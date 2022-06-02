В помощь украинским беженцам Кабмин Германии предложил кабанчика Мыколу

Придуманный персонаж будет помогать детям и взрослым учить немецкий язык и понимать особенности культуры Германии. Но каков троллинг - оцените!
В ФРГ запустили специальный сайт, гидом по которому станет кабанчик Мыкола. Цель портала - помощь в адаптации украинских беженцев к жизни на чужбине.
Мыкола - забавный персонаж в кепке и шейном платке - расскажет об особенностях немецкого языка, научит, как общаться с полицейскими, врачами, как попросить помощи и сделать покупки в магазине.
Портал создан Федеральной ассоциацией католиков в области экономики и управления.
Выглядит как безупречный троллинг, если вспомнить роль свиной рульки в немецкой кухне. И еще один аспект, понять который сможет не только лишь каждый. "Кабанчиком" идущие в побег в тайгу зэки называют непутёвого сообщника, которого взяли с собой лишь с одной целью: сожрать в трудную минуту. Но это так, кстати. Наверняка, обо всех этих символах создатели портала даже не подозревали, хотя возможны варианты. Как считаете?
Источник:
АНТИФИШКИ
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