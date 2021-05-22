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Счастливая «Юность»

Счастливая «Юность» (24 фото)

Автор:
22 мая 2021 20:21
Метки: Пионерский лагерь   СССР.Страна   дети   интересно   фотографии   
463
24
Пионерский лагерь "Юность" июнь – август 1985 года.
Подписи от автора фотографий.
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Метки: Пионерский лагерь   СССР.Страна   дети   интересно   фотографии   
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18  комментариев
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3k
aleksander 3 часа назад
Если бы не противоестественная коммунистическая идеология, цены бы этому детству небыло
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42k
doker 2 часа назад
А где товарищ Дынин?

В каждом лагере был "Дынин".
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newegg 2 часа назад
Большой лагерь, богатый. И фото хорошие.
Как увидел это фото, сразу звук надрывного воя и тарахтение сушилок вспомнилось.

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Бу 2 часа назад
Хорошие и позитивные фото.
Спасибо
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17k
Ego sum qui sum 3 часа назад
так сильно захотелось снова увидеть мир глазами ребенка...
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