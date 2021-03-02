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Вулкан Этна снова активизировался и засыпал пеплом все вокруг

Вулкан Этна снова активизировался и засыпал пеплом все вокруг (9 фото)

Автор:
02 марта 2021 12:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вот это ДА   вулкан   вулканическая активность   извержение   извержение вулкана   пепел   этна   
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Национальный институт геофизики и вулканологии Катании сообщил о возобновлении стромболианской активности Этны, то есть извержения с относительно умеренными выбросами. Каждый день жители деревень, расположенных у подножия вулкана, чистят улицы от пепла и вулканических обломков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   вулкан   вулканическая активность   извержение   извержение вулкана   пепел   этна   
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Мефодий Час назад
что мы видим на фото? большой вулканический половой орган, положенный на суету человеков вокруг экологии...

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29k
семён 2 часа назад
"Ученые выражают обеспокоенность по поводу того,... что часть вулкана рухнет в воду, что приведет к попаданию мусора в окружающий океан и потенциально разрушительным волнам."
Больше чем уверен, что это британские учёные...
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