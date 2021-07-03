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Без фильтров-2. Любительская фотография 80-х

Без фильтров-2. Любительская фотография 80-х (51 фото)

Автор:
03 июля 2021 21:32
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
487
51
В 1980-е фотолюбительство стало массовым увлечением.
Судя по архивам, в 80-е фотографировали в два раза чаще, чем в 70-е.
Снимали, в основном, на Зениты, ФЭДы и ЛОМО. Круг сюжетов тот же – дети, семейные праздники, походы, пейзажи, путешествия...
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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Едондер пуп 3 часа назад
"На игровой площадке. 19 июня 1985 года."
Именно этот день я хорошо помню: в армию забрали после первого курса меда. 15-го сдал сессию без троек, 19-го - "солдат молоденький в пилотке новенькой"...
Такая гадость.
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