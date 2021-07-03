Без фильтров-2. Любительская фотография 80-х

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В 1980-е фотолюбительство стало массовым увлечением.
Судя по архивам, в 80-е фотографировали в два раза чаще, чем в 70-е.
Снимали, в основном, на Зениты, ФЭДы и ЛОМО. Круг сюжетов тот же – дети, семейные праздники, походы, пейзажи, путешествия...
Судя по архивам, в 80-е фотографировали в два раза чаще, чем в 70-е.
Снимали, в основном, на Зениты, ФЭДы и ЛОМО. Круг сюжетов тот же – дети, семейные праздники, походы, пейзажи, путешествия...
1.
Минутка отдыха. Студенты биофака МГУ «на картошке». 1 сентября 1985 – 15 октября 1985 года. Фотограф Марина Воронина.
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10.
Молодежный фольклорный фестиваль в Хохловке. Июнь 1985 года. Фотограф Константин Преображенский.
27.
Собрание Антона Потапова
У вечного огня в Юбилейном парке в Феодосии. 1980–1981 годы. Неизвестный автор.
У вечного огня в Юбилейном парке в Феодосии. 1980–1981 годы. Неизвестный автор.
45.
Фотограф и художник. 7 марта 1986 года. Александр Бобкин и Владимир Соколаев. Фотограф Александр Бобкин.
51.
«У семи нянек». 1988 год. Фотограф Альберт Янкевич.
Остальные части здесь: Без фильтров. Любительская фотография 80-х
Остальные части здесь: Без фильтров. Любительская фотография 80-х
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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Именно этот день я хорошо помню: в армию забрали после первого курса меда. 15-го сдал сессию без троек, 19-го - "солдат молоденький в пилотке новенькой"...
Такая гадость.