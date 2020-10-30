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Вышел новый роман Виктора Пелевина — о молодой женщине в поисках вечности

Вышел новый роман Виктора Пелевина — о молодой женщине в поисках вечности (3 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:41
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Виктор Пелевин   книга   писатель   роман   факты   фото   
81
3
Новый профеминистский роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце», где мир оказывается лишь проекцией, а маски, которые все мы носим с весны, приобретают дополнительный смысл.

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Метки: Виктор Пелевин   книга   писатель   роман   факты   фото   
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Николай 12 минут назад
Я вот не пойму... Все говорят что злой патриархат умер...

И тут же весь рунет завален бабскими заявами, что мужчина должен зарабатывать не менее 50-100К и обеспечивать свою жену и детей.

И чет феминистки них...я не борются с сексистскими стереотипами этих бырышень требующих полного обеспечения от мужа. А еще и поддерживают их.

Мир сошел с ума.
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