20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа

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Уличная фотография - сфера, где каждый фотограф выражает себя, как хочет, показывая свой взгляд на повседневность. Фотограф из Бельгии по имени Джеффри Де Кейзер (Jeffrey De Keyser) много путешествует, и в поездках делает необычные и любопытные кадры повседневной жизни. Взглянем на его работы.
По словам Джеффри Де Кейзера, в своих фотографиях он зачастую показывает "человеческую абсурдность". В основном он делает снимки в путешествиях по всему миру - видя какую-то сцену, привлекающую внимание, он фотографирует ее, оставляя зрителям пространство для фантазии и интерпретации. Вот некоторые из его ярких работ:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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