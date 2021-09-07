11 вырезанных сцен из известных фильмов, которые могли сильно изменить впечатление от этих картин





Для каждого фильма снимается гораздо больше сцен, чем в итоге видит зритель. Слишком большой хронометраж для многих картин — это выстрел себе в ногу, об этом прекрасно знают режиссёры и продюсеры, поэтому нещадно удаляют многие фрагменты.





Среди них попадаются и очень удачные, но они оказываются либо очевидно лишними, либо по темпу или стилистике не подходящие фильму.





1. Человек-паук 2 (2004)