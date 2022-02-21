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12 безумных устройств из азиатской индустрии красоты, похожих на орудие пыток

12 безумных устройств из азиатской индустрии красоты, похожих на орудие пыток (14 фото)

Автор:
21 февраля 2022 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: азия   в мире   внешность   красота   люди   тренажеры   фото   
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Азиатки относятся к своей внешности настолько трепетно, что используют кучу всевозможных тренажеров для лица и тела. Некоторые из этих гаджетов выглядят весьма устрашающе, но кого это останавливало в погоне за красотой?


1. Прокладки для подмышек

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Впитывают пот, уберегают одежду от пятен. А еще останавливают рост бактерий, вызывающих неприятный запах.

Главное, не поднимать руки!

2. Тренажер-растяжитель рта

3 минуты тренировок в день - и четкий, подтянутый овал лица сохранится на долгие годы. Этот странный с виду гаджет задействует мышцы подбородка, препятствующие его провисанию. В обычной жизни эти мышцы практически не используются, т.к. мы крайне редко открываем рот настолько широко. Со временем овал лица начинает терят четкость, но азиаты уверены, что эта штуковина поможет отдалить процесс птоза на долгие годы.


3. Заостритель кончика носа

Предмет мечтаний всех азиатских девушек - тонкий и изящный нос. Чтобы получить такой, многие ложатся под нож хирурга. Однако производители beauty-гаджетов уверяют, что их устройство поможет справиться с проблемой широкого кончика носа и без хирургического вмешательства. Т.к. хрящи носа легко деформируются при постоянном воздействии, достаточно носить этот девайс по полчаса в день - и через некоторое время можно ловить восхищенные взгляды подруг!


4. Накладка для идеального макияжа

Тонкий силиконовый листочек легко крепится к коже и помогает не испачкать тон, когда красишь ресницы или наносишь тени на веки.


5. Массажер для груди

Лимфодренажный массажер выглядит довольно комично, но производители уверяют, что он улучшает и восстанавливает циркуляцию крови в той области, которая обычно сдавлена бюстгалтером. А еще он предотвращает обвисание груди.

6. Тренажер для овала лица

Внешне напоминает девайс из ассортимента секс-шопа, но азиатки его используют в качестве тренажера для мышц лица. Говорят, что он предотвращает обвисание щек и подбородка.


7. Маска для тренировки мышц лица

Еще одна штуковина, которая выглядит весьма устрашающе. А вот насколько она действенна, хотелось бы узнать у азиаток.


8. Депилятор для лица

Лишние волоски на лице - проблема проблем для многих девушек. Те, кто еще не решился на радикальные меры типа электроэпиляции, могут попробовать самостоятельно удалить нежелательную растительность над губой или на подбородке с помощью такой вот пружинки. Принцип работы ее очень прост: разогнул пружинку, поднес к волоску, согнул, дернул. Главное, чтобы рука не дрогнула!


9. Очки для формирования двойного века

Моновеко и двойное веко – понятия, малопонятные европейкам, но очень хорошо знакомые азиаткам. Из-за отсутствия природной кожной складки у японок, китаянок, кореянок верхнее веко нависает над глазом. Девушкам это очень не нравится, и многие решаются приобрести европейский разрез глаз с помощью пластического хирурга.

Однако производители бьюти-устройств уверяют, что сначала нужно попробовать специальные очки. Носишь их и получаешь европейское веко без хирургического вмешательства. Верится с трудом, но почему-то очки пользуются популярностью.


10. Тапочки для стройности

Тапочки странной конструкции призваны подкачивать мышцы ног, даже когда вы просто стоите! Попробуй удержать равновесие в этих недотапках!



Еще одна игрушка, внешне выглядящая как БДСМ-приблуда. Производитель рекомендует носить эту маску по 20 минут в день и забыть об обвислых щеках и подбородке.



Есть предположения, для чего нужна эта маска? Чтобы лицо не развалилось после тяжкого трудового дня? Чтобы заставить девушку помолчать? Между тем, это маска-сауна для лица выполнена из пяти слоев различных материалов, в том числе и резины. За полчаса ношения в день этого мешка производитель обещает «профессиональный эффект сауны для лица», а с ним - похудение, подтяжку, улучшение тонуса.

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Метки: азия   в мире   внешность   красота   люди   тренажеры   фото   
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8  комментариев
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Девайся для лица это прям для любителей поразвлечься в стиле БДСМ)))
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174
ded moroz78 2 минуты назад
для женщины просто нужен мужчина. он и грудь помассирует, с ним можно будет и рот растянуть, и овал лица подтянуть...
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654
perekrestok 22 минуты назад
Массажер для груди - прикольная штука. Но лучше живые руки для этого использовать. И теплее и самой напрягаться не надо.
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14k
эмосурикат прямоползающий 24 минуты назад
помассирую грудь молодой и стройной бесплатно
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161
игорь смирнов эмосурикат прямоползающий 2 минуты назад
Главное что бы молодой не попался.А то возможны варианты.
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86k
Дмитрий Полчаса назад
Азиаточки симпатичные, стройные и поздно стареют.
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50k
smakido 39 минут назад
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12k
кира 51 минуту назад
Последняя маска хорошо защищает от ночного дожора.
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