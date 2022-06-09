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Недетские картинки: немцы зло высмеяли поросенка Миколу с портала для украинских беженцев

Недетские картинки: немцы зло высмеяли поросенка Миколу с портала для украинских беженцев

Автор:
09 июня 2022 00:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Кабанчик   Микола   Украинские беженцы   адаптация   немцы   помощь   
3149
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В немецком сегменте сети активно распространяются довольно злые пародии на «комиксы с кабанчиком Миколой», которые первоначально были созданы и запущены в Германии с благой целью помочь социализироваться в стране беженцам из Украины.

Айн кляйн скандаль в Германии начал потихоньку разгораться после того, как некая католическая организация KKV запустила адаптационный проект для украинских беженцев, призванный помочь им адаптироваться к новым жизненным реалиям. Идея, в общем-то благая: на сайте можно найти краткую информацию о немецких регионах, базовый вокабуляр для повседневного общения, картинки-раскраски для детей.

Все бы ничего, вот только символом проекта немцами был выбран поросенок Микола в бейсболке с пацифистским значком и шейным платком в жовто-блакитной гамме. Возможно, столь странный выбор тотемного животного был ответочкой немцев на "обиженную ливерную колбасу".

В общем, изначально, в комиксах, размещенных на сайте, кабанчик Микола сталкивается с разными ситуациями, в которых ему помогают разобраться немецкие власти и жители.

«Мы не можем заменить вам вашу Родину, но мы бы хотели предложить вам хороший и надежный дом на ближайшее время», — говорится в сообщении на сайте.

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Однако, после нескольких месяцев присутствия украинских беженцев со всеми их закидонами и перфоменсами в Германии, отношение местного населения к ним изменилось отнюдь не в лучшую сторону.

Натерпевшись от "понаехавших", немцы, взяли на вооружение образ кабанчика Миколы и начали беспощадно креативить, выдумывая уже совсем не веселые, а вполне жизненные картинки, отражающие действительность:

- Здравствуйте, меня зовут Микола. Нет ли у вас для меня работы?, - спрашивает кабанчик Микола на картинке ниже.

- У нас нет вакансий для проституток и торговцев наркотиками, - отвечает Миколе дама в окошке:


- Здравствуйте, меня зовут Микола. Кто может мне помочь?, - обращается кабанчик к немецким полицейским.

- Бог поможет, - отвечают служители правопорядка, - убирайся назад в свой хлев:

- Доброе утро, меня зовут Микола. Кто отвезёт меня бесплатно в старый город?, - спрашивает кабанчик у таксиста.

Таксист дает по газам, с воплями: "Помогите, украинские беженцы снова избивают таксиста!":

"Смешно", - пишут под новыми комиксами комментаторы, - "Свинья, кстати, вполне может быть и европейской. Я такую вчера ел".

"Если так пойдёт дальше, Япония скоро тоже будет проситься в Европейский Союз".


"Точно! Так всё и есть на самом деле!", - восклицает пользовательница сети под ником Sandra Pappert.

"Политически некорректно. Но по большому счёту, очень точно подмечено", - пишет Heinz Schendzielorz.

"Я готов помогать полиции в качестве добровольца", - комментирует пользователь Dennis Voigt.

"А почему на картинках немцы - люди, а украинский беженец - поросёнок?, - задают резонный вопрос пользователи. Хотя, на него вряд ли кто-то ответит.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Кабанчик   Микола   Украинские беженцы   адаптация   немцы   помощь   
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16  комментариев
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57k
doker 7 часов назад
А мне не смешно, как немцам.
Они издеваются над Победителями. Многие солдаты в могилах перевернулись...

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2k
Copycat 17 минут назад
Это реально какой то злой тролинг - олицетворять украинца в свинью

я сейчас без негатива к украинцам рассуждаю, но реально выбрать такое тотемное животное это как прямой намек от кого то "вам тут не рады", а вот такие коммиксы это уже не намке, а прямое заявление об это
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23k
Ватаку Накомоде 18 минут назад
Поросёнок Пётр уже не тот
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10k
Касьян Пуздой 45 минут назад
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5k
Shtoppi Час назад
Вот какой должен быть свин мыкола на картинках)))
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Я не украинка. (Это так - для ясности.)
На месте россиян я бы обиделась, что за это "художество" , по-видимому, заплачено из российского бюджета.
Понимаете-ли, народные шутки обычно смешные.
А такое унылое дерьмо - потуги очередных "завклубом" на зарплате через КГБ.
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61k
КУЗНЕЦ 3 часа назад
Я украинец и мне не стыдно....
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KlyaksaZ

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