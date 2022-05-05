83-летний крестьянин обещал немцам провести их в тыл Красной Армии. И совершил подвиг

В 1942 году к деревне подошёл батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии. Им нужно было выдвинуться к деревне Першино и напасть на размещённые там советские войска. Наши бойцы тогда не ожидали наступления немцев, так что разгром ожидался страшный и оглушительный.

Вот только была одна загвоздка - для такого быстрого марш-броска был нужен проводник. Тут немцы и вспомнили про «антисоветского» деда и пришли к нему с предложением.

Кузьмич нахмурил лоб, сделал вид, что обдумывает. Потом махнул рукой и согласился стать проводником. В обмен потребовал награду: керосин, муку и даже новое ружье марки "Зауэр". Ему сразу выдали всё, кроме ружья - его он должен был получить после выполненного задания.

Старик радостно рассматривал «награду», потом схватил и потащил в дом. Там он незаметно подозвал внука и велел тому бежать к советским командирам в ту самую деревню, предупредить о немцах и организовать засаду у села Малкино. Примерно на полпути до цели.

Ночью Кузьмич повёл фрицев к Першино. Идти нужно было всего 6 километров, но дед специально водил немцев по лесу, чтобы дать время советским бойцам подготовиться и устроить засаду.