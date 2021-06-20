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Без фильтров. Любительская фотография 70-х. 2ч

Без фильтров. Любительская фотография 70-х. 2ч (51 фото)

Автор:
20 июня 2021 21:37
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
324
51
Фотолюбительство набирало обороты и становилось одним из способов проведения досуга интеллигентного человека. К тому же, к 1970-м было налажено массовое производство фотоаппаратов. Особенно популярными стали «Смена-8М» и «Зенит-Е». Их выпускали миллионами штук и половину экспортировали на Запад.
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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21k
Ваня 2 часа назад
очень душевные фото...
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893
a_komolow Полчаса назад
Не операционная, а выездная станция переливания крови!
Не грузчики, а на картошке!
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1k
Sergey Pankratov Час назад
Отличная подборка. Но большинство снимков - не любительские. Ни царапинки, ни пятнышка.
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3k
RALEXXX Час назад

Эх, клеша, клеша....Ностальгия.....
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