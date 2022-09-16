Питомцы, примерившие хозяйские очки и доказавших, что оптика им идет больше

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Очки идут всем людям, главное — подобрать нужную форму оправы. Животным же можно не утруждать себя выбором, ведь им все к «лицу»!
Впервые очки были изобретены в Италии в XIII веке и использовались для коррекции зрения. Сейчас же помимо полезных очков есть имиджевые — они не корректируют, но придают образу человека особую изюминку. Коты и собаки тоже не прочь примерить на себя этот аксессуар и готовы похвастать классными фотографиями в очках!
Хозяин согласен, что так его золотистый ретривер выглядит как биржевой аналитик, готовый поделиться секретами рынка
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Кажется, что эти детские солнцезащитные очки были специально созданы для маленьких собачек
Стоит этому котику надеть очки, как он становится домашним психотерапевтом и готов выслушать своего хозяина
Когда твоей собаке очки идут больше, чем тебе
Что может быть круче, чем рассекать по озерной глади на сапе вместе со своим человеком
Черный котик «работает» в детском отделе магазина с оптикой, помогая маленьким пациентам расслабиться и подобрать очки
Именно так выглядят студенты-первокурсники в глазах преподавателя
Стильные очки и вельветовая рубашка с ярким принтом — этот кот самый модный этой осенью
Этот малыш всегда готов поддержать своего хозяина и порадовать улыбкой
Когда хочется лежать на пляже и наслаждаться солнцем, а не дремать дома на диване
- Кто там шумит на задних партах?
Источник:
АНТИФИШКИ
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