Единственная любовь в жизни и подарок для мушкетёра: как сложилась жизнь Игоря Ясуловича

Очевидно, что при наличии таланта и трудолюбия студент обладал нестандартной внешностью и не соответствовал классическим канонам красоты. Поэтому после получения диплома актер-новичок поступил в театр пантомимы. Но продолжал мечтать о настоящих ролях, в которых можно продемонстрировать всю глубину внутреннего мира героев.

В кино он дебютировал еще в бытность студенчества, сыграв физика в ленте своего учителя Михаила Ромма «Девять дней одного года». После удачного старта копилка ролей Ясуловича начала стремительно пополняться и сейчас насчитывает более 200 ролей. И пусть основная часть эпизодические, но для Игоря Николаевича нет второстепенных и малозначимых работ.

Ясулович снялся в таких шедеврах отечественного кинематографа как «Бриллиантовая рука», «Щит и меч», «Золотой телёнок». А после Щукина в «12 стульях» коллеги стали шутя называть его пионером советской эротики, ведь он не постеснялся сниматься в мыльной пене, которая за секунды таяла и исчезала с кожи.