Когда жизнь бьет ключом: 15 удивительных снимков, сделанных при помощи экшен-камеры

Экшен-камеры появились несколько лет назад и молниеносно захватили рынок цифровой фототехники. Способность снимать даже в самых динамичных и экстремальных условиях, не размазывая кадр, сделало камеру любимицей всех спортсменов и приверженцев активного отдыха. Каждый год только одна популярная фирма GoPro продает около 2 000 000 камер по всему миру. Люди получают сотни невероятных снимков и многие из них отправляют в ту же компанию, которая проводит разнообразные фотоконкурсы. Мы хотим показать 15 классных кадров и рассказать, кому интересно заполучить свою экшен-камеру.

Создавая песчаную бурю

Самые частые покупки делают спортсмены, которые хотят запечатлеть кадры в динамике, такие как этот, где легко представить визг мотора и без звука.