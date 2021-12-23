У животного мира есть своя мощная и пугающая сторона

Та природа, с которой сейчас сталкиваются жители городов, не идёт ни в какое сравнение с тем, что творится в чащах лесов или глубинах океана. Ведь там представители животного мира борются друг с другом за выживание, и на этой войне все средства хороши. Поэтому дикие звери, птицы и рыбы стараются выглядеть как можно более угрожающе, чтобы одним своим видом отпугнуть врага.

Белая акула в сравнении с человеком