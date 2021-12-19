Удивительные животные, которые выглядят не слишком реалистично

Даже если в школе вы увлекались биологией и природоведением, наверняка ещё остались такие животные, насекомые и птицы, о существовании которых вы и не догадываетесь! Оказывается, и суша, и море очень даже способны удивить человека своими экзотическими обитателями, причём многие из них выглядят так, как будто прибыли прямиком с другой планеты. Что ж, давайте взглянем на этих невероятно странных животных и убедимся сами!

Бочкоглаз — глубоководная рыба с прозрачной головой