Удивительные животные, которые выглядят не слишком реалистично

Оказывается, и суша, и море очень даже способны удивить человека своими экзотическими обитателями, причём многие из них выглядят так, как будто прибыли прямиком с другой планеты.
Даже если в школе вы увлекались биологией и природоведением, наверняка ещё остались такие животные, насекомые и птицы, о существовании которых вы и не догадываетесь! Оказывается, и суша, и море очень даже способны удивить человека своими экзотическими обитателями, причём многие из них выглядят так, как будто прибыли прямиком с другой планеты. Что ж, давайте взглянем на этих невероятно странных животных и убедимся сами!
Бочкоглаз — глубоководная рыба с прозрачной головой
Королевская мухоловка может похвастаться необычным оперением
Чёрные ящерицы выглядят как герои фэнтези
Рыба-попугай похожа на пластиковую фигуру
А такую рептилию когда-нибудь видели?
Это молох, ящерица из семейства агамовых. По всему телу у них шипы, которые помогают выживать в пустыне.
Красногубая рыба-ласточка отлично бы смотрелась в рекламе помады
У летучих драконов есть крылья, правда летать эти ящерицы всё же не могут
Листовидка гигантская умело скрывается среди растений
А вот так выглядит сайгак
Их большой нос работает как кондиционер, пылевой фильтр и громкоговоритель!
Мягкотелые черепахи большую часть времени лежат неподвижно
Плащеносные броненосцы — очень пугливые создания
Розовый кузнечик, вовсе не похожий на огуречик
Рокселланов ринопитек — вид китайских обезьян
В Индии была найдена жёлтая черепаха
Единороги живут в море! И это нарвалы
Источник:
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