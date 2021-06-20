Без фильтров. Любительская фотография 70-х. 2ч

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Фотолюбительство набирало обороты и становилось одним из способов проведения досуга интеллигентного человека. К тому же, к 1970-м было налажено массовое производство фотоаппаратов. Особенно популярными стали «Смена-8М» и «Зенит-Е». Их выпускали миллионами штук и половину экспортировали на Запад.
2.
На концерте агитбригады студентов. Хакасская АО, Усть-Абаканский район. 1978 год. Фотограф Сергей Сухарев.
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5.
Помещение комитета ВЛКСМ превратили в операционную. Москва. 14 ноября 1978 года. Фотограф Павел Сухарев.
6.
Калининский политехнический институт. Кафедра электротехники. Калинин. 1974 год. Фотограф Сергей Бушмарин.
7.
Грузчики. Московская область, Семеновский сельсовет, село Мещерино. 1 октября 1978 года. Фотограф Павел Сухарев.
18.
Вид на мемориальный комплекс. Московская область, Волоколамский район, деревня Нелидово. 18 августа 1979 года. Фотограф Павел Сухарев.
28.
Свадьба. Калининская область, Бежецкий район, деревня Чудинково 1970–1977 годы. Неизвестный автор.
37.
Ароматом цветка наслаждается геолог Владимир Фараджев в ботаническом саду имени Гурского. Таджикская ССР, город Хорог. 22 сентября 1975 года. Неизвестный автор.
41.
В домашней обстановке. Тульская область, Новомосковск. Декабрь 1975 года. Фотограф Павел Сухарев.
51.
«Ребята с нашего двора». Красногорск. 10 апреля 1976 года. Фотограф Дмитрий Дроздецкий.
Если пропустили 1 часть здесь: Без фильтров. Любительская фотография 70-х
Если пропустили 1 часть здесь: Без фильтров. Любительская фотография 70-х
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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Не грузчики, а на картошке!
Эх, клеша, клеша....Ностальгия.....