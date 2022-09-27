Единственная любовь в жизни и подарок для мушкетёра: как сложилась жизнь Игоря Ясуловича

Мальчик родился в селе Рейнсфельд Куйбышевской области 24 сентября 1941 года. Детские годы провёл в Измаиле под Одессой, а в школу Игорь пошёл уже в Таллине.
И не удивительно, ведь отец Ясуловича был военным, и семье часто приходилось менять место жительства. В Таллине паренек начал посещать театральный кружок и понял, что хочет связать жизнь с этим искусством.
Мать до последнего не поддерживала Игоря в его мечте, желая видеть сына технарем по примеру его старшего брата. А отец поддержал начинания наследника. И Игорь отправился покорять столицу. В ГИТИС, правда, не попал, но зато с первой попытки поступил во ВГИК.
Очевидно, что при наличии таланта и трудолюбия студент обладал нестандартной внешностью и не соответствовал классическим канонам красоты. Поэтому после получения диплома актер-новичок поступил в театр пантомимы. Но продолжал мечтать о настоящих ролях, в которых можно продемонстрировать всю глубину внутреннего мира героев.
В кино он дебютировал еще в бытность студенчества, сыграв физика в ленте своего учителя Михаила Ромма «Девять дней одного года». После удачного старта копилка ролей Ясуловича начала стремительно пополняться и сейчас насчитывает более 200 ролей. И пусть основная часть эпизодические, но для Игоря Николаевича нет второстепенных и малозначимых работ.
Ясулович снялся в таких шедеврах отечественного кинематографа как «Бриллиантовая рука», «Щит и меч», «Золотой телёнок». А после Щукина в «12 стульях» коллеги стали шутя называть его пионером советской эротики, ведь он не постеснялся сниматься в мыльной пене, которая за секунды таяла и исчезала с кожи.
Приобретя солидный опыт актерской работы, Игорь Николаевич попробовал себя и в новом направлении – режиссуре. В качестве режиссера выпустил три картины: «Каждый мечтает о собаке», «Пропал и нашёлся», «Здравствуй, река!». Но потом снова вернулся к актерской деятельности. Занимался и дубляжом, в частности, переозвучил Старыгина в роли Арамиса (у того имелся небольшой дефект речи).
В отличие от большинства представителей творческой среды, Ясулович оказался однолюбом. В его жизни была и есть одна женщина – любимая супруга Наталья Егорова. Сын Алексей пошел по стопам отца и тоже выбрал актерскую профессию.
В этом году Игорь Николаевич разменял девятый десяток. Но бодрости и активности его можно только позавидовать. Он не только проводит время с семьей, но и принимает активное участие в общественной жизни и продолжает заниматься любимым делом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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К слову, если бы не актеры второго плана, то все главные героию выглядели просто идиотами.
А Ясулович во втором плане бесценен