Мы родом из СССР . Подборка фотографий 1970-80 годов

1.

Мы мастерили тележки и самокаты из досок и подшипников со свалки, а когда впервые неслись с горы, вспоминали, что забыли приделать тормоза. Мы придумывали игры с палками и консервными банками, вместо жвачки мы жевали гудрон)

Двери в подъездах и на лестничных клетках не запирались НИКОГДА!

Мы пили неочищенную воду из колонки на углу улицы, а не из пластиковых бутылок.

Никому не могло прийти в голову кататься на велике в шлеме и наколенниках.

Мы не сидели целыми днями за компьютером , носились весь день на улице , возвращаясь тогда, когда зажигались уличные фонари, там, где они были.

Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных телефонов не было.



Мы ели пирожные, мороженое, пили лимонад, но никто от этого не толстел, потому что все было натуральное, без химии. Из одной бутылки пили несколько человек, и никто от этого не болел,про жвачку даже вспомнить страшно:)