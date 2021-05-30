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Мы родом из СССР . Подборка фотографий 1970-80 годов

Мы родом из СССР . Подборка фотографий 1970-80 годов (23 фото)

Автор:
30 мая 2021 20:29
Метки: СССР   дети   игры   интересно   отдых   страна   фотографии   
486
23
Все мы когда-то и из чего-то выросли. Но если вас угораздило родиться в 70-х или в 1980-х, то нашим детям и внукам трудно поверить,что наше детство было самым счастливым (хотя детство - для каждого самый лучший период).
Мы росли без супер дорогих игрушек, мы их сами делали.
Просто немного фото 1970-80 годов.
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Метки: СССР   дети   игры   интересно   отдых   страна   фотографии   
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14  комментариев
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16k
Александр Сучков 3 часа назад
"в поход всем классом на мотоциклах". Автор, права школьники могли в СССР получить в 16 лет, выбрав вместо роков труда "автодело" и то далеко не в каждой школе, но действовать они начинали с 18 лет. Каким всем классом??? Права с 18, бро!!!
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27k
lem02 2 часа назад
"...мастерили тележки и самокаты из досок и подшипников со свалки, а когда впервые неслись с горы, вспоминали, что забыли приделать тормоза. Мы придумывали игры с палками и консервными банками, вместо жвачки мы жевали гудрон..." оказывается убожеством можно гордиться. Автор, выкинь туалетную бумагу, помни газету, наслаждайся совком. Я 69 г.р. если что...
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3k
aleksander 3 часа назад
“Мы ели пирожные, мороженое, пили лимонад, но никто от этого не толстел, потому что все было натуральное, без химии”

Толстеют не от «химии» а от калорий.
Просто в Нерушимом даже несчастные пирожные, мороженое, лимонад народ не мог себе позволить покупать столько, сколько сейчас. Потому что уровень жизни тогда был значительно ниже чем сейчас
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