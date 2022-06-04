Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!

Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Романтика, конец 90-х)))

2. 0 Торговля в кузове автомобиля на одной из московских улиц (1994 год).

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3. 0 8 ноября 1992 года было разрешено приобретение, ношение и применение газового оружия иностранного производства. В 1993 году был начат выпуск первого отечественного газового пистолета ИЖ-76, в дальнейшем были разработаны более совершенные образцы. По состоянию на начало 1998 г., у граждан России находилось на руках почти 1,1 млн. газовых пистолетов и револьверов.

4. 0 Концерн «Группа „Союз“» занимается производством и реализацией аудио-, видео- и фотопродукции, а также книг в России.



Концерн объединяет более 50 специализированных магазинов «Союз» и несколько гипермаркетов «Союз», работающих на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Богдановича, Воронежа, Екатеринбурга, Ульяновска, Челябинска, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Стерлитамака и Таганрога. Оборот компании в 2005 году превысил 100 млн долл. Около 15—20 % ассортимента DVD и компакт-дисков производится самим «Союзом».

5. 0 Обычные деревенские парни тех лет.

6. 0 Супермаркет Холкам

7. 0 Троллейбус у Балтийского вокзала 1995 год(Санкт-Петербург)

8. 0 ВАЗ-21099 серийно выпускался на заводе АвтоВАЗ с 22 декабря 1990 года по 30 июня 2004 года.



Была очень популярна среди обычных людей(конечно тех кто мог себе позволить),но и рядовые бандиты тех лет тоже любили данную модель.(фото 1998 год).

9. 0 Трамвай 13 маршрута на проспекте Ленина город Екатеринбург 1997 год.

10. 0 Концертный зал "Пушкинский" 1997 год.

11. 0 Юрий Хой(середина 90-х).

12. 0 Обычные парни,1997 год.

13. 0 Евгений Белоусов со своей гражданской женой Еленой.

14. 0 Космонавт Сергей Крикалёв 19 мая 1991 года перед отбытием с советской земли — вернётся он уже в другую страну

15. 0 Леди-босс

16. 0 Пункт обмена валюты в микроавтобусе, Москва, 1993 год

17. 0 Сергей Бодров Младший на съемках фильма «Брат 2», 2000 год

18. 0 Мальчик продаёт Пепси-колу на улицах Москвы, 1994 год

19. 0 500 000 образца 1995 года. Время, когда все были миллионерами.

20. 0 Санкт-Петербург. 1993 год.

21. 0 Анатолий Вассерман играет в «Что? Где? Когда?», июнь 1991 года.

22. 0 Девчата передают привет из 90-х.