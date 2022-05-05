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83-летний крестьянин обещал немцам провести их в тыл Красной Армии. И совершил подвиг

83-летний крестьянин обещал немцам провести их в тыл Красной Армии. И совершил подвиг

Автор:
05 мая 2022 17:32
Сообщество : Истории
Метки: Германия   СССР   вторая мировая война   засада   красноармейцы   немцы   стрелки   
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История «современного Сусанина»: о том, как можно любить свою Родину несмотря ни на что.

Матвей Кузьмич жил в маленькой деревне Куракино Псковской области. Местные его недолюбливали из-за того, что он категорически отказывался вступать в колхоз и вёл хозяйство самостоятельно. Кузьмич отвечал им взаимностью и ни с кем толком не общался.

Когда началась война, Куракино заняли немцы. Они выяснили, что в деревне живёт старик, который не вступил в колхоз и посчитали, что это враг советской власти. А значит их союзник - и несколько немецких офицеров поселились в его доме. Кузьмичу даже предлагали стать старостой деревни, но он отказался сославшись на возраст.

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В 1942 году к деревне подошёл батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии. Им нужно было выдвинуться к деревне Першино и напасть на размещённые там советские войска. Наши бойцы тогда не ожидали наступления немцев, так что разгром ожидался страшный и оглушительный.

Вот только была одна загвоздка - для такого быстрого марш-броска был нужен проводник. Тут немцы и вспомнили про «антисоветского» деда и пришли к нему с предложением.

Кузьмич нахмурил лоб, сделал вид, что обдумывает. Потом махнул рукой и согласился стать проводником. В обмен потребовал награду: керосин, муку и даже новое ружье марки "Зауэр". Ему сразу выдали всё, кроме ружья - его он должен был получить после выполненного задания.

Старик радостно рассматривал «награду», потом схватил и потащил в дом. Там он незаметно подозвал внука и велел тому бежать к советским командирам в ту самую деревню, предупредить о немцах и организовать засаду у села Малкино. Примерно на полпути до цели.

Ночью Кузьмич повёл фрицев к Першино. Идти нужно было всего 6 километров, но дед специально водил немцев по лесу, чтобы дать время советским бойцам подготовиться и устроить засаду.

На рассвете вышли к Малкино, где их уже ждала 31-я отдельная курсантская стрелковая бригада. Наши ребята подпустили немцев поближе и открыли огонь на поражение. Не стреляли лишь по группе офицеров, которая шла в конце колонны - потому что с ними шёл Кузьмич.

Тогда дед крикнул: «Товарищи! Стреляйте в меня, не жалейте! Но бейте немцев!» И получил пулю - но не от наших, а от немецкого офицера, который наконец понял, что их завели в ловушку. В том бою полегло около 50 фрицев и ещё 20 сдались в плен.

Именно курсанты рассказали своему командиру о последних словах старика. А уже командир поделился этим с прибывшим военным корреспондентом. Так о нелюдимом, но героическом Кузьмиче узнала вся страна. Позже о подвиге даже написали рассказ: «Последний день Матвея Кузьмича» и включили его в школьную программу.

А после того боя, тело старика нашли, бережно вынесли и похоронили как настоящего героя.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   СССР   вторая мировая война   засада   красноармейцы   немцы   стрелки   
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6  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 11 часов назад
Для любителей набрать плюсов в канун 9 мая путем публикации разного военфэнтези. Ныне публикация фейков преследуется по закону. Будьте осторожны.
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340
Дмитрий Быков Час назад
Слыш дэд, отведи ньяс в тыл красным, мы тебе шнапс и сало дадим. Старик: ну дэд, так дэд, пошли. Вещи можете тут оставить, на обратном пути заберете, не пропадать же добру.
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1k
Helimen 13 часов назад
Помню этот рассказ по школьной программе.
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−200
Thomsen 14 часов назад
<В 1942 году к деревне подошёл батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии>

1.GebDiv была придана ГА Юг, её ТВД в 1942г. - Украина, Миус фронт, Кавказ. Никаких егерей генерала Ланца под Псковом не могло быть по определению. Я понимаю, что Б.Полевой ради литературщины приплёл горных стрелков, но как-то надо фильтровать факты-то.
Примета на фишках - если появился Матвей Кузьмич, то жди статейку про 150 пограничных псов.
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