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Питомцы, примерившие хозяйские очки и доказавших, что оптика им идет больше

Питомцы, примерившие хозяйские очки и доказавших, что оптика им идет больше

Автор:
16 сентября 2022 09:53
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   кошка   милота   оптика   очки   собака   
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Очки идут всем людям, главное — подобрать нужную форму оправы. Животным же можно не утруждать себя выбором, ведь им все к «лицу»!

Впервые очки были изобретены в Италии в XIII веке и использовались для коррекции зрения. Сейчас же помимо полезных очков есть имиджевые — они не корректируют, но придают образу человека особую изюминку. Коты и собаки тоже не прочь примерить на себя этот аксессуар и готовы похвастать классными фотографиями в очках!


Хозяин согласен, что так его золотистый ретривер выглядит как биржевой аналитик, готовый поделиться секретами рынка

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Кажется, что эти детские солнцезащитные очки были специально созданы для маленьких собачек

Стоит этому котику надеть очки, как он становится домашним психотерапевтом и готов выслушать своего хозяина

Когда твоей собаке очки идут больше, чем тебе

Что может быть круче, чем рассекать по озерной глади на сапе вместе со своим человеком

Черный котик «работает» в детском отделе магазина с оптикой, помогая маленьким пациентам расслабиться и подобрать очки

Именно так выглядят студенты-первокурсники в глазах преподавателя

Стильные очки и вельветовая рубашка с ярким принтом — этот кот самый модный этой осенью

Этот малыш всегда готов поддержать своего хозяина и порадовать улыбкой

Когда хочется лежать на пляже и наслаждаться солнцем, а не дремать дома на диване

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забавно   кошка   милота   оптика   очки   собака   
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