Вулкан Этна снова активизировался и засыпал пеплом все вокруг

Самым разрушительным извержением Этны считается извержение 1169 года. Оно вызвало землетрясение, в результате которого погибло около 15 000 человек.



Самое сильное извержение вулкана за последнее время произошло в марте 2017 года. Тогда около десятка человек получили ранения.



В 1992 году лава, текущая по склону вулкана, угрожала Дзафферана, городу с населением 7 000 человек. Чтобы отвести поток лавы, пришлось использовать контролируемые взрывы.