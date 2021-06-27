Без фильтров. Любительская фотография 80-х

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В 1980-е фотолюбительство стало массовым увлечением.
Судя по архивам, в 80-е фотографировали в два раза чаще, чем в 70-е.
Снимали, в основном, на Зениты, ФЭДы и ЛОМО. Круг сюжетов тот же – дети, семейные праздники, походы, пейзажи, путешествия...
Судя по архивам, в 80-е фотографировали в два раза чаще, чем в 70-е.
Снимали, в основном, на Зениты, ФЭДы и ЛОМО. Круг сюжетов тот же – дети, семейные праздники, походы, пейзажи, путешествия...
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16.
Архив Владимира Александровича Карлова
Два дяди со своей племянницей. 1 октября 1983 года. Неизвестный автор.
Два дяди со своей племянницей. 1 октября 1983 года. Неизвестный автор.
19.
Вид с Костомаровского моста на Спасо-Андроников монастырь. 2 мая 1981 года. Фотограф Олег Линев.
40.
Рабочий рекламно-оформительского цеха. 1 декабря 1983 – 29 февраля 1984 года. Фотограф Владимир Карлов.
44.
Полигон «Бамбурово» под Славянкой, практика в морской пехоте. 28 июня 1983 года. Фотограф Андрей Пыхтин.
50.
Архив Владимира Дружинина
Эдита Пьеха на встрече с моряками Северного флота. 1983 год. Неизвестный автор.
Эдита Пьеха на встрече с моряками Северного флота. 1983 год. Неизвестный автор.
51.
Архив Марины Ворониной
Студенты-биологи перед биофаком МГУ. Сентябрь 1984 года. Неизвестный автор.
Если пропустили 1970-е они здесь: Без фильтров. Любительская фотография 70-х
Без фильтров. Любительская фотография 70-х. 2ч
Студенты-биологи перед биофаком МГУ. Сентябрь 1984 года. Неизвестный автор.
Если пропустили 1970-е они здесь: Без фильтров. Любительская фотография 70-х
Без фильтров. Любительская фотография 70-х. 2ч
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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