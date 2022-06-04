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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
04 июня 2022 21:51
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1716
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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12  комментариев
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12k
geminisf 3 часа назад
Комментарий к фото
Скорее леди-отсос.
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2k
Aleksandr M. Полчаса назад
Комментарий к фото
А бабуля палит)))
У нее у шкапчике китель висит, видимо, со значком.

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14k
Алексей 42 минуты назад
"8 ноября 1992 года было разрешено приобретение, ношение и применение газового оружия иностранного производства. В 1993 году был начат выпуск первого отечественного газового пистолета ИЖ-76"

А как же переделка ПМ под газовый 6П42?
Первые серии под 9 мм, были из оружейной стали и говорят, самые первые даже не избавились от нарезов.
Практически сразу изымались, т.к. силуминовая вставка легко рассверливалась, а казенник "легким движением руки" переделывался под длину боевого патрона.
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4k
Egoro 55 минут назад
500000 купюра образца 1995 года вышла в обращение, насколько помню, в 1997 году. В марте- апреле- мае этого года, насколько помню месяцы, получил зарплату 4-мя бумажками - её и 3 по 100 тысяч.
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5k
rutt Час назад
Хороши девчули. А традиция клёвая
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66k
Варакин Алексей Час назад
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну нет, лям по тем временам был достаточно приличными деньгами. О ЗП в 300-400 тысяч можно было ток мечтать, а так 150 уже ничего..
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57k
doker 2 часа назад
Две бумажки - моя зарплата. Чуть больше, чем 150$. Но сегодня столько не купишь на эти деньги. 30 бумажек - квартира...
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51k
noName 3 часа назад
Комментарий к фото
Романтика тут уже довела до детской кроватки...))
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