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Женщина украла продукты из корзины бабули

Женщина украла продукты из корзины бабули

Автор:
04 июня 2022 09:33
Сообщество : Жизнь
Метки: бабушка   видео   корзина   кража   люди   магазин   поступок   
378
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Порою невозможно предугадать, на что способен человек. Жаль, в плохом смысле слова. Как произошло в одном из магазинов Борисова, где произошел вопиющий случай.


85-летняя женщина, купив продукты питания, отвлеклась и оставила корзинку возле камеры хранения. В этот момент другая покупательница переложила бабушкины продукты в свою сумку, положила ее в ячейку и направилась в торговый зал.

Хищение имело место 29 мая около 12:00 в магазине, который находится в Борисове по ул. Гагарина, д. 60.

Проводится проверка, личность женщины на видео устанавливается.

Источник:

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Метки: бабушка   видео   корзина   кража   люди   магазин   поступок   
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13  комментариев
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70k
Viktor Час назад
Мразь, чтоб она подавилась этими продуктами!

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21k
hebpat Минуту назад
Дура, просто так взяла себе срок из чужой корзины
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4k
Умница-красавица 22 минуты назад
Отпишитесь, пожалуйста, кто в курсе, чем закончилась история?
Нашли эту тетку? Просто шок какой-то, целенаправленно зашла и взяла чужие продукты, причем бабулька у нее за спиной была. Я даже не знаю, это вообще как?!!!! Вот заходишь в магазин и сразу на автомате начинаешь воровать? Это же просто страшно, что среди нас есть такие, с виду вполне приличные люди. Правда, нет слов…
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751
Мой лучший друг Полчаса назад
И как таким тварям живется... Ладно хоть прославили эту....... . К тому же теперь и ребенка в школе это может коснуться из-за мамаши кукушки.
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5k
rutt 49 минут назад
С*ка видела же чья корзина. Не могла не понять, что это бабулькины продукты. Руки чтоб отсохли.
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25k
Ваня 50 минут назад
вот же сука рваная!!!
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38k
Александр 55 минут назад
Тварина е@учая, надеюсь ей хату выставят и машину угонят у мразины. Бумеранг должен работать
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3k
Frank Borman Час назад
Воровство - древнейшая профессия. Оно существует еще со времен динозавров. Если оставить тушу убитого динозавтра без присмотра, то ее моментально утащит какой нибудь дикарь в свою пещеру.
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229
Lexx Frank Borman Полчаса назад
Где воровство? Открытое хищение - это грабёж. Другая статья, другое наказание.
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