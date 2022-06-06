Обгоревшая во время извержения вулкана женщина показала своё лицо

Семья Стефани была на борту лайнера Royal Caribbean, и на остров к вулкану они отправились на запланированную круизной компанией однодневную экскурсию. Мать Стефани Мари решила остаться на корабле, а ее дочери и муж решили посмотреть на вулкан.



Но когда они покидали воронку, то увидели черный дым, вырывающийся из её центра.



«Всего через несколько секунд мы услышали крик гида: «Бегите», и тогда мы осознали, что происходит, и побежали, — вспоминает Стефани. — Шум извержения доносился сзади и становился всё громче и громче по мере приближения, и мы слышали, как падают камни. Звук всех камней, падающих на землю, и крики людей. Я не думала, что выживу… Я думала, что умру».