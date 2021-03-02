Вулкан Этна снова активизировался и засыпал пеплом все вокруг

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Национальный институт геофизики и вулканологии Катании сообщил о возобновлении стромболианской активности Этны, то есть извержения с относительно умеренными выбросами. Каждый день жители деревень, расположенных у подножия вулкана, чистят улицы от пепла и вулканических обломков.
Этна активизировалась утром в воскресенье, извергнув фонтаны лавы до 300 метров в высоту, с последующим дождем из пепла, сажи и мелких камней.
Ветер отнес черное вулканическое облако к населенным пунктам, расположенным поблизости - и в результате улицы города Катания и деревень Джарре и Форнаццо покрылись слоем пепла.
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Активность вулкана тем временем уменьшилась, но все еще не утихла окончательно. Местные жители каждый день подметают улицы и в страхе ожидают, что будет дальше.
Переменная активность вулкана продолжается уже более недели. Аэропорт Катании временно закрыт.
Это самый высокий действующий вулкан в Европе и самая высокая вершина Италии к югу от Альп, ее высота составляет 3329 м.
Ученые выражают обеспокоенность по поводу того, что Этна медленно опускается в Средиземное море на целых 14 мм каждый год. Это может привести к тому, что часть вулкана рухнет в воду, что приведет к попаданию мусора в окружающий океан и потенциально разрушительным волнам.
700000-летний вулкан является вторым по активности на Земле после горы Килауэа на Гавайях. Расположенный между Африканской и Евразийской тектоническими плитами, он генерирует почти постоянные извержения различной степени. Ежегодно он производит более десятков миллионов тонн лавы и более 7 миллионов тонн двуокиси углерода, воды и двуокиси серы.
Жители близлежащих городов и деревень говорят, что теперь у них постоянно идет дождь из камней.
Самым разрушительным извержением Этны считается извержение 1169 года. Оно вызвало землетрясение, в результате которого погибло около 15 000 человек.
Самое сильное извержение вулкана за последнее время произошло в марте 2017 года. Тогда около десятка человек получили ранения.
В 1992 году лава, текущая по склону вулкана, угрожала Дзафферана, городу с населением 7 000 человек. Чтобы отвести поток лавы, пришлось использовать контролируемые взрывы.
Самое сильное извержение вулкана за последнее время произошло в марте 2017 года. Тогда около десятка человек получили ранения.
В 1992 году лава, текущая по склону вулкана, угрожала Дзафферана, городу с населением 7 000 человек. Чтобы отвести поток лавы, пришлось использовать контролируемые взрывы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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