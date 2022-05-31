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Они более вечные, чем сама вечность

Они более вечные, чем сама вечность

Автор:
31 мая 2022 10:44
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Холодильник   вещь   конструктор   мясорубка   ностальгия   предмет   сковорода   
1990
7

Есть разные вещи, способные существовать с сохранением первоначального внешнего вида и даже функционала очень долго. Но даже в этом перечне имеются свои лидеры.

Такие предметы – этакие Кощеи от быта, ведь они если не бессмертные, но служат очень и очень долго.


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Абсолютно спокойно используется в наши дни на даче и даже дома в обход технологичных электрических аналогов и кухонных комбайнов. Хотя юзать её – дело непростое: доску под винт подложить обязательно, чтобы не ездила и не повредила стол. А мыть мясорубку – то ещё удовольствие. Но зато служит долго и исправно многим поколениям.


Новомодная кухонная утварь с тефлоновым, керамическим и прочими покрытиями не сравнится с чугуниной, на которой можно и пирожки пожарить, и яичницу на полк приготовить, и от врагов при необходимости отбиться. Вилки, ножи, перегревание, падения – ничего чугунной скороде не страшно. Вещь на века.


Ещё одно изделие из чугуна – спортивные гантели. Если постараться, то в залежах на балконе или в подвале обязательно отыщется парочка таких очень полезных штуковин. Вероятно, единственная нагрузка с их помощью – перетаскивание с места на место во время генеральной уборки. Но зато надёжно и тоже на века.


Добрый старый «ЗиЛ». Их тоже нередко можно встретить на дачах и в сельской местности. Вполне рабочие холодильники вывозят на помойку, когда сил ждать уже не остается, когда это морозильное великолепие сломается. Запасу прочности основательного устройства можно позавидовать.


Советские дети были суровы. И играли такими штуковинами, попутно развивая мелкую моторику и оттачивая навыки крепежа. Детальки прочные, их так просто, как современное пластмассовое «Лего», не сломаешь, не согнёшь. И конструкторы спокойно передаются из поколения в поколение, несмотря на скромный вид, вызывая интерес и у современной детворы.


Ах, эта дивная кнопочная «Нокиа». Она падала с высоты, покрывалась сеткой трещин, но упорно продолжала работать. Таким телефоном можно гвозди было забивать, и с ним бы ничего не случилось. Вещь, не то что эти современные смартфоны, на которые дохнуть страшно.

А у вас имеются подобные раритеты, расстаться с которыми мешает ностальгия?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   Холодильник   вещь   конструктор   мясорубка   ностальгия   предмет   сковорода   
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33  комментария
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5k
kleyman 3 часа назад
Про мясорубку, ни разу она не вечная. Я лично 2 таких уничтожил. Она отлично стачивается изнутри если измельчать в ней формы для гипса, из литьевой резины армированной марлей. Для этого нужно примерно 7-10 кило обрезков в ней прокрутить.
Или прокрутить около 30кг твердого скульптурного пластилина.
Итог один, полностью стачивается шнек, истирается внутренняя поверхность, конечно полностью уничтожается нож. Все начинает внутри вихляться и болтаться, делая какое либо использование агрегата, невозможным.
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8k
a_komolow 10 минут назад
дЫхнуть!
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11
Влад 15 минут назад
Немного позанудствую. На фото не чугунная сковородка,а алюминиевая(дюралевая\силуминовая). Тоже неубиваемая,практически вечная.Кстати,у меня есть еще и тефлоновая сковородка советских времен.
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1k
Максим Николаев 45 минут назад
Из ЗИЛ сделал шкафчик для хранения канистр для бензина и масла.
Кстати, этот холодильник довольно опасная вещь если у вас во дворе просто так стоит такая вещь немедленно сломайте запор были случаи, когда дети туда забирались во время игр и не могли выбраться наружу задыхались.
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10k
Александр 50 минут назад
Пользуюсь каждый день. Только струна раз в 5 лет рвётся бывает)
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6k
Nikolay Час назад
Все перечисленное у меня есть и работает, кроме ЗИЛа, вместо него в полном порядке пашет на даче "Минск-4"
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1k
Saplus Час назад
Через 18 лет вернулся в свою старую квартиру - стоит


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38k
jonnyD Час назад
Это ещё на чердаке где то валяется ...
А вот мясорубку я смог сломать !
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3k
ых 2 часа назад
ЗИЛ был у моего отца, достался с приданным, от второй жены. Решил отец отвезти его на дачу, ибо гробина эта места много занимает, теща его всполошилась: - Сережа, а если его там украдут?" На что папа ей ответил: - Мама, я даже деньги заплачу, что бы посмотреть, как его выносить будут! Этот холодильник четыре профессиональных грузчика матерясь тащили, неподъемный агрегат)).
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9k
Rus77 3 часа назад
В "Совке" делали на века, ещё и цену писали негодяи, не то что сейчас...
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2k
Copycat 3 часа назад
В детстве играл им с удовольствием, сейчас порой просто не заменимая вещь в хозяйстве, что я только из него не делал
- крепление для вебкамеры
- каретка для жестких диска с вентелятором
- крепление для дополнительного куллера в пк
- ремонт сломанной навески у системного блока
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29k
Volga_34 3 часа назад
Минус за Нокию. Всё, кроме финской продукции работает до сих пор и будет ещё работать лет 59.. И вообще - телефон в этой теме просто абсурдно-лишний..
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