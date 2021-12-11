Умная кошка ходит «по своим делам» на унитаз

Затем кошка входит в небольшую ванную комнату, садится на унитаз и начинает писать.



В процессе кошка пристально смотрит в сторону слива, как будто подумывая о том, чтобы воспользоваться им, но в итоге его игнорирует и спрыгивает на пол.



«Она умная девочка», — говорит женщина до того, как кошка спрыгнула с унитаза.

Свой ролик Коллисон подписала такими словами:



«Когда ты понимаешь, что ошибочно обвиняла мальчиков в том, что они не сливают. Умный котёнок.»

Также британка рассказала, что Лола сама научилась пользоваться туалетом и теперь мяукает каждый раз, когда дверь в ванную закрыта или крышка унитаза опущена. Помимо этого оа сообщила, что туалетные привычки кошки на этом не ограничиваются, поскольку она также писает ещё и в раковину.