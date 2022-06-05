Когда жизнь бьет ключом: 15 удивительных снимков, сделанных при помощи экшен-камеры

Экшен-камеру легко брать с собой в горы и море, в небо и под воду, прыгать с ней с парашютом и забираться в самые глубокие пещеры. Она позволяет уловить каждый внезапный момент и сохранить его для своего владельца. Но нужна ли она только спортсменам и другим фанатам подвижной жизни? Как насчет обычных людей?
Экшен-камеры появились несколько лет назад и молниеносно захватили рынок цифровой фототехники. Способность снимать даже в самых динамичных и экстремальных условиях, не размазывая кадр, сделало камеру любимицей всех спортсменов и приверженцев активного отдыха. Каждый год только одна популярная фирма GoPro продает около 2 000 000 камер по всему миру. Люди получают сотни невероятных снимков и многие из них отправляют в ту же компанию, которая проводит разнообразные фотоконкурсы. Мы хотим показать 15 классных кадров и рассказать, кому интересно заполучить свою экшен-камеру.
Создавая песчаную бурю
Самые частые покупки делают спортсмены, которые хотят запечатлеть кадры в динамике, такие как этот, где легко представить визг мотора и без звука.
Смелый прыжок
Необязательно быть спортсменом, чтобы вести активный образ жизни. Такие люди ищут приключения везде, где бывают, и им пригождается экшен-камера, которая сохраняет на память все безумные идеи.
Ожидание спасения
Правда, порой камере приходится снимать невеселые моменты, такие как этот. Как пишет автор фотографии, команда моряков оказалась в открытом море. Они разместились на надувном плоту, надев спасательных жилеты, и ждали помощи.
С крыла самолета
Путешественники тоже обожают брать камеру с собой. Маленькая и портативная, она не занимает много места даже в дамской сумочке на тонком ремешке, но позволяет делать немыслимые снимки. Автор этого смог поразить необычным видом на горы, а все потому, что перед полетом прикрепил камеру под крыло самолета.
Гость с пятачком
Простота крепления камеры и куча дополнительных «плюшек» позволяют туристам обходиться даже без селфи-палки, когда срочно требуется сделать кадр. Эта девушка прикрепила свою GoPro на весло и смогла щелкнуть себя с необычной гостьей — пятнистой свинкой.
Живая маска
Камера также в почете у дайверов, ведь она дает возможность делать немыслимые кадры под водой. Некоторые из них вызывают улыбку или умиление...
Героиня «Челюстей»
Другие же кадры способны испугать зрителей. Но согласитесь, погружаясь в огромной железной клетке под воду, чтобы воочию увидеть большую белую акулу, и вам захотелось бы сохранить столь жгучее воспоминание.
На вершине скалы
Мир полон красивых мест, и путешественники это знают лучше всех. Некоторые из достопримечательностей настолько необычны, что даже от простого кадра захватывает дух.
Парад воздухоплавателей
Это кадр был сделан во время фестиваля среди толпы зевак, чем и понравился зрителям. Он непривычно отошел от темы путешествий и спорта, но все же сохранил в себе легкую динамику.
На крыле планера
Благодаря экшен-камере можно запечатлеть краткие моменты отдыха, такие как полет на воздушном шаре или планере. Пока напарник выполняет невероятные трюки пилотажа, другой делает столь же невероятные кадры.
Селфи на работе
Некоторые берут с собой камеру на работу. Этот кадр был снят бразильским пилотом ВВС Маркосом Троттой во время очередного полета. Согласитесь, не каждый сможет похвастать таким «кабинетом» как целое небо.
Отражая жизнь байкера
Мотоциклисты — это особая каста, которая обожает GoPro, ведь камера способна не только делать четкие снимки на большой скорости, но и радовать креативными селфи.
Со скоростью света
Фотограф делится, что если «поиграть» с освещением, можно получить потрясный кадр гоночного автомобиля во время заезда: и без того быстрая машина будет гнать, словно со скоростью света.
Захватить толпу
Обладатели GoPro часто говорят, что все экшен-камеры невероятно универсальные и пригождаются даже на стадионе, позволяя в один снимок поместить несколько сотен человек.
Дай пять
А вообще экшен-камеры подойдут каждому, кому есть что показать, например, лучшего друга во время прогулки.
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АНТИФИШКИ
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