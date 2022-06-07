Писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск

Их объединяет одно - эти книги невозможно читать. Серая, унылая каша, похожая на школьное сочинение. Глуховскому стоило бы слегка подтянуть литературный скилл, а вместо этого он «критикует и отважно осуждает». До поры до времени на него никто особенно не обращал внимания, а в связи с последними событиями у него прямо «выбило днище» и он обдал помоями и Россию и её действия в незалежной.

Голосил так, что в конце концов на него обратили внимание и объявили в федеральный розыск.