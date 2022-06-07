Писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск

Матёрый либерал и борец «за всё хорошее против всего плохого» больше не появится в России.
Глуховский известен серией романов «Метро», которые стали очень популярны после выхода одноимённой компьютерной игры. Также он наплодил романы «Пост», «Сумерки», «Текст», «Будущее» и ещё несколько вещей.
Их объединяет одно - эти книги невозможно читать. Серая, унылая каша, похожая на школьное сочинение. Глуховскому стоило бы слегка подтянуть литературный скилл, а вместо этого он «критикует и отважно осуждает». До поры до времени на него никто особенно не обращал внимания, а в связи с последними событиями у него прямо «выбило днище» и он обдал помоями и Россию и её действия в незалежной.
Голосил так, что в конце концов на него обратили внимание и объявили в федеральный розыск.
Говорят, что он уже давным-давно за границей. После 24.02 Глуховский подтянул штаны и ринулся за рубеж, откуда и писал свои мега-посты в ВК с «критикой и осуждением».
И даже они написаны паршиво.
Теперь Глуховский в России не появится. Как минимум, в ближайшую жизнь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А то, что своей книжкой он запустил старт целой серии подобных книг. "Вселенная Метро 2033" или как она там называлась, вполне к положительным явлениям отнести стоит.
Тем более, что и писатели-иностранцы в теме отметились, т.е. популярность российской литературы и российской тематики в мире возросла.
И качество книг в этой серии, хоть и колебалось, но, в целом, более-менее достойным было.
Не сравнить с тем же бесконечным болотом из книг про "Сталкеров", где литературное качество, похоже, вообще, никто не контролировал, хотя некоторые книги и там удачными получились.
Игра про Метро до сих пор в международной продаже присутствует. С кучей версий и дополнений.
Зря Глуховский полез в политику. Хотя, видимо, не мог удержаться, исходя из своих либерастных взглядов, которые таки-да, проскальзывали в его произведениях.
Я раньше и "Машину времени" очень уважал... Да , макаревич ссучился, но ... , что теперь удалить из плейлиста " ночь, темная река"? Он этого недостоин. Так и "Метро 2033 " вне политики. Как писатель -Глуховский для меня в первой двадцатке.
Вы ещё Круза обвините в ....
Да, игра Метро очень атмосферная. Но,книга-то полное дерьмо. Глупость детская.
В игре антисоветчина так и прет. Советские=Нацисты.
Насколько помню в книге тоже самое.
Да и Глуховский не скрывал свой антисоветизм.
Скажете,какой на хрен антисоветизм? Той страны-то давно нет?
И тут вспоминается тот же Пучков - Гоблин со своим-антисоветчик всегда русофоб.
Конечно это не аксиома,но что-то в этом есть.
Надо будет для рейтинга он без штанов по красной площади будет бегать.
И кстати "Глуховский известен серией романов «Метро», которые стали очень популярны после выхода одноимённой компьютерной игры."
Вобще-то сначала стала книга популярна, а потом по ней было сделана игра.
И получает дизлайк, т.к. всем уже надоел
Советую почитать "рассказы о родине" его, последнюю часть метро 2035 (вроде), там очень мощные идеи.
Антисоветские взгляды? Ну такое себе. Это все равно что называть русофобом любого западного человека критикующего Путина. То есть игра наших пропагандосов.
Поздний советский союз - был действительно гнилой страной со старой гнилой элитой, которая и развалила ту страну. Россия сейчас несменяемостью Путина и его выстроенной вертикалью власти идет в ту же сторону. Ротация наверху лучших - закрыта, туда попадают дети внуки тех кто развалил союз.
Так что по сути страной рулят те же, кто и тогда.
Если ты думаешь что страной управляет один человек - печаль.
А давай поподробнее?
Это какая сменяемость?
Когда путем военного переворота, сместили законно избранного президента?
И какие это проблемы перетирала такая ротация?
Далее, США, отличный пример.
Эфемерная смена говорящих голов, под руководством двух партий и фактически одних и тех же лоббистов толстосумов?
Ну и напоследок, про ВВП ЮАР
Ой я не могу, чесслово.
Ты еще про ВВП Индии расскажи.
А самое главное как там реальные люди живут, ты хоть знаешь?
Сидишь тут, на циферки смотришь, блин
Коломойский vs Порошенко?
И почему штаты это плохой пример? Отличный. Ладно всего две партии с разногласиями разве что по вопросам внутренней но не внешней или экономической политики. Не показатель, вдруг в обоих настолько отличные аналитики, что просто объективно лучшей стратегией ведут страну. А вот президенты с фамилией Буш тонко намекают, что сменяемость - это кому надо сменяемость.