8 интересных фактов о фильме «Текст»

Кто подсказал Дмитрию Глуховскому идею романа, какой актёр хотел сыграть главную роль и как снимали самую скандальную сцену.
Экранизацию своего романа «Текст» Дмитрий Глуховский предложил режиссёру Климу Шипенко. Он в то время работал над комедией «Холоп», но его зацепила идея, что в современном мире доступ к чужому телефону фактически даёт доступ к жизни человека. Эту идею Глуховскому когда-то подсказал другой режиссёр — знаменитый Владимир Хотиненко… Работа над двумя абсолютно разными проектами шла почти одновременно, оба фильма вышли в один год и наделали много шума, а Шипенко стал самой обсуждаемой персоной из мира кино.
Александра Петрова и Ивана Янковского утвердили без проб, а вот на роль Нины однозначной кандидатуры не было. К моменту съёмок в театре им. Ермоловой шёл спектакль по роману Глуховского с участием Ильи Маланина, Артёма Ткаченко и Кристины Асмус, режиссёр посмотрел постановку, но был разочарован и принципиально решил не приглашать задействованных актёров. Однако Кристина Асмус так настойчиво добивалась встречи с Шипенко, что он согласился провести пробы и в результате утвердил на роль именно её. Героини в спектакле и фильме сильно отличались, и актрисе больше нравилось то, как Нина представлена в кино.
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Сценарий к фильму «Текст» писал автор романа. Он хотел, чтобы Янковский сыграл главного героя Илью, а Петров — подкинувшего ему наркотики офицера МВД Хазина, и только в процессе съёмок согласился, что выбор режиссёра получился удачнее. Петров придал герою «дворовость» и грубоватость и в интервью говорил, что это стопроцентно его персонаж, а Янковский сделал образ Хазина мягче. На роль Ильи претендовал Александр Паль, но пока шла доработка сценария актёр согласился на другой проект.
Работа над фильмом началась на Мальдивах, где отсняли несколько сцен, а основные съёмки шли в Москве и подмосковном Дзержинском. Никаких согласований, получения разрешений и перекрытий улиц не было — группа работала в живых условиях и всё снималось с настоящими прохожими, пассажирами общественного транспорта и посетителями кафе. Некоторые сцены снимали скрытой камерой, встроенной в переноску для животных. Режиссёр признавал, что работа была некомфортной, но он считал, что сам фильм по атмосфере не должен быть комфортным, поэтому отказался от павильонов и декораций. Одного из пассажиров метро сыграл сам автор романа Дмитрий Глуховский.
Сцены в канализационном колодце снимались в самые морозные дни. Чтобы актёры не простудились, им наливали в таз горячую воду и в перерыве между дублями Петров и Янковский снимали обувь и становились в этот таз. Со стороны это смотрелось настолько абсурдно, что очень драматичные эпизоды снимали через смех.
Знаменитую эротическую сцену Кристина Асмус и Иван Янковский снимали без свидетелей. Режиссёр выдал им мобильник, сказал: «Ну, вы там представляете, как это делается…» — и закрыл дверь. Актёры снимали дубль, показывали режиссёру, он говорил, что изменить. Всего понадобилось пять дублей, и в результате сцена получилась настолько откровенной, что после премьеры грянул скандал, а Асмус в соцсетях и прессе просто затравили. Актриса была готова к такой реакции и даже гордилась, что не побоялась сниматься, однако сказала, что в следующий раз от подобных сцен откажется.
Специально для «Текста» рэпер Баста написал композицию «Страшно так жить», на которую позже был снят клип по мотивам фильма. Режиссёром клипа стал Клим Шипенко, а Александр Петров снова сыграл своего героя Илью Горюнова и исполнил один куплет песни.
У фильма есть три версии — прокатная, фестивальная и сериальная. В кинотеатрах была показана сокращённая версия с цензурой, на фестивалях демонстрировалась версия без цензуры, а сериальная версия под названием «Текст. Реальность» была предназначена для онлайн-кинотеатров. В пять серий вошли отснятые материалы, которым не нашлось места в полнометражной картине.
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рецепт, как вписать порно-сцену в фильм)))
То мля, куценко был в каждом фильме, теперь этот... ППц, может хватит?
Смотреть не буду, ну вас нах.