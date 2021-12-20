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10 хороших фильмов 2020 года, которые вы могли пропустить

10 хороших фильмов 2020 года, которые вы могли пропустить (11 фото + 10 видео)

Автор:
20 декабря 2021 21:11
Сообщество : Кино
Метки: Саша Барон Коэн   голливуд   гунда   кино   робин уильямс   фильм   хопкинс   
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Красивая документалка про свинок, духоподъёмная драма про сороку, мультфильм про волков и кое-что ещё.

Мультик основан на ирландских сказках и легендах. "Легенда о волках" такой же красивый и добрый, как и другие мультфильм режиссёрского дуэта Томма Мура и Росса Стюарта "Тайна Келлс" и "Песнь моря".

Пример интернационализма в кино: снятый в Белоруссии по роману немецкого писателя фильм американского режиссёра украинского происхождения Вадима Перельмана (сериалы "Пепел", "Измены"), где аргентинский актёр играет бельгийского еврея. В роли нацистского офицера Ларс Айдингер, знакомый нашему зрителю по роли Николая II в "Матильде".

За роль теряющего себя из-за болезни Альцгеймера старика 83-летний Энтони Хопкинс получил свой второй "Оскар". "Отец" поставлен французским драматургом Флорианом Зеллером по его же пьесе (за адаптацию пьесы в сценарий Зеллер получил "Оскар"). Спектакли по пьесе "Отец" идут по всему миру. В постановки этой пьесы театром "Современник" главную роль исполняет Сергей Шакуров. Флориан Зеллер уже ведёт работу над фильмом "Сын" с Хью Джекманом и Лорой Дерн.

Детей, переживших нацистские лагеря смерти, потерявших там всех своих родных, после войны собирают в английской деревне, чтобы подготовить их к нормальной жизни. О нескольких месяцах оставшихся без детства мальчиков и девочек и рассказывает этот фильм.


"Мы не хотели, чтобы это выглядело как "скопление несчастий", но мы и смягчать ничего не хотели. Уиндермир был чудесным местом для детей в течение дня, потому что они могли свободно бегать, принимать участие в различных мероприятиях. Но по ночам многие из них страдали от ужасных кошмаров, от которых им не удавалось избавиться и в дальнейшем. В лагерях им приходилось выживать любой ценой. В Уиндермире они должны были научиться совершенно новому образу жизни", — рассказывал в интервью сценарист картины Саймон Блок.

Невыдуманный рассказ о том, как птенец сороки помогал нескольким людям пережить последствия страшной трагедии. В главной роли Наоми Уотс и сорока по кличке Пингвин.

Чёрно-белый документальный фильм без слов про свинью и её поросят. Снял картину российский режиссёр Виктор Косаковский, а спродюсировал Хоакин Феникс, который не только Джокер, но и зоозащитник.

Документальный фильм, рассказывающий о том, почему человек, всю жизнь даривший миру смех и улыбки, покончил жизнь самоубийством.

Легендарный голливудский сценарист Аарон Соркин, сочинивший такие хиты, как "Несколько хороших парней", "Социальная сеть" и сериал "Новости", успешно дебютировал в режиссёре в 2017 году фильмом "Игра Молли" и окончательно закрепил успех "Судом на чикагской семёркой". Актёрский состав в картине однозначно один из самых сильных в 2020 году: любимец Спилберга Марк Райленс, скандальный комик Саша Барон Коэн, Эдди Редмейн, Майкл Китон, Фрэнк Ланджелла, Джозеф Гордон-Левитт.

Фильм популярного российского театрального актёра и режиссёра Александра Молочников, дебютировавшего в кинорежиссёре странным, но симпатичным фильмом "Мифы" (2017). В "Скажи ей" развод родителей (их играют Артём Быстров и Светлана Ходченкова) и их разъезд в разные страы (Россия и США) ставит мальчика перед сложным выбором.

Комедия Михаила Сегала про режиссёра фильмов для взрослых, который заставляет актёров в порно играть по системе Станиславского.

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Метки: Саша Барон Коэн   голливуд   гунда   кино   робин уильямс   фильм   хопкинс   
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