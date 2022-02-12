20 знаменитостей, которых пользователи сети назвали самыми привлекательными

Но только не всем главный красавчик придётся по вкусу.
У каждого человека свои понятия о красоте, но иногда они совпадают у огромного количества людей. Чаще всего вкусы оказываются одинаковы, когда речь идёт о знаменитостях. Пользователи сайта Reddit решили составить свой топ звёзд, которых они считают самыми привлекательными. Обладатель первого места в этом народном рейтинге набрал аж 29 тысяч голосов, что говорит о его безусловной победе.
20 место — Ева Грин
За неё проголосовал 2861 человек.
Известна по фильмам «Мечтатели», «Казино «Рояль», «Дом странных детей».
19 место — Морена Баккарин
За неё проголосовали 2905 человек.
Известна по фильмам «Дэдпул» и «Дэдпул 2».
18 место — Карен Гиллан
За неё проголосовали 3047 человек.
Известна по сериалу «Доктор Кто» и фильмам «Стражи Галактики», «Мстители» и «Джуманджи».
17 место — Хит Леджер
За него проголосовал 3071 человек.
Известен по фильмам «История рыцаря», «Тёмный рыцарь», «Горбатая гора».
16 место — Ли Пейс
За него проголосовали 3078 человек.
Известен по фильмам «Запределье», «Стражи Галактики» и серии фильмов «Хоббит».
15 место — Марго Робби
За неё проголосовали 3100 человек.
Известна по фильмам «Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит», «Тоня против всех».
14 место — Мэтт Бомер
За него проголосовали 3438 человек.
Известен по фильмам «Супер Майк XXL» и сериалу «Белый воротничок».
13 место — Дэнни де Вито
За него проголосовали 4340 человек.
Известен по фильмам «Близнецы», «Матильда» и сериалу «В Филадельфии всегда солнечно».
12 место — Тимоти Олифант
За него проголосовал 4431 человек.
Известен по фильму «Хитмэн» и сериалам «Правосудие», «Мандалорец» и «Книга Боббы Фетта».
11 место — Кейт Бекинсэйл
За неё проголосовали 4560 человек.
Известна по фильмам «Другой мир», «Ван Хельсинг», «Перл-Харбор».
10 место — Линда Карделлини
За неё проголосовали 4669 человек.
Известна по сериалам «Хулиганы и ботаны», «Мёртв для меня».
9 место — Мариса Томей
За неё проголосовали 4807 человек.
Известна по фильмам «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой».
8 место — Дженнифер Коннелли
За неё проголосовали 5050 человек.
Известна по фильмам «Лабиринт», «Реквием по мечте», «Игры разума».
7 место — Моника Беллуччи
За неё проголосовал 5401 человек.
Известна по фильмам «Малена», «Необратимость», «007: Спектр».
6 место — Ана де Армас
За неё проголосовали 13900 человек.
Известна по фильмам «Достать ножи», «Не время умирать» и «Бегущий по лезвию 2049».
5 место — Рэйчел Вайс в фильме «Мумия»
За неё проголосовали 14300 человек.
4 место — Брендан Фрейзер в фильме «Джордж из джунглей»
За него проголосовали 14300 человек.
3 место — Генри Кавилл
За него проголосовали 15900 человек.
Известен по фильмам «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и сериалу «Ведьмак».
2 место — Магнето из серии фильмов «Люди Икс» в исполнении Майкла Фассбендера
За него проголосовали 19800 человек.
1 место — Красавчик Сквидвард из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны»
За него проголосовали 29000 человек.
Источник:
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Кейт Бекинсейл как по мне так намного симпатичнее.