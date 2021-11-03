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«Здесь так крипово, я перестаю дышать»: Москва в тумане

«Здесь так крипово, я перестаю дышать»: Москва в тумане (22 фото)

Автор:
03 ноября 2021 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   в мире   красота   люди   туман   фото   
257
22

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Из-за необычного природного явления утром в столичных аэропортах задержали или отменили более двухсот рейсов, автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В то же время пользователи в соцсетях делятся впечатляющими кадрами Москвы, укутанной белой дымкой.

Вы когда-нибудь чувствовали себя героем фильма ужасов? А вот москвичи испытали на себе, каково это попасть в Сайлент Хилл. Вечером 1 ноября столицу накрыл невероятно густой туман. Из-за него был введён «жёлтый» уровень погодной опасности, было задержано более 200 авиарейсов, автомобилистов призвали воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов — снабдить себя светоотражающими элементами. Этот туман стал настоящей звездой соцсетей, и мы собрали для вас фотографии, передающие эту мистическую атмосферу туманной Москвы.


В понедельник вечером Москву накрыл густой туман

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Красная площадь


Туманная Москва с высоты


Жители тут же окрестили свой город Сайлент-Хиллом


Вид с домашней плантации базилика на Сайлент Хилл. Туда, между прочим, мои человек с собакой ушли, пока я спал. Хоть начинай волноваться.


Парк Дружбы и Северный речной вокзал


Ещё несколько кадров Северного речного вокзала


Москва-Сити


Небывалый туман выманил многих жителей столицы выйти прогуляться с камерой, чтобы запечатлеть эти мистические пейзажи. Однако некоторые обеспокоены: пользователи соцсетей отмечают запах гари и задаются вопросом происхождения этого явления.


Новоиерусалимский монастырь


Останкинская телебашня


Главный ботанический сад


Измайлово


ЖК «Самолёт»


Северо-Западный округ


ВДНХ


Кунцево


Лефортовский парк


Для тех, кому не хватило хеллоуинского настроения


«Здесь так крипово, я перестаю дышать»


Туман накрыл не только Москву, но и Подмосковье


Это кадры из Рыбинска


Венев


Чем вызвано это погодное явление? Мосэкомониторинг сообщает, что причиной тумана стало «радиационное выхолаживание», то есть выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков. А запах гари, по сообщению «РИА Новости» — это последствие сжигания мусора, большой влажности и отсутствия ветра.

Как вам московский туман? Впечатляет?


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Метки: Москва   в мире   красота   люди   туман   фото   
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8  комментариев
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7k
Rus77 58 минут назад
Только почему то этот туман пах дымом...
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14k
Hairy. 13 минут назад
Я вот сегодня всю ночь дико кашлял, хотя не курю и абсолютно здоров. Ближнее замкадье.
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7k
Чё 14 минут назад
Крипово?
Не знаю, что это означает (да и знать не хочу), но ассоциируется со словами "хрип" и "хреново"
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1k
max Полчаса назад
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5k
Станислав 42 минуты назад
Фото с дамой и собакой просто мега шикарное!!!
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8k
БарНалей Час назад
Что-то Москву регулярно накрывает какой-то писец. То ледяной дождь, то аномальная жара, то ураган, то дым, теперь туман...
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