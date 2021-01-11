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8 интересных фактов о фильме «Текст»

8 интересных фактов о фильме «Текст» (8 фото)

Автор:
11 января 2021 08:55
Сообщество : Кино
Метки: Дмитрий Глуховский   актеры   кино   книга   роман   текст   факты   фильм   
3528
8
Кто подсказал Дмитрию Глуховскому идею романа, какой актёр хотел сыграть главную роль и как снимали самую скандальную сцену.
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Метки: Дмитрий Глуховский   актеры   кино   книга   роман   текст   факты   фильм   
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15  комментариев
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3k
tamin 2 часа назад
Порно сцена-единственное, чем фильм запомнился. Не стоит отдельной статьи
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8k
Павел Тарасов Полчаса назад
мне фильм не понравился, а дерганная игра янковского вообще ужас. бритый лобок асмус... тоже мне невидаль
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8k
uehl Полчаса назад
так а где эта самая сцена-то???
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4k
Александр Зотов 43 минуты назад
Знаменитую эротическую сцену Кристина Асмус и Иван Янковский снимали без свидетелей. Режиссёр выдал им мобильник, сказал: «Ну, вы там представляете, как это делается…» и закрыл дверь.в результате сцена получилась настолько откровенной
---------
рецепт, как вписать порно-сцену в фильм)))
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1k
Albigoec 56 минут назад
Глуховский- говно. Петров- актер одной роли, задолбал уже. Итого: говно фильмец.
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394
Роман Час назад
автор книги, книга, сценарист, кино в целом, актер-гопарь - прямо концентрация говна!!!
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914
Евгения Ефимова Час назад
Это реклама. Расходимся.
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9k
Голос Вселенной 2 часа назад
Надо глянуть... Уверен, Глуховский плохого не выпустит...
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3k
Дарвин и аморальная премия Голос Вселенной 56 минут назад
Вот когда взглянешь-тогда и пиши комментарии
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9k
Голос Вселенной Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
Понял. Разрешите выполнять, майн женераль?
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11k
Денис 2 часа назад
Опять Петров?
То мля, куценко был в каждом фильме, теперь этот... ППц, может хватит?
Смотреть не буду, ну вас нах.
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18k
SerGProS 2 часа назад
А...Петров...До свидания...
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13k
Ligov 2 часа назад
Таки книга куда лучше. Фильм получился как ее упрощенный пересказ...
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