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Писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск

Писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск

Автор:
07 июня 2022 15:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Глуховский   Метро   критика   либерал   писатель   роман   статья ук   федеральный розыск   
3717
5

Матёрый либерал и борец «за всё хорошее против всего плохого» больше не появится в России.

Глуховский известен серией романов «Метро», которые стали очень популярны после выхода одноимённой компьютерной игры. Также он наплодил романы «Пост», «Сумерки», «Текст», «Будущее» и ещё несколько вещей.

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Их объединяет одно - эти книги невозможно читать. Серая, унылая каша, похожая на школьное сочинение. Глуховскому стоило бы слегка подтянуть литературный скилл, а вместо этого он «критикует и отважно осуждает». До поры до времени на него никто особенно не обращал внимания, а в связи с последними событиями у него прямо «выбило днище» и он обдал помоями и Россию и её действия в незалежной.

Голосил так, что в конце концов на него обратили внимание и объявили в федеральный розыск.

По какой именно статье - пока не уточнили. Скорее всего, это дискредитация ВС РФ.

Говорят, что он уже давным-давно за границей. После 24.02 Глуховский подтянул штаны и ринулся за рубеж, откуда и писал свои мега-посты в ВК с «критикой и осуждением».

И даже они написаны паршиво.

Теперь Глуховский в России не появится. Как минимум, в ближайшую жизнь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дмитрий Глуховский   Метро   критика   либерал   писатель   роман   статья ук   федеральный розыск   
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78  комментариев
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38k
Александр 3 часа назад
Ну ладно обсирают писателя за его взгляды антироссийские, но зачем обсирать книги? Метро 2033 одна из любимейших моих книг и очень сильная. Это прямо книга стоящая. Серая и унылая она для идиотов, которым подавай человека паука и месиво с кровищей. Для вас этот же автор написал метро 2034 - вот вам веселый экшн, читайте на здоровье.
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714
Oleg Biggpike 3 минуты назад
Это уже в современных реалиях знак качества
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2k
cnob7 20 минут назад
доигрался йух на скрипке
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7k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
Критикует , обычно кто? Тот , кто сам НИЧЕГО не умеет ! Аугуст, выложите хоть одно своё произведение на суд читателей. Мы с удовольствием его обосрё[вырезано цензурой]... то-есть прочитаем...
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11k
paranoid 52 минуты назад
Молодец, ботяра, обосрался жидко и прилюдно. Зарплата скоро видимо.
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927
сергей ремизов Час назад
Ну высказался человек поп поводу того ,что людей убивать нехорошо и воины устраивать в современном мире не хорошо. Это нормально что он так думает ,так думать должен любой здравомыслящий человек.
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3k
Атомный Крот Час назад
Да ладно. Метро вполне нормально читалось. По крайней мере, первая книга из серии. Следующие его книги той же тематики были, на мой взгляд, чуть послабее, но тоже вполне читабельны.

А то, что своей книжкой он запустил старт целой серии подобных книг. "Вселенная Метро 2033" или как она там называлась, вполне к положительным явлениям отнести стоит.

Тем более, что и писатели-иностранцы в теме отметились, т.е. популярность российской литературы и российской тематики в мире возросла.

И качество книг в этой серии, хоть и колебалось, но, в целом, более-менее достойным было.

Не сравнить с тем же бесконечным болотом из книг про "Сталкеров", где литературное качество, похоже, вообще, никто не контролировал, хотя некоторые книги и там удачными получились.

Игра про Метро до сих пор в международной продаже присутствует. С кучей версий и дополнений.

Зря Глуховский полез в политику. Хотя, видимо, не мог удержаться, исходя из своих либерастных взглядов, которые таки-да, проскальзывали в его произведениях.
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7k
Vалѣнтиныч Час назад
На вкус и цвет фломастеры разные... Я не знаю каких политических взглядов придерживается Дмитрий Глуховский, но его книги читал и читаю с удовольствием.
Я раньше и "Машину времени" очень уважал... Да , макаревич ссучился, но ... , что теперь удалить из плейлиста " ночь, темная река"? Он этого недостоин. Так и "Метро 2033 " вне политики. Как писатель -Глуховский для меня в первой двадцатке.
Вы ещё Круза обвините в ....
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53
Doctor Tod Vалѣнтиныч 57 минут назад
Крузу земля пухом. Талант был. Читал на одном дыхании....
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
А чем известен автор поста? За "литературный скилл" - я бы сборником Пушкина ..бал бы. Минусище автору необоснованной литературной критики.
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114k
Шухарт 2 часа назад
Респект
Ссылка youtu.be
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1k
Sergius SPb 2 часа назад
Пф,писатель.... Это ныне такое зовется писателем?
Да, игра Метро очень атмосферная. Но,книга-то полное дерьмо. Глупость детская.
В игре антисоветчина так и прет. Советские=Нацисты.
Насколько помню в книге тоже самое.
Да и Глуховский не скрывал свой антисоветизм.
Скажете,какой на хрен антисоветизм? Той страны-то давно нет?
И тут вспоминается тот же Пучков - Гоблин со своим-антисоветчик всегда русофоб.
Конечно это не аксиома,но что-то в этом есть.
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4k
мемфрид 2 часа назад
Мне Текст понравился даже больше чем метро. Он отличный писатель. А что касается вхглядов- да, плохо, неправильно. Но я вот тоже не понимаю, почему надо творчество человека унижать. Есенин тоже святым не был, однако его за талант любят и помнят, а не за попойки и [мат] с наркотой.
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24k
Bayker 2 часа назад
Может как человек он и г. Но его "Метро" мне очень зашло.
И кстати "Глуховский известен серией романов «Метро», которые стали очень популярны после выхода одноимённой компьютерной игры."
Вобще-то сначала стала книга популярна, а потом по ней было сделана игра.
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−33
Denis 2 часа назад
Все адекватные сваливают из мордора ;)
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114k
Шухарт 2 часа назад
Димон. Поздравляю.
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1k
Linusya 2 часа назад
ну автор как обычно, сам ничего в жизни не написал, кроме однообразных статеек на фишках, а критикует.
И получает дизлайк, т.к. всем уже надоел
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3k
Вячеслав 3 часа назад
Автор, не забудь добавить по моему мнению. Вам не нравятся его книги это ваши проблемы, кому то нравится.
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43
Товарищ Петров 3 часа назад
Глуховский в моем личном рейтинге второй после Пелевина, современный российский писатель.
Советую почитать "рассказы о родине" его, последнюю часть метро 2035 (вроде), там очень мощные идеи.
Антисоветские взгляды? Ну такое себе. Это все равно что называть русофобом любого западного человека критикующего Путина. То есть игра наших пропагандосов.
Поздний советский союз - был действительно гнилой страной со старой гнилой элитой, которая и развалила ту страну. Россия сейчас несменяемостью Путина и его выстроенной вертикалью власти идет в ту же сторону. Ротация наверху лучших - закрыта, туда попадают дети внуки тех кто развалил союз.
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43
Товарищ Петров Александр 2 часа назад
Путин сохранил при теплом месте 90% Ельцинских.
Так что по сути страной рулят те же, кто и тогда.
Если ты думаешь что страной управляет один человек - печаль.
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566
Каменев Владимир 3 часа назад
Человек, такое дело. Лев Николаевич тоже церкви не нравился. Однако писатель великий. Кончено Глуховский не Толстой, но Метро читается хорошо. Пост тоже неслабый.
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−138
Harrt H 3 часа назад
Пфф, ахаха, автору-жополизу приехало новое задание). Не успели в новостях написать, а Август тут как тут, уже настрочил очередной высер: и книги то плохие и читать он не может, а еще и узнал о них из игры компьютерной)).
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8k
Игорь 3 часа назад
соглашусь - книга написана убогим языком, хотя - идея хороша. Осилить не смог.
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