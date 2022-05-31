Они более вечные, чем сама вечность

Есть разные вещи, способные существовать с сохранением первоначального внешнего вида и даже функционала очень долго. Но даже в этом перечне имеются свои лидеры.
Такие предметы – этакие Кощеи от быта, ведь они если не бессмертные, но служат очень и очень долго.
Абсолютно спокойно используется в наши дни на даче и даже дома в обход технологичных электрических аналогов и кухонных комбайнов. Хотя юзать её – дело непростое: доску под винт подложить обязательно, чтобы не ездила и не повредила стол. А мыть мясорубку – то ещё удовольствие. Но зато служит долго и исправно многим поколениям.
Новомодная кухонная утварь с тефлоновым, керамическим и прочими покрытиями не сравнится с чугуниной, на которой можно и пирожки пожарить, и яичницу на полк приготовить, и от врагов при необходимости отбиться. Вилки, ножи, перегревание, падения – ничего чугунной скороде не страшно. Вещь на века.
Ещё одно изделие из чугуна – спортивные гантели. Если постараться, то в залежах на балконе или в подвале обязательно отыщется парочка таких очень полезных штуковин. Вероятно, единственная нагрузка с их помощью – перетаскивание с места на место во время генеральной уборки. Но зато надёжно и тоже на века.
Добрый старый «ЗиЛ». Их тоже нередко можно встретить на дачах и в сельской местности. Вполне рабочие холодильники вывозят на помойку, когда сил ждать уже не остается, когда это морозильное великолепие сломается. Запасу прочности основательного устройства можно позавидовать.
Советские дети были суровы. И играли такими штуковинами, попутно развивая мелкую моторику и оттачивая навыки крепежа. Детальки прочные, их так просто, как современное пластмассовое «Лего», не сломаешь, не согнёшь. И конструкторы спокойно передаются из поколения в поколение, несмотря на скромный вид, вызывая интерес и у современной детворы.
Ах, эта дивная кнопочная «Нокиа». Она падала с высоты, покрывалась сеткой трещин, но упорно продолжала работать. Таким телефоном можно гвозди было забивать, и с ним бы ничего не случилось. Вещь, не то что эти современные смартфоны, на которые дохнуть страшно.
А у вас имеются подобные раритеты, расстаться с которыми мешает ностальгия?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Или прокрутить около 30кг твердого скульптурного пластилина.
Итог один, полностью стачивается шнек, истирается внутренняя поверхность, конечно полностью уничтожается нож. Все начинает внутри вихляться и болтаться, делая какое либо использование агрегата, невозможным.
Кстати, этот холодильник довольно опасная вещь если у вас во дворе просто так стоит такая вещь немедленно сломайте запор были случаи, когда дети туда забирались во время игр и не могли выбраться наружу задыхались.
Оттарабанил у родителей лет 20,потом они новый взяли, а старый на балкон поставили.
Он 4 года стоял там...
Я выпустился, батька постебался - забирай себе холодильник с балкона.
Вытащили, включили, работает, холодит в лёд!
Холодильник в контейнер и в Германию
Там пару лет верой и правдой служил, когда в Союз уезжал, пацанам с полка оставил.
И сейчас он поди там у негров или арабов в общаге, тарахтит-морозит
А вот мясорубку я смог сломать !
- крепление для вебкамеры
- каретка для жестких диска с вентелятором
- крепление для дополнительного куллера в пк
- ремонт сломанной навески у системного блока
Вы, вообще - КТО ? Я высказал то, с чем реально имел дело. Уже "потратил своё личное время".
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Я ничего не предлагаю ВАМ, мне выкладывать. Я предлагаю не нести йюхню, если вы не способны грамотно воспользоваться поиском. Ибо кроме алишки есть еще достойные платформы:
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И да, там есть магазины с гарантией.