12 безумных устройств из азиатской индустрии красоты, похожих на орудие пыток

Моновеко и двойное веко – понятия, малопонятные европейкам, но очень хорошо знакомые азиаткам. Из-за отсутствия природной кожной складки у японок, китаянок, кореянок верхнее веко нависает над глазом. Девушкам это очень не нравится, и многие решаются приобрести европейский разрез глаз с помощью пластического хирурга.

Однако производители бьюти-устройств уверяют, что сначала нужно попробовать специальные очки. Носишь их и получаешь европейское веко без хирургического вмешательства. Верится с трудом, но почему-то очки пользуются популярностью.





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