо залазит на лоток, когда ты садишься на унитаз)))
Вот, например на Али 300 р.:
392,40 руб. 10%OFF | Лоток для приучения кошек к унитазу. Артикул: М5998. Разноцветный.
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