Женщина украла продукты из корзины бабули

Порою невозможно предугадать, на что способен человек. Жаль, в плохом смысле слова. Как произошло в одном из магазинов Борисова, где произошел вопиющий случай.
85-летняя женщина, купив продукты питания, отвлеклась и оставила корзинку возле камеры хранения. В этот момент другая покупательница переложила бабушкины продукты в свою сумку, положила ее в ячейку и направилась в торговый зал.
Хищение имело место 29 мая около 12:00 в магазине, который находится в Борисове по ул. Гагарина, д. 60.
Проводится проверка, личность женщины на видео устанавливается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нашли эту тетку? Просто шок какой-то, целенаправленно зашла и взяла чужие продукты, причем бабулька у нее за спиной была. Я даже не знаю, это вообще как?!!!! Вот заходишь в магазин и сразу на автомате начинаешь воровать? Это же просто страшно, что среди нас есть такие, с виду вполне приличные люди. Правда, нет слов…
Живет значит дикое племя, жрать нефиг.
И тут один голосит - пойдёмте убьём мамонта. Так появились командиры.
Ну убили , затащили тушку в пещеру, и второй говорит надо делить по справедливости, мясо воинам скелет гражданским, так появились замполиты.
Пока все праздновали , веселились, устали ,спать легли... Утром проснулись нет мамонта
Так появились прапорщики ))