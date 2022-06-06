Обгоревшая во время извержения вулкана женщина показала своё лицо

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В декабре 2019 года во время извержения вулкана Уайт-Айленд в Новой Зеландии 26-летняя Стефани Бровитт потеряла сестру и отца, а сама получила ожоги 70 процентов тела. Недавно она появилась в телепрограмме, где сняла компрессионную маску и показала своё лицо.
Стефани путешествовала по острову Уайт-Айленд с отцом Полом и 21-летней сестрой Кристал, когда 9 декабря 2019 года у побережья Факатане произошло извержение вулкана. Отец с сестрой оказались среди 22 погибших, а Стефани провела две недели в коме, борясь за жизнь, с ожогами третьей степени, занимающими большую часть тела.
Появившись в телепрограмме 60Minutes, 26-летняя женщина впервые за два с половиной года показала свое лицо. Глядя в зеркало, она сказала, что теперь видит человека, который столкнулся в жизни с такими трудностями, которых никогда не ожидал.
«Оказалось, что я сильнее, чем думала, — сказала она. — Я поняла, что борьба за выживание — это реальная вещь. Я боролась каждый день, чтобы выжить, просто чтобы вернуться к себе. Я никогда не знал, что во мне это есть это».
Семья Стефани была на борту лайнера Royal Caribbean, и на остров к вулкану они отправились на запланированную круизной компанией однодневную экскурсию. Мать Стефани Мари решила остаться на корабле, а ее дочери и муж решили посмотреть на вулкан.
Но когда они покидали воронку, то увидели черный дым, вырывающийся из её центра.
«Всего через несколько секунд мы услышали крик гида: «Бегите», и тогда мы осознали, что происходит, и побежали, — вспоминает Стефани. — Шум извержения доносился сзади и становился всё громче и громче по мере приближения, и мы слышали, как падают камни. Звук всех камней, падающих на землю, и крики людей. Я не думала, что выживу… Я думала, что умру».
Но когда они покидали воронку, то увидели черный дым, вырывающийся из её центра.
«Всего через несколько секунд мы услышали крик гида: «Бегите», и тогда мы осознали, что происходит, и побежали, — вспоминает Стефани. — Шум извержения доносился сзади и становился всё громче и громче по мере приближения, и мы слышали, как падают камни. Звук всех камней, падающих на землю, и крики людей. Я не думала, что выживу… Я думала, что умру».
Мари, Пол, Кристал и Стефани Бровитт: когда всё ещё было по-другому
Стефани и Пола через несколько часов спасли и доставили по воздуху в больницу в Австралии. К сожалению, через месяц Пол скончался от полученных травм. А 21-летняя Кристал погибла на острове, и её тело нашли через несколько дней после извержения.
Стефани поделилась никогда не публиковавшимися ранее снимками, на которые запечатлены её ужасные ожоги. Она провела в больнице полгода и перенесла множество тяжелых операций, в том числе ампутацию пальцев и операции по кожной трансплантации.
Стефани поделилась никогда не публиковавшимися ранее снимками, на которые запечатлены её ужасные ожоги. Она провела в больнице полгода и перенесла множество тяжелых операций, в том числе ампутацию пальцев и операции по кожной трансплантации.
Осторожно, этот снимок может шокировать
Осторожно, этот снимок может шокировать
Несмотря на невообразимую физическую боль, которую она пережила, самой тяжёлым
испытанием было научиться жить без отца и сестры.
испытанием было научиться жить без отца и сестры.
Стефани и Кристал
«Я хочу, чтобы мой папа и сестра были живы и были со мной, — говорит Стефани. — Я хочу забыть этот день, он вызвал у меня много бессонных ночей… кошмары. Даже сейчас это все ещё очень больно. Я просто надеюсь, что моя сестра и папа видят меня сейчас и то, через что я прошла».
По её словам, ей очень помогла поддержка матери и то, что они остались друг у друга.
Стефани и Мари сейчас судятся с круизной компанией Royal Caribbean из-за физических и психологических травм, которые они получили.
Адвокат пары Питер Гордан утверждает, что на основании отчётов о сейсмической активности, доступных круизной компании, в течение нескольких недель, предшествующих извержению, уже было ясно, что вулкан представляет собой бомбу замедленного действия. «Это приводит меня в ярость, — говорит он. — Они подвели так много людей… Так много людей погибло напрасно».
Стефани и Мари сейчас судятся с круизной компанией Royal Caribbean из-за физических и психологических травм, которые они получили.
Адвокат пары Питер Гордан утверждает, что на основании отчётов о сейсмической активности, доступных круизной компании, в течение нескольких недель, предшествующих извержению, уже было ясно, что вулкан представляет собой бомбу замедленного действия. «Это приводит меня в ярость, — говорит он. — Они подвели так много людей… Так много людей погибло напрасно».
Извержение вулкана 9 декабря 2019 года, унёсшее жизни 22 человек и серьёзно ранившее 25, стало самой смертоносной вулканической катастрофой в Новой Зеландии со времён извержения горы Таравера в 1886 году. Из 22 убитых 14 были австралийцами, что навсегда изменило жизни десятков семей.
Однодневные туры на Уайт-Айленд когда-то приносили более 4 миллионов долларов в год, но теперь этот живописный остров пуст, а слои пепла напоминают о катастрофе.
Однодневные туры на Уайт-Айленд когда-то приносили более 4 миллионов долларов в год, но теперь этот живописный остров пуст, а слои пепла напоминают о катастрофе.
Теперь Стефани с нетерпением ждет будущего и надеется вернуться к максимально нормальной жизни, к работе на полную ставку, общению и, возможно, путешествиям. Недавно она отпраздновала свое 26-летие с друзьями — без компрессионных повязок — и восстановила водительские права, что дало ей новое чувство свободы.
Стефани рассказывает другим людям о том, что пережила, в соцсетях. Поначалу она боялась снимать маску из страха, что общественность может осудить её внешний вид. Но подписчики очень её поддерживают, пишут письма и рассказывают о том, как она их вдохновила, делятся собственными историями о преодолении личных проблем и трудностей.
Никто не должен стыдиться своих шрамов, считает Стефани. Ведь это символ тяжелого сражения.
Стефани рассказывает другим людям о том, что пережила, в соцсетях. Поначалу она боялась снимать маску из страха, что общественность может осудить её внешний вид. Но подписчики очень её поддерживают, пишут письма и рассказывают о том, как она их вдохновила, делятся собственными историями о преодолении личных проблем и трудностей.
Никто не должен стыдиться своих шрамов, считает Стефани. Ведь это символ тяжелого сражения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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