10 хороших фильмов 2020 года, которые вы могли пропустить

Детей, переживших нацистские лагеря смерти, потерявших там всех своих родных, после войны собирают в английской деревне, чтобы подготовить их к нормальной жизни. О нескольких месяцах оставшихся без детства мальчиков и девочек и рассказывает этот фильм.

"Мы не хотели, чтобы это выглядело как "скопление несчастий", но мы и смягчать ничего не хотели. Уиндермир был чудесным местом для детей в течение дня, потому что они могли свободно бегать, принимать участие в различных мероприятиях. Но по ночам многие из них страдали от ужасных кошмаров, от которых им не удавалось избавиться и в дальнейшем. В лагерях им приходилось выживать любой ценой. В Уиндермире они должны были научиться совершенно новому образу жизни", — рассказывал в интервью сценарист картины Саймон Блок.

