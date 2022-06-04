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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
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3.
8 ноября 1992 года было разрешено приобретение, ношение и применение газового оружия иностранного производства. В 1993 году был начат выпуск первого отечественного газового пистолета ИЖ-76, в дальнейшем были разработаны более совершенные образцы. По состоянию на начало 1998 г., у граждан России находилось на руках почти 1,1 млн. газовых пистолетов и револьверов.
4.
Концерн «Группа „Союз“» занимается производством и реализацией аудио-, видео- и фотопродукции, а также книг в России.
Концерн объединяет более 50 специализированных магазинов «Союз» и несколько гипермаркетов «Союз», работающих на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Богдановича, Воронежа, Екатеринбурга, Ульяновска, Челябинска, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Стерлитамака и Таганрога. Оборот компании в 2005 году превысил 100 млн долл. Около 15—20 % ассортимента DVD и компакт-дисков производится самим «Союзом».
Концерн объединяет более 50 специализированных магазинов «Союз» и несколько гипермаркетов «Союз», работающих на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Богдановича, Воронежа, Екатеринбурга, Ульяновска, Челябинска, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Стерлитамака и Таганрога. Оборот компании в 2005 году превысил 100 млн долл. Около 15—20 % ассортимента DVD и компакт-дисков производится самим «Союзом».
8.
ВАЗ-21099 серийно выпускался на заводе АвтоВАЗ с 22 декабря 1990 года по 30 июня 2004 года.
Была очень популярна среди обычных людей(конечно тех кто мог себе позволить),но и рядовые бандиты тех лет тоже любили данную модель.(фото 1998 год).
Была очень популярна среди обычных людей(конечно тех кто мог себе позволить),но и рядовые бандиты тех лет тоже любили данную модель.(фото 1998 год).
14.
Космонавт Сергей Крикалёв 19 мая 1991 года перед отбытием с советской земли — вернётся он уже в другую страну
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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У нее у шкапчике китель висит, видимо, со значком.
А как же переделка ПМ под газовый 6П42?
Первые серии под 9 мм, были из оружейной стали и говорят, самые первые даже не избавились от нарезов.
Практически сразу изымались, т.к. силуминовая вставка легко рассверливалась, а казенник "легким движением руки" переделывался под длину боевого патрона.
Я в 95 приехал с Чечни, командировочных отсыпали аж 5 лямов за полгода
Телик на них купил, горизонт белорусский