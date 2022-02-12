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20 знаменитостей, которых пользователи сети назвали самыми привлекательными

20 знаменитостей, которых пользователи сети назвали самыми привлекательными (21 фото)

Автор:
12 февраля 2022 08:09
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   кино   персонаж   привлекательный   роль   фильм   
1217
21

Но только не всем главный красавчик придётся по вкусу.

У каждого человека свои понятия о красоте, но иногда они совпадают у огромного количества людей. Чаще всего вкусы оказываются одинаковы, когда речь идёт о знаменитостях. Пользователи сайта Reddit решили составить свой топ звёзд, которых они считают самыми привлекательными. Обладатель первого места в этом народном рейтинге набрал аж 29 тысяч голосов, что говорит о его безусловной победе.


20 место — Ева Грин

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За неё проголосовал 2861 человек.

Известна по фильмам «Мечтатели», «Казино «Рояль», «Дом странных детей».


19 место — Морена Баккарин

За неё проголосовали 2905 человек.

Известна по фильмам «Дэдпул» и «Дэдпул 2».


18 место — Карен Гиллан

За неё проголосовали 3047 человек.

Известна по сериалу «Доктор Кто» и фильмам «Стражи Галактики», «Мстители» и «Джуманджи».


17 место — Хит Леджер

За него проголосовал 3071 человек.

Известен по фильмам «История рыцаря», «Тёмный рыцарь», «Горбатая гора».


16 место — Ли Пейс

За него проголосовали 3078 человек.

Известен по фильмам «Запределье», «Стражи Галактики» и серии фильмов «Хоббит».


15 место — Марго Робби

За неё проголосовали 3100 человек.

Известна по фильмам «Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит», «Тоня против всех».


14 место — Мэтт Бомер

За него проголосовали 3438 человек.

Известен по фильмам «Супер Майк XXL» и сериалу «Белый воротничок».


13 место — Дэнни де Вито

За него проголосовали 4340 человек.

Известен по фильмам «Близнецы», «Матильда» и сериалу «В Филадельфии всегда солнечно».


12 место — Тимоти Олифант

За него проголосовал 4431 человек.

Известен по фильму «Хитмэн» и сериалам «Правосудие», «Мандалорец» и «Книга Боббы Фетта».


11 место — Кейт Бекинсэйл

За неё проголосовали 4560 человек.

Известна по фильмам «Другой мир», «Ван Хельсинг», «Перл-Харбор».


10 место — Линда Карделлини

За неё проголосовали 4669 человек.

Известна по сериалам «Хулиганы и ботаны», «Мёртв для меня».


9 место — Мариса Томей

За неё проголосовали 4807 человек.

Известна по фильмам «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой».


8 место — Дженнифер Коннелли

За неё проголосовали 5050 человек.

Известна по фильмам «Лабиринт», «Реквием по мечте», «Игры разума».


7 место — Моника Беллуччи

За неё проголосовал 5401 человек.

Известна по фильмам «Малена», «Необратимость», «007: Спектр».


6 место — Ана де Армас

За неё проголосовали 13900 человек.

Известна по фильмам «Достать ножи», «Не время умирать» и «Бегущий по лезвию 2049».


5 место — Рэйчел Вайс в фильме «Мумия»

За неё проголосовали 14300 человек.


4 место — Брендан Фрейзер в фильме «Джордж из джунглей»

За него проголосовали 14300 человек.


3 место — Генри Кавилл

За него проголосовали 15900 человек.

Известен по фильмам «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и сериалу «Ведьмак».


2 место — Магнето из серии фильмов «Люди Икс» в исполнении Майкла Фассбендера

За него проголосовали 19800 человек.


1 место — Красавчик Сквидвард из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны»

За него проголосовали 29000 человек.

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Метки: актер   актриса   кино   персонаж   привлекательный   роль   фильм   
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14k
Колька Валеркин сын Час назад
Афтар это все херня, переделывай, Моника на первом месте, а мультяху в конец.
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13k
Великий Кормчий 4 минуты назад
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1k
Daggers D. 15 минут назад
Бекинсейл на первое место, Грин на второе, на остальных из списка пофиг ваще.
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4k
Петрович 58 минут назад
За 7 место Моники, минусую
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10k
Cornho Час назад
Чёт я из всех этих "знаменитостей" фактически только Де Вито знаю. Ну и про Монику эту слышал, причём здесь же, тут у этой дамочки, похоже, целый фан-клуб. Остальные...
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15k
Альф 57 Час назад
Мой идеал красоты и женственности

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