Счастливая «Юность»

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Пионерский лагерь "Юность" июнь – август 1985 года.
Подписи от автора фотографий.
Подписи от автора фотографий.
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«В июне – августе 1985 года я все еще отбывал трехлетний срок молодого специалиста в конструкторском бюро при московском заводе "Эра".
Работы не было, вернее она была, но только у начальника лаборатории, в которой я числился. Поэтому моя служба в КБ была печальной.
Чтобы как-то скрасить свое пребывание в КБ к лету я напросился работать освобожденным фотографом в пионерский лагерь "Юность" при заводе.
Такими "освобожденными" от работы были все сотрудники лагеря: вожатые, работники кухни, электрики, водители...
Я старался снимать жизнь пионерского лагеря так, чтобы снимки стали интересны любому человеку с улицы, а не только детям и их родителям». Автор фотографий: Павел Сергеевич Сухарев.
Работы не было, вернее она была, но только у начальника лаборатории, в которой я числился. Поэтому моя служба в КБ была печальной.
Чтобы как-то скрасить свое пребывание в КБ к лету я напросился работать освобожденным фотографом в пионерский лагерь "Юность" при заводе.
Такими "освобожденными" от работы были все сотрудники лагеря: вожатые, работники кухни, электрики, водители...
Я старался снимать жизнь пионерского лагеря так, чтобы снимки стали интересны любому человеку с улицы, а не только детям и их родителям». Автор фотографий: Павел Сергеевич Сухарев.
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В каждом лагере был "Дынин".
Как увидел это фото, сразу звук надрывного воя и тарахтение сушилок вспомнилось.
Спасибо