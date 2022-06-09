Недетские картинки: немцы зло высмеяли поросенка Миколу с портала для украинских беженцев

Айн кляйн скандаль в Германии начал потихоньку разгораться после того, как некая католическая организация KKV запустила адаптационный проект для украинских беженцев, призванный помочь им адаптироваться к новым жизненным реалиям. Идея, в общем-то благая: на сайте можно найти краткую информацию о немецких регионах, базовый вокабуляр для повседневного общения, картинки-раскраски для детей.

Все бы ничего, вот только символом проекта немцами был выбран поросенок Микола в бейсболке с пацифистским значком и шейным платком в жовто-блакитной гамме. Возможно, столь странный выбор тотемного животного был ответочкой немцев на "обиженную ливерную колбасу".

В общем, изначально, в комиксах, размещенных на сайте, кабанчик Микола сталкивается с разными ситуациями, в которых ему помогают разобраться немецкие власти и жители.

«Мы не можем заменить вам вашу Родину, но мы бы хотели предложить вам хороший и надежный дом на ближайшее время», — говорится в сообщении на сайте.