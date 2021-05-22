Счастливая «Юность»

1.

«В июне – августе 1985 года я все еще отбывал трехлетний срок молодого специалиста в конструкторском бюро при московском заводе "Эра".

Работы не было, вернее она была, но только у начальника лаборатории, в которой я числился. Поэтому моя служба в КБ была печальной.

Чтобы как-то скрасить свое пребывание в КБ к лету я напросился работать освобожденным фотографом в пионерский лагерь "Юность" при заводе.

Такими "освобожденными" от работы были все сотрудники лагеря: вожатые, работники кухни, электрики, водители...

Я старался снимать жизнь пионерского лагеря так, чтобы снимки стали интересны любому человеку с улицы, а не только детям и их родителям». Автор фотографий: Павел Сергеевич Сухарев.