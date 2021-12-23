У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона

В их устрашающей внешности есть и своя красота, которую, правда, рассматривать поближе совсем не хочется.
Та природа, с которой сейчас сталкиваются жители городов, не идёт ни в какое сравнение с тем, что творится в чащах лесов или глубинах океана. Ведь там представители животного мира борются друг с другом за выживание, и на этой войне все средства хороши. Поэтому дикие звери, птицы и рыбы стараются выглядеть как можно более угрожающе, чтобы одним своим видом отпугнуть врага.
Белая акула в сравнении с человеком
Скелет иглобрюха
Мандрил и его клыки
Кстати, Рафики из «Короля льва» был мандрилом.
Горный козёл удобно устроился на головокружительной высоте
В порядке увеличения размеров: зуб современной белой акулы, зуб белой акулы эпохи миоцена и зуб мегалодона
Устрашающая грифовая черепаха
Когти на лапе казуара
Не самая приятная встреча
Шершавый язык льва
Центральноамериканская ушастая сова и её пугающие глаза
При искусственном освещении глаза этой совы светятся пугающим красным светом, что только дополняет её устрашающий образ.
Тигровый питон притаился и ждёт желающих искупаться
Размер руки человека и лапы волка
Тук-тук!
Пума и её уроки древолазания
Лосиха решила зайти в гости к людям
И с людьми, и с животным всё в порядке. Незваную гостью поймали и выпустили подальше от города.
Устрашающие ноготочки гризли
Собакоголовый удав не ядовит, но вид его зубищ всё равно внушает ужас
Человек, выходи, погуляем!
Источник:
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