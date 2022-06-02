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В помощь украинским беженцам Кабмин Германии предложил кабанчика Мыколу

В помощь украинским беженцам Кабмин Германии предложил кабанчика Мыколу

Автор:
02 июня 2022 07:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Германия   Украинские беженцы   адаптация   кабанчик Мыкола   политика   помощь   сайт   смешно   троллинг   
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Придуманный персонаж будет помогать детям и взрослым учить немецкий язык и понимать особенности культуры Германии. Но каков троллинг - оцените!

В ФРГ запустили специальный сайт, гидом по которому станет кабанчик Мыкола. Цель портала - помощь в адаптации украинских беженцев к жизни на чужбине.


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Мыкола - забавный персонаж в кепке и шейном платке - расскажет об особенностях немецкого языка, научит, как общаться с полицейскими, врачами, как попросить помощи и сделать покупки в магазине.


Портал создан Федеральной ассоциацией католиков в области экономики и управления.


Выглядит как безупречный троллинг, если вспомнить роль свиной рульки в немецкой кухне. И еще один аспект, понять который сможет не только лишь каждый. "Кабанчиком" идущие в побег в тайгу зэки называют непутёвого сообщника, которого взяли с собой лишь с одной целью: сожрать в трудную минуту. Но это так, кстати. Наверняка, обо всех этих символах создатели портала даже не подозревали, хотя возможны варианты. Как считаете?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Германия   Украинские беженцы   адаптация   кабанчик Мыкола   политика   помощь   сайт   смешно   троллинг   
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7  комментариев
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124k
DeOrio Час назад
Ждёт Мыколу богатый стол...
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1k
lumnoko 15 минут назад
Весь сайт на суржике, многие бешенцы его просто не знают.
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25k
Ваня Полчаса назад

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120
Алёха 51 минуту назад
"Федеральной ассоциацией католиков в области экономики и управления." (с), шта?))) , в каких еще областях есть католики?)))
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1k
Ksenia2 Час назад
Да уж. Немцы, получается, умеют в троллинг? Иначе как всё это можно объяснить?
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1k
Tabas_co Час назад
Происки Кремля, не иначе.
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2k
Radugananebe Час назад
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