Мы родом из СССР . Подборка фотографий 1970-80 годов

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Все мы когда-то и из чего-то выросли. Но если вас угораздило родиться в 70-х или в 1980-х, то нашим детям и внукам трудно поверить,что наше детство было самым счастливым (хотя детство - для каждого самый лучший период).
Мы росли без супер дорогих игрушек, мы их сами делали.
Просто немного фото 1970-80 годов.
Мы росли без супер дорогих игрушек, мы их сами делали.
Просто немного фото 1970-80 годов.
1.
Пионерский лагерь "Космос"
Мы мастерили тележки и самокаты из досок и подшипников со свалки, а когда впервые неслись с горы, вспоминали, что забыли приделать тормоза. Мы придумывали игры с палками и консервными банками, вместо жвачки мы жевали гудрон)
Двери в подъездах и на лестничных клетках не запирались НИКОГДА!
Мы пили неочищенную воду из колонки на углу улицы, а не из пластиковых бутылок.
Никому не могло прийти в голову кататься на велике в шлеме и наколенниках.
Мы не сидели целыми днями за компьютером , носились весь день на улице , возвращаясь тогда, когда зажигались уличные фонари, там, где они были.
Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных телефонов не было.
Мы ели пирожные, мороженое, пили лимонад, но никто от этого не толстел, потому что все было натуральное, без химии. Из одной бутылки пили несколько человек, и никто от этого не болел,про жвачку даже вспомнить страшно:)
Двери в подъездах и на лестничных клетках не запирались НИКОГДА!
Мы пили неочищенную воду из колонки на углу улицы, а не из пластиковых бутылок.
Никому не могло прийти в голову кататься на велике в шлеме и наколенниках.
Мы не сидели целыми днями за компьютером , носились весь день на улице , возвращаясь тогда, когда зажигались уличные фонари, там, где они были.
Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных телефонов не было.
Мы ели пирожные, мороженое, пили лимонад, но никто от этого не толстел, потому что все было натуральное, без химии. Из одной бутылки пили несколько человек, и никто от этого не болел,про жвачку даже вспомнить страшно:)
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Да, многого не хватало но люди были другими, более открытыми и дружелюбными!
Дети гуляли сами по себе и никто не мог подумать что это опасно... (перечислять можно много и долго, но вы родом из совка. увы и ах)
1968 год выпуска.
Толстеют не от «химии» а от калорий.
Просто в Нерушимом даже несчастные пирожные, мороженое, лимонад народ не мог себе позволить покупать столько, сколько сейчас. Потому что уровень жизни тогда был значительно ниже чем сейчас
И про уровень жизни ты тоже псакнул не подумавши. Сколько сейчас возможностей получить(вот прямо бесплатно получить, а не влезать в рабство под названием ипотека)? А если вы сударь про то что сейчас можно с лёгкостью купить Лексус или квартиру в Москве, так тут тоже облом. Мало у кого из простых смертных была, есть, и будет такая возможность. И сколько людей из глухих деревень могут себе позволить вывезти детей на море раз в год, для поправки здоровья? Так что вопрос с уровнем жизни тогда и сейчас, слишком спорный для того чтобы его втискивать в рамки одного комментария.