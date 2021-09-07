11 вырезанных сцен из известных фильмов, которые могли сильно изменить впечатление от этих картин

Благо, многие из удалённых сцен попадают в интернет, и мы можем насладиться некоторыми особо впечатляющими. Вот несколько знаменитых примеров.
Для каждого фильма снимается гораздо больше сцен, чем в итоге видит зритель. Слишком большой хронометраж для многих картин — это выстрел себе в ногу, об этом прекрасно знают режиссёры и продюсеры, поэтому нещадно удаляют многие фрагменты.
Среди них попадаются и очень удачные, но они оказываются либо очевидно лишними, либо по темпу или стилистике не подходящие фильму.
1. Человек-паук 2 (2004)
Удалённая сцена: главный редактор газеты «Daily Bugle» Дж. Дж. Джеймсон надел костюм человека-паука, выброшенный Питером Паркером, и прыгает в нём в своём кабинете.
2. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 (2010)
Удалённая сцена: Рон смотрит на танцующих Виктора Крама и Гермиону, и выражение его лица говорит обо всём.
3. Чужие (1986)
Удалённая сцена: вышедшей из анабиоза спустя 57 лет после события первого фильма Эллен Рипли показывают фото её дочери Аманды, которой было 10 лет, когда её мама улетела на космическом корабле «Ностромо». Выясняется, что в настоящем времени Аманда умерла два года назад в возрасте 66 лет.
Кстати, женщина на фото — мать Сигурни Уивер Элизабет Инглис.
4. Бэтмен навсегда (1995)
Удалённая сцена: встреча Брюса Уэйна с огромной летучей мышью, символизирующей страхи главного героя.
5. Люди Икс: Первый класс (2011)
Удалённая сцена: Чарльз Ксавьер, демонстрируя свои способности Энджел Сальвадор, заставляет её увидеть Магнето лежащим в женской одежде и в парике.
6. Властелин колец: Возвращение короля (2003)
Удалённая сцена: Саурон предстаёт перед героями в виде ангелоликого Аннатара во время финальной битвы.
7. Отряд самоубийц (2016)
Удалённая сцена: поцелуй Харли Квинн и Дэдшота.
8. Терминатор 2: Судный день (1991)
Удалённая сцена: Сара извлекает микросхему из головы дружественного Т-800 для перенастройки. Киборг замирает, и Сара хочет уничтожить микросхему, но её останавливает Джон Коннор, который убеждает мать, что без терминатора им не справиться с Т-1000.
Кстати, с такого ракурса сцена снималась без зеркала. На переднем плане мы видим кукольную голову Арнольда Шварценеггера, а эффект отражения Сары Коннор достигается за счёт использования сестры-близнеца Линды Хэмилтон — Лесли Хэмилтон Геррен.
9. Бегущий по лезвию (1982)
Удалённые сцены: сон главного героя Деккарта, в котором он видит единорога; оригами в виде единорога, которое Деккарт находит в конце фильма- подобные оригами делает его напарник Гафф. Таким образом зрителям намекают на то, что главный герой — репликант, чьи сны были вживлены ему искусственно.
10. Убить Билла. Фильм 2 (2004)
Удалённая сцена: драка Билла с бандой в подворотне, которая показала его боевые способности.
11. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 (ещё раз, 2010)
Удалённая сцена: полная версия прощания Гарри с Дурслями. Отдельный короткий разговор с Тётей Петуньей и улыбка от Дадли, на которую Гарри отвечает: «До встречи, Большой Дэ».
Источник:
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Понравилось23
По Терминатору: лично я смотрел версию, где эта сцена была и отлично подходила по сюжету.
Ну и мои пять копеек: в Константине удалили сцены, где он развратничает с демонессой. И по моему личному мнению, правильно сделали - как-то не подходит к характеру героя, люто ненавидящего всех демонов.