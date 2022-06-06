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Обгоревшая во время извержения вулкана женщина показала своё лицо

Обгоревшая во время извержения вулкана женщина показала своё лицо

Автор:
06 июня 2022 13:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Уайт-Айленд   вулкан   выжившая   извержение вулкана   история из жизни   лицо со шрамом   несчастный случай   ожоги   трагедия   
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В декабре 2019 года во время извержения вулкана Уайт-Айленд в Новой Зеландии 26-летняя Стефани Бровитт потеряла сестру и отца, а сама получила ожоги 70 процентов тела. Недавно она появилась в телепрограмме, где сняла компрессионную маску и показала своё лицо.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Уайт-Айленд   вулкан   выжившая   извержение вулкана   история из жизни   лицо со шрамом   несчастный случай   ожоги   трагедия   
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