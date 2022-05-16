FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4608 постов • 1179 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек

Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек

Автор:
16 мая 2022 10:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Парашютный десант   СССР   дети   игрушка   ностальгия   парашют   советские мальчишки   фото   
256
8

Популяризация различных видов спорта в СССР была настолько широкой, что охватывала практически все стороны жизни человека, в том числе - и детские игрушки. Особенно ярко спортивная тематика в игровой сфере стала проявляться в 70-80-е годы: именно в тот период было выпущено наибольшее количество игрушек на спортивную тему.


Подобной продукции было много: настольные игры (хоккей, футбол, баскетбол), мото- и автотреки, фигурки спортсменов во всем их многообразии, ну и конечно же, не был обойден вниманием популярный в те годы парашютный спорт.


В 70-е гг. был налажен выпуск двух похожих по замыслу, но немного разных по принципу работы игрушек. Одна из них, "Парашютный десант", в продаже встречалась нечасто, а по способу запуска была несколько сложнее второй.

×
×

В комплект "десанта" входило пять фигурок парашютистов, отлитых из цветного полиэтилена, и воздушный змей на толстой леске. На открытом пространстве, поймав нужное направление воздушного потока, в воздух запускался змей, парашютист скользил вверх по леске, затем наверху у него отстегивался специальный карабин и фигурка под раскрытым куполом парашюта планировала вниз.


Не всем детям удавалось настолько правильно запустить змея, чтобы парашютисты сначала поднялись в воздух, а потом начали совершать свой полет, поэтому иногда можно было наблюдать картину, как мальчишки просто залезали на крышу какого-нибудь здания и оттуда вручную "сбрасывали" фигурки под куполом.


У тех, кому запуск змея давался легко, были свои проблемы: порывом ветра парашютистов часто уносило куда-нибудь очень далеко, и приходилось хорошенько побегать по окрестностям, прежде чем удастся разыскать все фигурки.


Вторая игрушка на тему парашютного спорта была и проще, и дешевле, и менее дефицитной. Она представляла собой комплект из пластмассовой рогатки, полиэтиленовой фигурки с крючочком на ноги и парашюта, сделанного из обрезков нейлона или парашютного шелка.


В 70-е годы этот набор упаковывали в практичный футляр из кожзама, но примерно во второй половине 80-х эта упаковка была заменена простым картонным футляром. Суть игры была проста: крючком на ноге парашютист вместе с куполом цеплялся к резинке, затем игрок выстреливал из рогатки вверх, парашют раскрывался и фигурка плавно опускалась на землю.


Самой большой проблемой в этой игрушке была частая поломка рогатки: мальчишки старались натянуть резинку как можно сильнее, чтобы парашютист улетел максимально далеко, ну и "орудие запуска" в конце концов не выдерживало такой нагрузки.


Иногда терялись и сами парашютисты - в этом случае их заменяли любой другой игрушечной фигуркой, близкой по форме и по весу к утерянной. Чуть реже встречались и проблемы с куполом - ткань рвалась о ветки деревьев или какие-нибудь острые предметы. В таком случае на помощь приходили обычные полиэтиленовые пакеты, из которых и мастерили новый парашют.


Помните такие игрушки? Доводилось запускать, терять и вновь находить своих парашютистов?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Парашютный десант   СССР   дети   игрушка   ностальгия   парашют   советские мальчишки   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Головасыр коричнештанник 14 минут назад
был такой у товарища в детстве. отошли подальше в степь, а одного ветром унесло в частный сектор кому-то во двор. так и не нашли (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
222
Trudovik37 10 минут назад
Был такой парашютист в детстве. С шёлковым парашютом. Запуск на десятый намотался на провод. Солдатик со временем упал на землю, а парашют ещё долго болтался , пока столбы не поменяли вместе с проводами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Lexx 14 минут назад
"Парашютисты" очень любили запутываться в ветках и проводах, как правило на недосягаемой высоте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1290700



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ницце арестовали украинцев, внаглую заселившихся в виллу российского олигарха
В Ницце арестовали украинцев, внаглую заселившихся в виллу российского олигарха
Никакого хромакея: хитрости и ухищрения на съемках культовых фильмов
Никакого хромакея: хитрости и ухищрения на съемках культовых фильмов
Набирающие популярность в сообществах
Интересные факты об известных писателях
Интересные факты об известных писателях
20 малоизвестных и очень странных фактов о знаменитостях
20 малоизвестных и очень странных фактов о знаменитостях
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Популярные теги
#Юмор#история#люди#забавно#факты#Украина#сатира#кино#Евровидение 2022
#фото#прикол#СССР#позитив#фотографии#страна#gif#комментарии
#картинки#животные#подборка#Приколы#Россия#интересно#знаменитости#сарказм
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Ностальгии пост: 30 фотографий о зиме в СССР Ностальгии пост: 30 фотографий о зиме в СССР Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки Сделано в СССР: 24 игрушечные машинки, о которых мечтали все советские мальчишки Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают Куклы, которыми играли в СССР Куклы, которыми играли в СССР 30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы 30 вещей из 90-х, которые делали детей счастливыми в те годы

На что жалуетесь?

Вернуться