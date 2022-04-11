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20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа

20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа (30 фото)

Автор:
11 апреля 2022 16:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бельгия   Жизнь   креатив   люди   подборка   страна   фото   фотограф   фотографии   
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Уличная фотография - сфера, где каждый фотограф выражает себя, как хочет, показывая свой взгляд на повседневность. Фотограф из Бельгии по имени Джеффри Де Кейзер (Jeffrey De Keyser) много путешествует, и в поездках делает необычные и любопытные кадры повседневной жизни. Взглянем на его работы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бельгия   Жизнь   креатив   люди   подборка   страна   фото   фотограф   фотографии   
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27k
Vazari 37 минут назад
Крис Кельми?
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14k
Bill 47 минут назад
На самом деле музей Ван Гога полупустой. Куча народу - это просто группа под руководством экскурсовода.
"А вот эту картину Ван Гог нарисовал, сидя в сумашедшем доме, куда его упекли после того как он отрезал себе мочку уха". И все вскидывают камеры, чтобы сфоткать эту картину.
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800
Шурман Час назад
Блин я на телефон могу лучше сфотографировать , могу даже написать в каких городах были сделаны эти фотки , фотка с 2мя неграми это уже не Бельгия а Англия , веселящий газ херячат ( наркоманы хреновы )
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