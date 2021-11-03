«Здесь так крипово, я перестаю дышать»: Москва в тумане

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Из-за необычного природного явления утром в столичных аэропортах задержали или отменили более двухсот рейсов, автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В то же время пользователи в соцсетях делятся впечатляющими кадрами Москвы, укутанной белой дымкой.
Вы когда-нибудь чувствовали себя героем фильма ужасов? А вот москвичи испытали на себе, каково это попасть в Сайлент Хилл. Вечером 1 ноября столицу накрыл невероятно густой туман. Из-за него был введён «жёлтый» уровень погодной опасности, было задержано более 200 авиарейсов, автомобилистов призвали воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов — снабдить себя светоотражающими элементами. Этот туман стал настоящей звездой соцсетей, и мы собрали для вас фотографии, передающие эту мистическую атмосферу туманной Москвы.
В понедельник вечером Москву накрыл густой туман
Красная площадь
Туманная Москва с высоты
Жители тут же окрестили свой город Сайлент-Хиллом
Вид с домашней плантации базилика на Сайлент Хилл. Туда, между прочим, мои человек с собакой ушли, пока я спал. Хоть начинай волноваться.
Парк Дружбы и Северный речной вокзал
Ещё несколько кадров Северного речного вокзала
Москва-Сити
Небывалый туман выманил многих жителей столицы выйти прогуляться с камерой, чтобы запечатлеть эти мистические пейзажи. Однако некоторые обеспокоены: пользователи соцсетей отмечают запах гари и задаются вопросом происхождения этого явления.
Новоиерусалимский монастырь
Останкинская телебашня
Главный ботанический сад
Измайлово
ЖК «Самолёт»
Северо-Западный округ
ВДНХ
Кунцево
Лефортовский парк
Для тех, кому не хватило хеллоуинского настроения
«Здесь так крипово, я перестаю дышать»
Туман накрыл не только Москву, но и Подмосковье
Это кадры из Рыбинска
Венев
Чем вызвано это погодное явление? Мосэкомониторинг сообщает, что причиной тумана стало «радиационное выхолаживание», то есть выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков. А запах гари, по сообщению «РИА Новости» — это последствие сжигания мусора, большой влажности и отсутствия ветра.
Как вам московский туман? Впечатляет?
Источник:
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Не знаю, что это означает (да и знать не хочу), но ассоциируется со словами "хрип" и "хреново"