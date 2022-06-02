В помощь украинским беженцам Кабмин Германии предложил кабанчика Мыколу

Выглядит как безупречный троллинг, если вспомнить роль свиной рульки в немецкой кухне. И еще один аспект, понять который сможет не только лишь каждый. "Кабанчиком" идущие в побег в тайгу зэки называют непутёвого сообщника, которого взяли с собой лишь с одной целью: сожрать в трудную минуту. Но это так, кстати. Наверняка, обо всех этих символах создатели портала даже не подозревали, хотя возможны варианты. Как считаете?