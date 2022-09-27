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Единственная любовь в жизни и подарок для мушкетёра: как сложилась жизнь Игоря Ясуловича

Единственная любовь в жизни и подарок для мушкетёра: как сложилась жизнь Игоря Ясуловича

Автор:
27 сентября 2022 12:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   Игорь Ясулович   актёр   выбор   мастер дубляжа   профессия   режиссёр   роль   семья   
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Мальчик родился в селе Рейнсфельд Куйбышевской области 24 сентября 1941 года. Детские годы провёл в Измаиле под Одессой, а в школу Игорь пошёл уже в Таллине.

И не удивительно, ведь отец Ясуловича был военным, и семье часто приходилось менять место жительства. В Таллине паренек начал посещать театральный кружок и понял, что хочет связать жизнь с этим искусством.

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Мать до последнего не поддерживала Игоря в его мечте, желая видеть сына технарем по примеру его старшего брата. А отец поддержал начинания наследника. И Игорь отправился покорять столицу. В ГИТИС, правда, не попал, но зато с первой попытки поступил во ВГИК.

Очевидно, что при наличии таланта и трудолюбия студент обладал нестандартной внешностью и не соответствовал классическим канонам красоты. Поэтому после получения диплома актер-новичок поступил в театр пантомимы. Но продолжал мечтать о настоящих ролях, в которых можно продемонстрировать всю глубину внутреннего мира героев.

В кино он дебютировал еще в бытность студенчества, сыграв физика в ленте своего учителя Михаила Ромма «Девять дней одного года». После удачного старта копилка ролей Ясуловича начала стремительно пополняться и сейчас насчитывает более 200 ролей. И пусть основная часть эпизодические, но для Игоря Николаевича нет второстепенных и малозначимых работ.

Ясулович снялся в таких шедеврах отечественного кинематографа как «Бриллиантовая рука», «Щит и меч», «Золотой телёнок». А после Щукина в «12 стульях» коллеги стали шутя называть его пионером советской эротики, ведь он не постеснялся сниматься в мыльной пене, которая за секунды таяла и исчезала с кожи.

Приобретя солидный опыт актерской работы, Игорь Николаевич попробовал себя и в новом направлении – режиссуре. В качестве режиссера выпустил три картины: «Каждый мечтает о собаке», «Пропал и нашёлся», «Здравствуй, река!». Но потом  снова вернулся к актерской деятельности. Занимался и дубляжом, в частности, переозвучил Старыгина в роли Арамиса (у того имелся небольшой дефект речи).

В отличие от большинства представителей творческой среды, Ясулович оказался однолюбом. В его жизни была и есть одна женщина – любимая супруга Наталья Егорова. Сын Алексей пошел по стопам отца и тоже выбрал актерскую профессию.

В этом году Игорь Николаевич разменял девятый десяток. Но бодрости и активности его можно только позавидовать. Он не только проводит время с семьей, но и принимает активное участие в общественной жизни и продолжает заниматься любимым делом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Игорь Ясулович   актёр   выбор   мастер дубляжа   профессия   режиссёр   роль   семья   
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3  комментария
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Василенко Татьяна 2 часа назад
Честно - актер он средний, с молодости и до сих пор. Мне кажется, его лучшая роль - у Дружининой в сериале. А как человек вызывает уважение. Может, именно потому, что "звездить" не мог? Именно не было возможности? Аппонентам- я знаю, что он играл в "Бриллиантовой руке", и в "12 стульях" и еще в куче фильмов, я видела. НО - не орёл!
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4k
SandMANn 2 часа назад
Хороший и талантливый актёр моего времени (из тех, лица которых, как родные)...
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