20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа

По словам Джеффри Де Кейзера, в своих фотографиях он зачастую показывает "человеческую абсурдность". В основном он делает снимки в путешествиях по всему миру - видя какую-то сцену, привлекающую внимание, он фотографирует ее, оставляя зрителям пространство для фантазии и интерпретации. Вот некоторые из его ярких работ: