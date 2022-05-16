Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек

Популяризация различных видов спорта в СССР была настолько широкой, что охватывала практически все стороны жизни человека, в том числе - и детские игрушки. Особенно ярко спортивная тематика в игровой сфере стала проявляться в 70-80-е годы: именно в тот период было выпущено наибольшее количество игрушек на спортивную тему.
Подобной продукции было много: настольные игры (хоккей, футбол, баскетбол), мото- и автотреки, фигурки спортсменов во всем их многообразии, ну и конечно же, не был обойден вниманием популярный в те годы парашютный спорт.
В 70-е гг. был налажен выпуск двух похожих по замыслу, но немного разных по принципу работы игрушек. Одна из них, "Парашютный десант", в продаже встречалась нечасто, а по способу запуска была несколько сложнее второй.
В комплект "десанта" входило пять фигурок парашютистов, отлитых из цветного полиэтилена, и воздушный змей на толстой леске. На открытом пространстве, поймав нужное направление воздушного потока, в воздух запускался змей, парашютист скользил вверх по леске, затем наверху у него отстегивался специальный карабин и фигурка под раскрытым куполом парашюта планировала вниз.
Не всем детям удавалось настолько правильно запустить змея, чтобы парашютисты сначала поднялись в воздух, а потом начали совершать свой полет, поэтому иногда можно было наблюдать картину, как мальчишки просто залезали на крышу какого-нибудь здания и оттуда вручную "сбрасывали" фигурки под куполом.
У тех, кому запуск змея давался легко, были свои проблемы: порывом ветра парашютистов часто уносило куда-нибудь очень далеко, и приходилось хорошенько побегать по окрестностям, прежде чем удастся разыскать все фигурки.
Вторая игрушка на тему парашютного спорта была и проще, и дешевле, и менее дефицитной. Она представляла собой комплект из пластмассовой рогатки, полиэтиленовой фигурки с крючочком на ноги и парашюта, сделанного из обрезков нейлона или парашютного шелка.
В 70-е годы этот набор упаковывали в практичный футляр из кожзама, но примерно во второй половине 80-х эта упаковка была заменена простым картонным футляром. Суть игры была проста: крючком на ноге парашютист вместе с куполом цеплялся к резинке, затем игрок выстреливал из рогатки вверх, парашют раскрывался и фигурка плавно опускалась на землю.
Самой большой проблемой в этой игрушке была частая поломка рогатки: мальчишки старались натянуть резинку как можно сильнее, чтобы парашютист улетел максимально далеко, ну и "орудие запуска" в конце концов не выдерживало такой нагрузки.
Иногда терялись и сами парашютисты - в этом случае их заменяли любой другой игрушечной фигуркой, близкой по форме и по весу к утерянной. Чуть реже встречались и проблемы с куполом - ткань рвалась о ветки деревьев или какие-нибудь острые предметы. В таком случае на помощь приходили обычные полиэтиленовые пакеты, из которых и мастерили новый парашют.
Помните такие игрушки? Доводилось запускать, терять и вновь находить своих парашютистов?
Источник:
АНТИФИШКИ
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