8 интересных фактов о фильме «Текст»

Знаменитую эротическую сцену Кристина Асмус и Иван Янковский снимали без свидетелей. Режиссёр выдал им мобильник, сказал: «Ну, вы там представляете, как это делается…» — и закрыл дверь. Актёры снимали дубль, показывали режиссёру, он говорил, что изменить. Всего понадобилось пять дублей, и в результате сцена получилась настолько откровенной, что после премьеры грянул скандал, а Асмус в соцсетях и прессе просто затравили. Актриса была готова к такой реакции и даже гордилась, что не побоялась сниматься, однако сказала, что в следующий раз от подобных сцен откажется.