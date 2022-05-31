Они более вечные, чем сама вечность

Ах, эта дивная кнопочная «Нокиа». Она падала с высоты, покрывалась сеткой трещин, но упорно продолжала работать. Таким телефоном можно гвозди было забивать, и с ним бы ничего не случилось. Вещь, не то что эти современные смартфоны, на которые дохнуть страшно.

А у вас имеются подобные раритеты, расстаться с которыми мешает ностальгия?