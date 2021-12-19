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Удивительные животные, которые выглядят не слишком реалистично

Удивительные животные, которые выглядят не слишком реалистично (16 фото)

Автор:
19 декабря 2021 09:22
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   красота   природа   удивительно   фото   
469
16

Оказывается, и суша, и море очень даже способны удивить человека своими экзотическими обитателями, причём многие из них выглядят так, как будто прибыли прямиком с другой планеты.

Даже если в школе вы увлекались биологией и природоведением, наверняка ещё остались такие животные, насекомые и птицы, о существовании которых вы и не догадываетесь! Оказывается, и суша, и море очень даже способны удивить человека своими экзотическими обитателями, причём многие из них выглядят так, как будто прибыли прямиком с другой планеты. Что ж, давайте взглянем на этих невероятно странных животных и убедимся сами!


Бочкоглаз — глубоководная рыба с прозрачной головой

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Королевская мухоловка может похвастаться необычным оперением

Чёрные ящерицы выглядят как герои фэнтези

Рыба-попугай похожа на пластиковую фигуру

А такую рептилию когда-нибудь видели?

Это молох, ящерица из семейства агамовых. По всему телу у них шипы, которые помогают выживать в пустыне.


Красногубая рыба-ласточка отлично бы смотрелась в рекламе помады

У летучих драконов есть крылья, правда летать эти ящерицы всё же не могут

Листовидка гигантская умело скрывается среди растений

А вот так выглядит сайгак

Их большой нос работает как кондиционер, пылевой фильтр и громкоговоритель!

Мягкотелые черепахи большую часть времени лежат неподвижно

Плащеносные броненосцы — очень пугливые создания

Розовый кузнечик, вовсе не похожий на огуречик

Рокселланов ринопитек — вид китайских обезьян

В Индии была найдена жёлтая черепаха

Единороги живут в море! И это нарвалы

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Метки: в мире   животные   красота   природа   удивительно   фото   
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Теуш Алексей Час назад
Розовый кузнечик - дитя заката!
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GoodNeon

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