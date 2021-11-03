«Здесь так крипово, я перестаю дышать»: Москва в тумане

Вы когда-нибудь чувствовали себя героем фильма ужасов? А вот москвичи испытали на себе, каково это попасть в Сайлент Хилл. Вечером 1 ноября столицу накрыл невероятно густой туман. Из-за него был введён «жёлтый» уровень погодной опасности, было задержано более 200 авиарейсов, автомобилистов призвали воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов — снабдить себя светоотражающими элементами. Этот туман стал настоящей звездой соцсетей, и мы собрали для вас фотографии, передающие эту мистическую атмосферу туманной Москвы.





В понедельник вечером Москву накрыл густой туман