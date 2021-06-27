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Без фильтров. Любительская фотография 80-х

Без фильтров. Любительская фотография 80-х (51 фото)

Автор:
27 июня 2021 20:49
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
266
51
В 1980-е фотолюбительство стало массовым увлечением.
Судя по архивам, в 80-е фотографировали в два раза чаще, чем в 70-е.
Снимали, в основном, на Зениты, ФЭДы и ЛОМО. Круг сюжетов тот же – дети, семейные праздники, походы, пейзажи, путешествия...
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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3k
RALEXXX Полчаса назад
"Юноши и девушки! Настойчиво учитесь коммунизму!

Классный лозунг. Даже и не помню такой. Были всякие типа "Коммунизм победит!"; "Народ и партия едины!". А вот этого не припомню...
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10k
Сибирячка 14 минут назад
40 лет назад у мужчин еще были шикарные волосы. Почему сейчас почти все они лысеют после 30 лет?
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3k
Горожанин 19 минут назад
Меня всегда умиляют фото интеллигенции советских времён. Такие святые няшечки, такие умняшечки, мордашечки-то какие - все сплошь одухвотренные чем-то. Что ж вы, гады, страну так легко профукали?
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534
Not Found! 42 минуты назад
Спасибо. В 80-м лейтенант-инженер танковых войск ВС СССР, в 81 женился, 83 начальник цеха 120 БТРЗ, 85 родился сын....80-е... годы моей молодости.
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286k
Booharik 50 минут назад

На переднем плане у парня чешская гитара "Jolana"Tornado". Хороший инструмент. С правильными струнами, "примочкой", усилком - обалденный инструмент.
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