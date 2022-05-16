Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек

Подобной продукции было много: настольные игры (хоккей, футбол, баскетбол), мото- и автотреки, фигурки спортсменов во всем их многообразии, ну и конечно же, не был обойден вниманием популярный в те годы парашютный спорт.

В 70-е гг. был налажен выпуск двух похожих по замыслу, но немного разных по принципу работы игрушек. Одна из них, "Парашютный десант", в продаже встречалась нечасто, а по способу запуска была несколько сложнее второй.