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У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона

У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона (19 фото)

Автор:
23 декабря 2021 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   красота   мощь   природа   удивительно   фото   
235
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В их устрашающей внешности есть и своя красота, которую, правда, рассматривать поближе совсем не хочется.

Та природа, с которой сейчас сталкиваются жители городов, не идёт ни в какое сравнение с тем, что творится в чащах лесов или глубинах океана. Ведь там представители животного мира борются друг с другом за выживание, и на этой войне все средства хороши. Поэтому дикие звери, птицы и рыбы стараются выглядеть как можно более угрожающе, чтобы одним своим видом отпугнуть врага.


Белая акула в сравнении с человеком

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Скелет иглобрюха

Мандрил и его клыки

Кстати, Рафики из «Короля льва» был мандрилом.

Горный козёл удобно устроился на головокружительной высоте

В порядке увеличения размеров: зуб современной белой акулы, зуб белой акулы эпохи миоцена и зуб мегалодона

Устрашающая грифовая черепаха

Когти на лапе казуара

Не самая приятная встреча

Шершавый язык льва

Центральноамериканская ушастая сова и её пугающие глаза

При искусственном освещении глаза этой совы светятся пугающим красным светом, что только дополняет её устрашающий образ.

Тигровый питон притаился и ждёт желающих искупаться

Размер руки человека и лапы волка

Тук-тук!

Пума и её уроки древолазания

Лосиха решила зайти в гости к людям

И с людьми, и с животным всё в порядке. Незваную гостью поймали и выпустили подальше от города.

Устрашающие ноготочки гризли

Собакоголовый удав не ядовит, но вид его зубищ всё равно внушает ужас

Человек, выходи, погуляем!

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Метки: в мире   животные   красота   мощь   природа   удивительно   фото   
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2  комментария
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Snork Snorkoff Полчаса назад
Не знаю, тянет ли эта штука на животное, но она убила на порядок больше людей чей все эти зубы и когти )
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Infinite

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